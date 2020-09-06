Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek

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Xiaomi'nin çatısı altında bulunan Poco, yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, 8 Eylül'de lansmanını yapacağı Poco M2'nin bazı teknik özelliklerini açıkladı.

Poco M2, 6GB RAM'e ve damla çentikli tasarımıyla Full HD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca telefon, yapay zeka destekli dörtlü arka kamera kurulumu ve yüksek kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Temmuz ayında tanıtılan Poco M2 Pro'nun Redmi Note 9 Pro'ya olan benzerliği dikkate alındığında Poco M2'nin de Redmi Note 9'u baz alacağını söyleyebiliriz.

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Poco M2 beklenen özellikleri

Poco M2'nin 1080x2400 piksel çözünürlüklü, 6.53 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

Telefonun, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 GPU'ya sahip MediaTek Helio G85 yonga setinden gücünü alacağı düşünülüyor.

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Kamera konusunda Redmi Note 9'la aynı olması beklenen Poco M2'nin arkada 48MP birincil kamera, 118 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve LED flaşla desteklenen 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü arka kurulumuyla ve 13MP'lik ön kamerayla gelmesi bekleniyor.

Telefonun, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.020 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

https://www.gsmarena.com/poco_m2_confirmed_to_have_fhd_screen_and_6gb_of_ram-news-45095.php

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