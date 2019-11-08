Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor

    Yazılım devi Adobe, MAX 2019 konferansında, tasarımcıların yeteneklerini diğer kullanıcılarla paylaşabilmeleri için Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekleyeceğini açıkladı.
    2 hf.
    694
    1
    2
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor
    Tam Boyutta Gör

    Adobe şirketi, yıllık Adobe Max yaratıcılık konferansında yaptığı açıklamalarda Creative Cloud uygulamalarına yerleşik canlı akış özellikleri getireceğini açıkladı. Bu özelliğin beta sürümü sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor bile.

    Ayrıca Bkz. "Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı"

    Kullanıcılar için sevindiren bir gelişme

    Bu özellik, kullanıcılara canlı yayın yapma ve çevrimiçi herkesin akışlarını izleyebilmeleri ve yorum yapabilmeleri için bir bağlantı paylaşma seçeneği sunacak. Baş ürün sorumlusu Scott Belsky, bu deneyimi Twitch'e benzetti, ancak belirli araçların nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyen kullanıcılar için videoları filtreleyebilecek bir eğitim seti gibi olacağını söylemek mümkün.

    Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor
    Tam Boyutta Gör

    Adobe'un canlı yayın özelliğini Youtube'da bir video izlemekten çok daha ileri götüreceği belirtilirken, belirli bir konuda kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar için müthiş bir işlev göreceği ifade ediliyor. Canlı yayın özelliğinin hangi tarihte tüm kullanıcılara sunulacağı ve detayları ise şimdilik belli değil.



    https://www.engadget.com/2019/11/07/adobe-creative-cloud-livestreaming/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 1 hf.
    Harika bir fikir böyle ücretli ve para kazanan uygulamalar hak ediyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SKYFALL 2 hf.
    Yaa bir de su abonelik fiyatlarina el atsalar keske.
    30 liralik abonelik oldu 60 kusur lira
    zarara giriyorlar 30 lira olunca yapacaklari isin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Merkez bankası kripto para çıkarıyor 1 hf. Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor 2 hf. Steam'de Warner Bros indirimleri başladı: Hitman 2, Mortal Kombat 11, Batman... 2 hf. Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı 2 hf. Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası 2 hf. Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak 2 hf. Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son 2 hf. OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir 2 hf. General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi 2 hf. Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var 2 hf. Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi 2 hf. Apex 7 vs Apex Pro, hangisi alınmalı? "Steelseries Apex 7 ve Apex Pro karşılaştırması" 2 hf. Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı 2 hf. MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı 2 hf. Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor 2 hf. Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. TCL Plex ülkemizde satışa çıktı 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi 2 hf. OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor Sonraki Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim