Sony Ericsson'un PlayStation telefonuna ait yeni görseller yayınlandı

Sony Ericsson'un uzunca bir süredir merakla beklenen PlayStation telefonu için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk görsellerden sonra, özellikle telefonun yazılımsal detaylarını gözler önüne seren yeni bilgiler de paylaşıldı. 3.7-inç ile 4.1-inç aralığında ekrana sahip olması beklenen PlayStation telefon, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan MSM8655 kodlu Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Zeus kod adıyla geliştirilen yeni telefonun, 512MB RAM ve 1GB ROM bellekle gelmesi bekleniyor. Standart olarak 8GB kapasiteli microSD kart ile sunulması muhtemel görünen telefon, microSD kart slotu sayesinde harici kartlar ile daha yüksek depolama kapasitesini de mümkün kılıyor. 17mm kalınlığında olduğu ve bu açıdan HTC Touch Pro 2'den de ince bir yapı sergileyen PSP telefon, Android 2.3 veya Android 3.0 işletim sistemleriyle sunulacak.

11 Kasım'da tanıtılması beklenen Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte GPU tabanlı hızlandırma konusunda bir takım yenilikler sunulacağı için yeni işletim sistemi Sony PlayStation Phone için gerçekleşmesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor. PlayStation Phone için henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak 2011'den önce çıkacağı yönündeki iddialar da en azından şu an için pek gerçekçi bulunmuyor.