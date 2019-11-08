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    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı

    Japon elektronik devi Sony yakında piyasaya süreceği IMX686 görüntü sensörünün bir tanıtım videosunu yayınladı. Video çok fazla detay vermese de merakları giderecek cinsten.
    2 hf.
    3,6b
    1
    7
    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devlerinden Sony, yaklaşmakta olan IMX686 görüntü sensörü için bir tanıtım videosu yayınladı. Yeni sensör, 48 MP çözünürlük sunan ve oldukça popüler olan IMX586 modelinin halefi olacak.

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    2020 yılında piyasaya sunulacak

    Tanıtım videosu yeni sensörün çözünürlüğü ile ilgili bilgi vermiyor ancak bu sensörün 60-64 MP çözünürlük sunacak olan akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor. Aşağıdaki videoda çekim örneklerini göreceğiniz IMX686 görüntü sensörünün 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Videoda ayrıca bu sensörle çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor ancak şirket bu fotoğrafları tam çözünürlüklü olarak sunmuş değil. Önümüzdeki haftalarda ise Sony'nin IMX686 ile ilgili yeni görüntü ve videoları yayınlaması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/sony_teases_new_imx686_image_sensor_shows_first_samples_in_a_promo_video-news-40001.php Yorum Yaz
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    AribyAriana 2 hf. en beğenilen
    Reklamdaki gibi yıldızları öyle çeksin, ben şapka çıkartırım.
    Yanıtla +7
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    Mr. Jingles 2 hf.
    1 inç büyüklüğünde 12 MP sensör yapsalar keşke. 3.3µm pikseller ile gerçek anlamda DSLR seviyesine yakın performans görebilirdik.
    Yanıtla +4
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    sleepingawake 1 hf.
    Hala megapixel saçmalığı konuşuluyor. İşi bilenler işin sensör boyutu olduğunu bilir. 1" lik bir sensor tum oyuncak sensorlu kameraları denize döker.
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    freedom36 1 hf.
    Reklâmı izleyip o sensöre sahip telefonu almaktan ziyade, içinde Fas'a gitme isteği uyananlar burada mı? :)
    Yanıtla +3
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    dreamblue35 2 hf.
    samsung un ürettiği sensör e rakip olur mu ilerleyen zamanda görürüz
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    Fenomenon 2 hf.
    1" sensör güzel olur tabi. 1" f/1.8 tadından yenmez ama o sensörü koymak için tuğla gibi kalın yapmak zorundalar telefonu. o yüzden zor.
    Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 2 hf.
    1 inç büyüklüğünde 12 MP sensör yapsalar keşke. 3.3µm pikseller ile gerçek anlamda DSLR seviyesine yakın performans görebilirdik.
    Yanıtla +4
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    AribyAriana 2 hf. en beğenilen
    Reklamdaki gibi yıldızları öyle çeksin, ben şapka çıkartırım.
    Yanıtla +7
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    SEO19 2 hf.
    hayaller paris
    gerçekler patates
    Yanıtla +2
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