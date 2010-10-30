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Sony Ericsson'un PlayStation telefonuna ait yeni görseller yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'un uzunca bir süredir merakla beklenen PlayStation telefonu için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk görsellerden sonra, özellikle telefonun yazılımsal detaylarını gözler önüne seren yeni bilgiler de paylaşıldı. 3.7-inç ile 4.1-inç aralığında ekrana sahip olması beklenen PlayStation telefon, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan MSM8655 kodlu Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Zeus kod adıyla geliştirilen yeni telefonun, 512MB RAM ve 1GB ROM bellekle gelmesi bekleniyor. Standart olarak 8GB kapasiteli microSD kart ile sunulması muhtemel görünen telefon, microSD kart slotu sayesinde harici kartlar ile daha yüksek depolama kapasitesini de mümkün kılıyor. 17mm kalınlığında olduğu ve bu açıdan HTC Touch Pro 2'den de ince bir yapı sergileyen PSP telefon, Android 2.3 veya Android 3.0 işletim sistemleriyle sunulacak.

11 Kasım'da tanıtılması beklenen Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte GPU tabanlı hızlandırma konusunda bir takım yenilikler sunulacağı için yeni işletim sistemi Sony PlayStation Phone için gerçekleşmesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor. PlayStation Phone için henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak 2011'den önce çıkacağı yönündeki iddialar da en azından şu an için pek gerçekçi bulunmuyor.


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merich 9 yıl
Bu nasıl telefon ya klon gibi
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bortecinenumu 9 yıl
Vallahi süper icatlar yapıyor sony.
Eskilerin atarilerinde nokta nokta olan oyunları hatırladım da... ne komikmiş
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buraoca2 9 yıl
Apple'ın yaptığını yapmak istiyorlar. Apple Iphone'u çıkararak, telefonu ipod touch ile birleştirdi; şimdi Sony'de aynı şeyi yapmak istiyor. Bakalım ne kadar tutar görücez...
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se(dd)at 9 yıl
Sadece "Sony" olması gerekirdi

Sony Ericsson yakışmamış


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erkefur 9 yıl
Aynı PSP GO.İnsan bi özgünlük katar şu alete.
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s_demirci_53 9 yıl
bence ps ürünleri kendi kulvarında farkını yaratıyor. bu üründe farklı olmak zorunda. gerek dış görünüm gerek donanım gerek yazılım olarak farklılık ve kalite olması lazım. günümüzde samsung galaxy serisi için üstün donanımlı deniyorsa bence pshone'nun bu telefondan en kaç 3-5 katı üstünde bir ürün olmalı ki her ps ürünü gibi 5 ila 10 yıl kadar piyasada kalsın. büyük ihtimal bu telefonda öncelikle ps one ve psp oyunlarını çalıştırır. çok oyun çıkmaz ama çıkmışlarla iş yapılmaya çalışılır.
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djkubi 9 yıl
Bunu tipini beğenemedim bir türlü. Eski haberlerde gösterilen taslak çizimlerde daha güzel görünüyordu.
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Angelica 9 yıl
şaka maka cıkıyor telefon. keske baska birileri tasarlasaydı bu telefonu. tipi yüzünden cogu kişi almaktan vazgececek..
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thorismund 9 yıl
4" ekranlı psphone bekliyorum yani olması gereken bu olur ekran küçük inasn zevk alamıyor her ne kadar el konsolu olsada...PSP 2 için ise 4" - 5" arası olsun o zaman sony e hergün dua ederim...
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L.o.T.u.S 9 yıl



[image]local://upfiles/40881/39C92D1F789740049443A39E3D8671BB.jpg[/image]

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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korsanzeki168 9 yıl
ister istemez yapmak zorundaydı sony psp phone nu niye çünki artık rakipleri çin ali teknolojisinden uzaklaşıp gercek oyunlar cıkarmaya başladıda ondan tabi telefonun heryerde anında yanında olma avantajı birde appstore dan online oyun alma işlemleri olunca herkez için karlı bir iş olmaya başladı
sonyde treni kacırmak istemiyor bu sefer
cep telleri artık birer iletişim merkezi ve birer eglence merkezi olacak gibi görünüyor
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s_demirci_53 9 yıl
açıkçası ilk görünce hiç beğenmedim. şöyle detayları özellikleri ve yapabilecekleri açıklansa birşeyler vaadedebilecek ise sağda solda telefon arıyorum belki bunu alırım. ama hala hem android hem ps işletim sistemi nasıl çalışacak anlamadım...
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