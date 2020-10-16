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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı

    Sony, gözlük veya özel bir ekipman gerektirmeden 3 boyutlu gösterebilen yeni ekranını tanıttı. Uzamsal Gerçeklik Ekranı, 15.6 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük desteği sunuyor.
    6 gün
    3,5b
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    Monitör
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Japon teknoloji devi Sony, özel bir gözlük veya herhangi bir ekipman olmadan 3D görüntü gösterebilen Uzamsal Gerçeklik Ekranı'nı (Spatial Reality Display) tanıttı.

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    Üç boyutlu görüntü aynı anda iki teknolojinin birleşimi sayesinde mümkün oluyor. Ekranın üst kısmına yerleştirilmiş mikro optik lens tabakası, ışığı her göz için farklı şekilde kırarak hacim etkisi elde edilmesini sağlıyor.

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    Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Aynı anda yalnızca bir kişi kullanabiliyor

    Yüz ve göz izleme kamerasının görevi ise kullanıcının kafa konumunu ve bakış yönünü izlemek. Bu sayede ekranda görüntülenen nesnelerin konumu ve şekli, bakış açısına göre değişiyor. Kamera, görüş yönünü takip ettiği için monitörü aynı anda sadece bir kişi kullanabiliyor.

    Uzamsal Gerçeklik Ekranı, 15.6 inç büyüklüğünde 4K panele sahip. Tam olarak performans alabilmek için en az GeForce RTX 2070 Super ekran kartı ve Intel Core i7 işlemciyle donatılmış bir sisteme sahip olmak gerekiyor.

    Ürün, 3 boyutlu modelleme ve görsel efekt üzerine çalışan profesyonalleri hedef alıyor. Sony'nin Uzamsal Gerçeklik Ekranı için biçtiği fiyat etiketi 5.000 dolar. Cihaz önümüzdeki Kasım ayında satışa sunulacak.



    https://www.youtube.com/watch?v=KrLMnQM0_Ps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Legendh (Hakan Ergökşen) 2 gün
    10-20 yıl sonra donanımhaber de 3d fotoğraflı ilanlar görüp parçanın her yanını inceleyebileceğiz demek :D
    Yanıtla
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    435 5 gün
    Hedef film değil ki 3D tasarım ile uğraşanlar.
    Yanıtla +2
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün
    ne yazık ki 3d olayı içeriksizlikten bitti bitiyor.. filmlerin %99u çakma 3d idi.. sonradan katman ekleme ile 3d ye dönüştürülüyordu.. oyunlarda 3d iyiydi ama uzun süre baş ağrısı ve gözlerde ağrı oluşuyordu..
    sony çok geç kaldı.. vr bile artık pek umursanmıyor..
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    burakdc 5 gün
    Umatim 3d ekranlar tekrar geri gelir ekran parlakligi hdr kontrast cozunurluk yenileme hizi vs derken tvlerde gelistirecek bit ozellik kalmadi onumuzdeki yillarda micro led ekranlara gecilecek 3d zamanin teknolojisinin kisitlamalari ile sanirim benim disimdaki insanlarin ilgisini cekmedi. Ama bundan sonra hem 3d hemde vr teknolojisi cok saglam donecek gibi
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün
    göz izleme özelliği var
    ve bakış açısına göre 3d render yapıyor !
    bu teknoloji cep telefonunda uygulana bilinir.
    tabi önde en az 2 cam olursa daha kaliteli ölçeklenme olacaktır.
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    atillakurt (Atilla Kurt) 6 gün (düzenlendi)
    Benim kafamı karıştırdı açıkçası.

    Content bunun için hazırlanmış gibi geldi bana. Herhangi bir filmde bu derinlik algısını yaratacakmış gibi hisssettirmedi nedense. Bekleyelim bakalım, tam kafamda oturmadı olay çünkü dediğim gibi gösterdikleri content'lerde 3D / Sanal.

    Ekleme: Zaten "Reality Display" demişler. Tahminimce uyumlu yazılımlarla çalışacak ( Ekranda saatin olduğu yerde gösterdikleri yazılım Keyshot ) Bu teknoloji ekrana bakarken tracking yapıp arkadaki görseli ona göre ayarlıyor muhtemelen. Çakma VR gibi. Ben böyle anladım.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 6 gün
    İlk defa 3ds de denedim bunu, açı sorunu çözülürse harika bir teknoloji
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    koçari (ali burak) 6 gün Grkwnxs
    New 3ds xl de baya düzgün çalışıyor. Ama 3d etkisi veren fazla içerik yok.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 gün
    Bu yeni bir şey değil ki, htc 3d telefon vardi bir ara kullandim hatta
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    ziondasonisyan 6 gün ssbrutality
    evet hocam htc evo 3d de vardı bu özellik ama pek bir esprisi yoktu yada ben kullanma ihtiyacı hissetmedim :)
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    quxall (ens ars) 6 gün
    sony yine kimsenin umursamayacağı şeyleri geliştirerek zamansızca piyasa sürüyor, sonra neden zarar ediyoruz diyorlar. Apple dan çoğu şeyi örnek almaları gerekiyor, adamlar kaç senelik lidarı altı fonksiyonel hale getirip yenilik olarak piyasa sürdü, sony ise yıllardır kendi geliştirdiklerini batırmakla mevcut.
    Yanıtla +1
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    addidas_85 6 gün
    Bende LG nin bir telefonu vardı, ona da bu şekilde hiçbir şey kullanmadan 3 boyutlu görüntü alıyordum. Sanırım onun biraz daha gelişmiş hali yada ben olayı tamamen yanlış anlamışım ??
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    interwap (Volkan ) 6 gün addidas_85
    Yanlış hatırlamıyorsam LG 2. modeli de çıkarmıştı.
    Aynı dönemde HTC'nin de gözlüksüz 3D ekranlı telefonu vardı. Tabi HTC o dönem en popüler cihazlardandı
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    Umutcan 6 gün addidas_85
    Mantık olarak çok yeni birşey değil, LG'nin telefonunda Nintendo'nun ise 3DS konsolunda vardı bu lensle görüntüyü 2ye kırarak 3d elde etme teknolojisi.
    Sony burada daha etkili yeni bir kırma teknolojisi kullandıysa bilemem.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3486 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, Spatial Reality Display ve
    5 etiket daha Uzamsal Gerçeklik Ekranı 3d görüntü gözlük Donanım
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