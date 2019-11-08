Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor

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Adobe şirketi, yıllık Adobe Max yaratıcılık konferansında yaptığı açıklamalarda Creative Cloud uygulamalarına yerleşik canlı akış özellikleri getireceğini açıkladı. Bu özelliğin beta sürümü sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor bile.

Ayrıca Bkz. "Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı"

Kullanıcılar için sevindiren bir gelişme

Bu özellik, kullanıcılara canlı yayın yapma ve çevrimiçi herkesin akışlarını izleyebilmeleri ve yorum yapabilmeleri için bir bağlantı paylaşma seçeneği sunacak. Baş ürün sorumlusu Scott Belsky, bu deneyimi Twitch'e benzetti, ancak belirli araçların nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyen kullanıcılar için videoları filtreleyebilecek bir eğitim seti gibi olacağını söylemek mümkün.

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Adobe'un canlı yayın özelliğini Youtube'da bir video izlemekten çok daha ileri götüreceği belirtilirken, belirli bir konuda kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar için müthiş bir işlev göreceği ifade ediliyor. Canlı yayın özelliğinin hangi tarihte tüm kullanıcılara sunulacağı ve detayları ise şimdilik belli değil.

https://www.engadget.com/2019/11/07/adobe-creative-cloud-livestreaming/