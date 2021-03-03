Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

    PlayStation'ın en önemli oyun serilerinden Uncharted ve The Last of Us'ı geliştiren Naughty Dog'un başkanlarından olan Neil Druckmann, birkaç farklı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.
    03 Mart 2021, 14:30 (5 gün)
    4,1b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin PlayStation konsolunun son dönemdeki oyun başarısında büyük bir payı olan, The Last of Us ve Uncharted gibi oyunları geliştiren stüdyo Naugthy Dog, birkaç yeni proje üzerinde çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu

    Ayrıca Bkz. "Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak"

    Son dönemde oyun dünyasının popüler isimlerinden biri olan Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann, kendisine Twitter üzerinden sorulan sorular üzerine bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda göre şu anda üzerinde çalıştıkları projeler hakkında konuşamayacağını ancak birkaç farklı harika şey üzerinde çalıştıklarını söyledi.

    Naughty Dog birkaç ay öncesinde büyük bir iş ilanı açmıştı. Sonrasında da yeni oyunlarına dair birçok söylenti çıkmaya başladı. Naughty Dog'un geçtiğimiz yıl söylediğine göre yeni oyunları ya yeni bir IP olacak ya da The Last of Us Part III olacak.

    Şu an için yeni projelerine dair hiçbir resmi bilgi yok ancak Neil Druckmann, yakın zamanda bazı açıklamalar yapılacağını söylüyor. 



    https://www.gamesradar.com/neil-druckmann-says-naughty-dog-has-several-cool-things-to-reveal-later/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaBuSe 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucharted serisine bir süre ara verebilirler iyi kötü 4 tam bir yarım oyun çıkardılar yaklaşık 9 senelik bir süreçte ben açıkçası doydum uncharted oyunlarına. Yine bir 3-4 sene sonra istiyorum yeni oyun ama seneye uncharted 6 çıkıyor deseler hmm tamam iyiymiş derim geçerim heyecanlanmam.

    Tlous için de doydum diyebilirim. 2. oyunu hikaye açısından çok sevemedim ama oynanış olarak keyifli oyun. Muazzam emek var. Çok büyük yenilikler getirmeyeceklerse oynanışsa yakın dönem de pek istemem.

    Yeni IP yeni heyecandır daima. Az çıkmaya başladı yeni yapımlar herkes garanti işlerin peşinde ya devam oyunu yapıyorlar ya da eski oyunlarını remake yapıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpalp84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    PS5 in gücüyle yeni Uncharted iyi giderdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Last of Us part 2 için ps5 güncellemesi bekliyoruz oynamak için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Perro_De_Levantamiento (Kıvanç ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en iyi stüdyosu





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi )
    soyle bir acik dunya hayatta kalma yapsaniz super olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tospik (MSD ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Büyük ihtimalle 4 proje üstünde çalışıyorlar zaten.

    1- Factions

    2- Tlou part 2 ps5 güncellemesi

    3- Yeni IP

    4- Tlou yeni oyun
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ps5 için bir bombayı patlatsalar 💥 💣
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir 4 gün WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak 4 gün Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası! 4 gün Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti 4 gün macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir 4 gün FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor 4 gün Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor 4 gün ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü 4 gün DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı 4 gün Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et! 4 gün WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor 4 gün Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı 4 gün Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak 4 gün Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor 4 gün PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları 4 gün Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı 5 gün Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu 5 gün BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı 5 gün Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi Sonraki Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı 5 gün Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada 5 gün Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri 5 gün Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor 5 gün AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu 5 gün M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi? 5 gün Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek 5 gün Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı 5 gün Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı 5 gün Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu 5 gün TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir 5 gün Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı 5 gün Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı 5 gün Bulmaca oyunu Lost Twins 2, mobil cihazlara geliyor 5 gün Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı 5 gün Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek 5 gün BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar 5 gün Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor 5 gün Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts 5 gün Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız