Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti

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PlayStation konsollarının sahibi olan Sony, bildiğiniz gibi mobil cihazlar için bir PlayStation uygulamasına da sahip. Bu uygulama da geçtiğimiz günlerde önemli bir hedefi geride bıraktı.

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Açıklamaya göre Sony'nin PlayStation uygulaması şu ana kadar 100 milyon indirmeyi geçmiş durumda ve bu sayının tamamı Android cihazlar için geçerli. iOS cihazların sayısı net bilinmiyor ancak onu da ekleyince bir hayli yüksek bir sayıya ulaştığını söyleyebiliriz ki bu sayı bile güzel bir başarı.

Karşılaştırma yapabilmeniz adına PlayStation 4'ün 115 milyon satışı geçtiğini belirtelim. Bu yıl sonuna kadar da PlayStation 5'in 18 milyon satışı geçmesi bekleniyor.

PlayStation uygulaması, PlayStation'ınıza dair bazı özelliklere erişmenizi sağlıyor. Örneğin telefonunuzdan direkt olarak mağazaya girebilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/official_playstation_app_racks_up_100_million_installs_on_mobile_devices

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