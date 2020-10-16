Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı

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Japon teknoloji devi Sony, özel bir gözlük veya herhangi bir ekipman olmadan 3D görüntü gösterebilen Uzamsal Gerçeklik Ekranı'nı (Spatial Reality Display) tanıttı.

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Üç boyutlu görüntü aynı anda iki teknolojinin birleşimi sayesinde mümkün oluyor. Ekranın üst kısmına yerleştirilmiş mikro optik lens tabakası, ışığı her göz için farklı şekilde kırarak hacim etkisi elde edilmesini sağlıyor.

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Aynı anda yalnızca bir kişi kullanabiliyor

Yüz ve göz izleme kamerasının görevi ise kullanıcının kafa konumunu ve bakış yönünü izlemek. Bu sayede ekranda görüntülenen nesnelerin konumu ve şekli, bakış açısına göre değişiyor. Kamera, görüş yönünü takip ettiği için monitörü aynı anda sadece bir kişi kullanabiliyor.

Uzamsal Gerçeklik Ekranı, 15.6 inç büyüklüğünde 4K panele sahip. Tam olarak performans alabilmek için en az GeForce RTX 2070 Super ekran kartı ve Intel Core i7 işlemciyle donatılmış bir sisteme sahip olmak gerekiyor.

Ürün, 3 boyutlu modelleme ve görsel efekt üzerine çalışan profesyonalleri hedef alıyor. Sony'nin Uzamsal Gerçeklik Ekranı için biçtiği fiyat etiketi 5.000 dolar. Cihaz önümüzdeki Kasım ayında satışa sunulacak.

https://www.youtube.com/watch?v=KrLMnQM0_Ps

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