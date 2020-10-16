Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı

Japon teknoloji devi Sony, özel bir gözlük veya herhangi bir ekipman olmadan 3D görüntü gösterebilen Uzamsal Gerçeklik Ekranı'nı (Spatial Reality Display) tanıttı.
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Üç boyutlu görüntü aynı anda iki teknolojinin birleşimi sayesinde mümkün oluyor. Ekranın üst kısmına yerleştirilmiş mikro optik lens tabakası, ışığı her göz için farklı şekilde kırarak hacim etkisi elde edilmesini sağlıyor.İlginizi Çekebilir Redmi monitör pazarına giriyor
Aynı anda yalnızca bir kişi kullanabiliyor
Yüz ve göz izleme kamerasının görevi ise kullanıcının kafa konumunu ve bakış yönünü izlemek. Bu sayede ekranda görüntülenen nesnelerin konumu ve şekli, bakış açısına göre değişiyor. Kamera, görüş yönünü takip ettiği için monitörü aynı anda sadece bir kişi kullanabiliyor.
Uzamsal Gerçeklik Ekranı, 15.6 inç büyüklüğünde 4K panele sahip. Tam olarak performans alabilmek için en az GeForce RTX 2070 Super ekran kartı ve Intel Core i7 işlemciyle donatılmış bir sisteme sahip olmak gerekiyor.
Ürün, 3 boyutlu modelleme ve görsel efekt üzerine çalışan profesyonalleri hedef alıyor. Sony'nin Uzamsal Gerçeklik Ekranı için biçtiği fiyat etiketi 5.000 dolar. Cihaz önümüzdeki Kasım ayında satışa sunulacak.
https://www.youtube.com/watch?v=KrLMnQM0_Ps Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
sony çok geç kaldı.. vr bile artık pek umursanmıyor..
ve bakış açısına göre 3d render yapıyor !
bu teknoloji cep telefonunda uygulana bilinir.
tabi önde en az 2 cam olursa daha kaliteli ölçeklenme olacaktır.
Content bunun için hazırlanmış gibi geldi bana. Herhangi bir filmde bu derinlik algısını yaratacakmış gibi hisssettirmedi nedense. Bekleyelim bakalım, tam kafamda oturmadı olay çünkü dediğim gibi gösterdikleri content'lerde 3D / Sanal.
Ekleme: Zaten "Reality Display" demişler. Tahminimce uyumlu yazılımlarla çalışacak ( Ekranda saatin olduğu yerde gösterdikleri yazılım Keyshot ) Bu teknoloji ekrana bakarken tracking yapıp arkadaki görseli ona göre ayarlıyor muhtemelen. Çakma VR gibi. Ben böyle anladım.
Aynı dönemde HTC'nin de gözlüksüz 3D ekranlı telefonu vardı. Tabi HTC o dönem en popüler cihazlardandı
Sony burada daha etkili yeni bir kırma teknolojisi kullandıysa bilemem.