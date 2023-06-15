Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı büyük yeniliklerle geliyor

Sony henüz WF-1000XM5'i resmi olarak duyurmadı, ancak yakında duyurulması bekleniyor ve yeni bir sızıntı ufukta bazı büyük değişiklikler olduğunu gösteriyor. Bu sızıntıya göre WF-1000XM5, şu anda sunulan WF-1000XM4'ten yüzde 40 daha büyük sürücülere sahip olacak. Bu daha etkileyici bir ses sağlayacaktır, ancak hepsi bu kadar değil. Ayrıca WF-1000XM5'in, her bir kulaklıkta 1,5 g'lık tasarruf sayesinde önceki kulaklıklardan yaklaşık yüzde 20 daha hafif olacağı söyleniyor.
WF-1000XM5'in beyaz ve siyah olmak üzere iki renkte piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Ancak fiyatının ne kadar olacağını ya da tam olarak ne zaman duyurulacağını henüz bilmiyoruz. Bu arada, önceki nesil Sony WF-1000XM4, 2021 yılında 280 dolar fiyat ile çıkış yapmıştı.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi