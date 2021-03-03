Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni nesil konsolu birkaç ay önce yayınlandı. Ne yazık ki konsolun stok sıkıntısı ve ülkemiz özelindeki fiyatlardan dolayı birçok oyuncu konsola sahip olamadı. Konsolun ücretinin fazla olduğu kadar aynı şekilde kontrolcüsünün fiyatları de bir hayli yüksek. Ancak Sony'nin patentini aldığı yeni teknoloji, bu tarz dertleri ortadan kaldırabilir.

İlginizi Çekebilir

Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

Ayrıca Bkz. "Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi"

GamesIndustry.Biz'in geçtiğimiz saatlerde yayınladığı rapora göre Sony, ev eşyalarını ve hatta meyveleri bile PlayStation'ın kontrolcüsü haline getirebileceğiniz bir teknolojinin patentini aldı. Raporun detaylarına baktığımızda, tanıtım amaçlı kullanılan görselde muz kullanıldığını görüyoruz.

Işıksız veya pasif olarak tanımlanan eşyaları ve hatta meyveleri bu teknoloji sayesinde taratarak, nesneyi bir kontrolcü olarak tanımlatabileceksiniz. Bu teknoloji nesnenin sanal olarak bir görüntüsünü oluşturuyor ve ardından oyuncunun el hareketlerine, nesnenin pozundaki değişikliklere ve bu tarz diğer detaylara bakarak hangi tuşa bastığınızı algılıyor. Nesnenin üzerindeki tuşları ise başa takılan bir cihaz ile şeffaf bir ekranda görebileceksiniz.

Bu teknoloji şu an için yalnızca fikir aşamasında. Bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz ancak enteresan bir teknoloji olduğunu söylemek gerek. Eğer gerçekleşirse de yakın zamanda olmayacağını belirtelim.

https://www.ign.com/articles/sony-patented-a-way-of-turning-bananas-mugs-and-more-into-playstation-controllers

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.