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    Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı

    PlayStation markasının sahibi olan Sony, enteresan bir teknolojinin patentini aldı. Bu teknolojiye göre ev aletlerini ve hatta meyveleri bile PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebileceksiniz.
    03 Mart 2021, 16:30 (4 gün)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı
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    Sony'nin yeni nesil konsolu birkaç ay önce yayınlandı. Ne yazık ki konsolun stok sıkıntısı ve ülkemiz özelindeki fiyatlardan dolayı birçok oyuncu konsola sahip olamadı. Konsolun ücretinin fazla olduğu kadar aynı şekilde kontrolcüsünün fiyatları de bir hayli yüksek. Ancak Sony'nin patentini aldığı yeni teknoloji, bu tarz dertleri ortadan kaldırabilir.

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    GamesIndustry.Biz'in geçtiğimiz saatlerde yayınladığı rapora göre Sony, ev eşyalarını ve hatta meyveleri bile PlayStation'ın kontrolcüsü haline getirebileceğiniz bir teknolojinin patentini aldı. Raporun detaylarına baktığımızda, tanıtım amaçlı kullanılan görselde muz kullanıldığını görüyoruz. 

    Işıksız veya pasif olarak tanımlanan eşyaları ve hatta meyveleri bu teknoloji sayesinde taratarak, nesneyi bir kontrolcü olarak tanımlatabileceksiniz. Bu teknoloji nesnenin sanal olarak bir görüntüsünü oluşturuyor ve ardından oyuncunun el hareketlerine, nesnenin pozundaki değişikliklere ve bu tarz diğer detaylara bakarak hangi tuşa bastığınızı algılıyor. Nesnenin üzerindeki tuşları ise başa takılan bir cihaz ile şeffaf bir ekranda görebileceksiniz. 

    Bu teknoloji şu an için yalnızca fikir aşamasında. Bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz ancak enteresan bir teknoloji olduğunu söylemek gerek. Eğer gerçekleşirse de yakın zamanda olmayacağını belirtelim.



    https://www.ign.com/articles/sony-patented-a-way-of-turning-bananas-mugs-and-more-into-playstation-controllers
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sony Önce miningcilerin hedefi olma potansiyeli konusu ile alakalı bir ön bilgilendirme son durum bildirisi yayınlasınlar.



    2 - piyasada ps5 yok bunun caresini bulsunlar



    3 - oyun yapsinlar oyun ! Hayatim da bu kadar rezil para israfi bir nesil gormedim bu nedir lan ?.



    Her kuşu s.ktiniz bir leylek kaldı

    Son iki yıl firmalar kullanıcıları ile iyi t.ssak geçti, kendine gel tüketici ! Ferrari gören beylerbeyi escortu gibi her şeye balıklama atlamayın.



    İnsanlar ile alay ediyorlar yeter.

    Ayıp ve yazık.
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    dj_viron (Hüseyin KAYA) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak edenler için Google a "makeymakey" yazınız, görsellerde muzları görünüz. Yani zaten yıllardır ilkokul seviyesi robotik derslerinde bu icat vardı. Yeni birşey değil.
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nimetle oyun olmaz.
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    aniceman (aniceman ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece kontrolcü 1000 lira olunca, 2. kontrolcü ihtiyacı ister istemez böyle çözülecek heralde. Misafir umduğu kolla değil, bulduğu kolla oynayacak; yapacak birşey yok...
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence dalga geçiyorlar
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    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    tobepeople 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kapağında Anamur Muzu olduğu için ne için olduğu bariz , Vr'da son nokta zuahaha :)
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    WeDneS (Ercan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah Allah nasıl bir teknoloji yaw
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