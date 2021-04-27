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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti

    Sony'nin kendi oyun konsolu PlayStation için mobil cihazlara çıkarttığı uygulaması 100 milyon indirmeyi geride bıraktı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 16:30 (6 sa.)
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    4
    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti
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    PlayStation konsollarının sahibi olan Sony, bildiğiniz gibi mobil cihazlar için bir PlayStation uygulamasına da sahip. Bu uygulama da geçtiğimiz günlerde önemli bir hedefi geride bıraktı.

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    Açıklamaya göre Sony'nin PlayStation uygulaması şu ana kadar 100 milyon indirmeyi geçmiş durumda ve bu sayının tamamı Android cihazlar için geçerli. iOS cihazların sayısı net bilinmiyor ancak onu da ekleyince bir hayli yüksek bir sayıya ulaştığını söyleyebiliriz ki bu sayı bile güzel bir başarı.

    Karşılaştırma yapabilmeniz adına PlayStation 4'ün 115 milyon satışı geçtiğini belirtelim. Bu yıl sonuna kadar da PlayStation 5'in 18 milyon satışı geçmesi bekleniyor.

    PlayStation uygulaması, PlayStation'ınıza dair bazı özelliklere erişmenizi sağlıyor. Örneğin telefonunuzdan direkt olarak mağazaya girebilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/official_playstation_app_racks_up_100_million_installs_on_mobile_devices
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Goblino (Cevdet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hic kullanmadim

    Rakkamin 115 milyon satmis Ps4e yakin olmasi hosmuş, tabi alakasi yok ...
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal bunca satıştan sonra
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    telefonla beraber geldiği için normaldir
    intelin grafik kartı pazarında büyük bir yeri varmış gibi görünmesine benziyor
    yada bir uygulama kurarken onaylıyormusunuz sorusuna mecburen onaylıyoruz dediğimiz gibi internet sitelerine girerken çerezleri mecburen onaylamak gibi evet var ama orada olduğundan haberimiz var mı
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