Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı

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Teknoloji devlerinden Sony, yaklaşmakta olan IMX686 görüntü sensörü için bir tanıtım videosu yayınladı. Yeni sensör, 48 MP çözünürlük sunan ve oldukça popüler olan IMX586 modelinin halefi olacak.

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2020 yılında piyasaya sunulacak

Tanıtım videosu yeni sensörün çözünürlüğü ile ilgili bilgi vermiyor ancak bu sensörün 60-64 MP çözünürlük sunacak olan akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor. Aşağıdaki videoda çekim örneklerini göreceğiniz IMX686 görüntü sensörünün 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Videoda ayrıca bu sensörle çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor ancak şirket bu fotoğrafları tam çözünürlüklü olarak sunmuş değil. Önümüzdeki haftalarda ise Sony'nin IMX686 ile ilgili yeni görüntü ve videoları yayınlaması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/sony_teases_new_imx686_image_sensor_shows_first_samples_in_a_promo_video-news-40001.php