Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

Sony'nin PlayStation konsolunun son dönemdeki oyun başarısında büyük bir payı olan, The Last of Us ve Uncharted gibi oyunları geliştiren stüdyo Naugthy Dog, birkaç yeni proje üzerinde çalışıyor.

Son dönemde oyun dünyasının popüler isimlerinden biri olan Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann, kendisine Twitter üzerinden sorulan sorular üzerine bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda göre şu anda üzerinde çalıştıkları projeler hakkında konuşamayacağını ancak birkaç farklı harika şey üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Naughty Dog birkaç ay öncesinde büyük bir iş ilanı açmıştı. Sonrasında da yeni oyunlarına dair birçok söylenti çıkmaya başladı. Naughty Dog'un geçtiğimiz yıl söylediğine göre yeni oyunları ya yeni bir IP olacak ya da The Last of Us Part III olacak.

Şu an için yeni projelerine dair hiçbir resmi bilgi yok ancak Neil Druckmann, yakın zamanda bazı açıklamalar yapılacağını söylüyor.

