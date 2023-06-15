Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı büyük yeniliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Kablolu kulaklıkların popülerliğini yitirmesinin ardından kablosuz kulaklıklar giderek daha da popüler hale geliyor. Giriş seviyesinden üst seviyeye kadar onlarca firma bu alanda ürün çıkarsa da ses konusunda başarılı olan Sony’nin WF serisi kablosuz kulaklıkları diğerlerine nazara öne çıkıyor. Bu anlamda yaklaşmakta olan Sony WF-1000XM5 modeli de kullanıcılar tarafından bekleniyor. Görünüşe göre bu bekleyişe değecek.

Sony WF-1000XM5 güçlü geliyor

Sony henüz WF-1000XM5'i resmi olarak duyurmadı, ancak yakında duyurulması bekleniyor ve yeni bir sızıntı ufukta bazı büyük değişiklikler olduğunu gösteriyor. Bu sızıntıya göre WF-1000XM5, şu anda sunulan WF-1000XM4'ten yüzde 40 daha büyük sürücülere sahip olacak. Bu daha etkileyici bir ses sağlayacaktır, ancak hepsi bu kadar değil. Ayrıca WF-1000XM5'in, her bir kulaklıkta 1,5 g'lık tasarruf sayesinde önceki kulaklıklardan yaklaşık yüzde 20 daha hafif olacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Kulaklıkta bulunacak sürücülere geri dönersek, sızıntının arkasında güvenilir Roland Brandt bulunuyor ve ona göre Sony, WF-1000XM5'i 8,4 mm sürücülere sahip olan Dynamic Driver X ile tanıtacak. Tüm bunlara ek olarak, çift geribildirimli mikrofonlar ve kemik iletim sensörleri de cihazda kullanılacak. Ayrıca şarj kutusuyla toplam 24 saat dinleme süresi, üç dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım, 2 saatte tam dolum, Bluetooth 5.3 ve IPX4 sertifikası kulaklıkta bulunması beklenenler arasında.

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WF-1000XM5'in beyaz ve siyah olmak üzere iki renkte piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Ancak fiyatının ne kadar olacağını ya da tam olarak ne zaman duyurulacağını henüz bilmiyoruz. Bu arada, önceki nesil Sony WF-1000XM4, 2021 yılında 280 dolar fiyat ile çıkış yapmıştı.

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