Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı büyük yeniliklerle geliyor

    Sony WF-1000XM5 kablosuz kulaklıkların çok yakında duyurulması bekleniyor ve yeni bir sızıntı, duyurulduklarında neler bekleyebileceğimize dair ayrıntıları gösteriyor.
    1
    Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı büyük yeniliklerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Kablolu kulaklıkların popülerliğini yitirmesinin ardından kablosuz kulaklıklar giderek daha da popüler hale geliyor. Giriş seviyesinden üst seviyeye kadar onlarca firma bu alanda ürün çıkarsa da ses konusunda başarılı olan Sony’nin WF serisi kablosuz kulaklıkları diğerlerine nazara öne çıkıyor. Bu anlamda yaklaşmakta olan Sony WF-1000XM5 modeli de kullanıcılar tarafından bekleniyor. Görünüşe göre bu bekleyişe değecek.

    Sony WF-1000XM5 güçlü geliyor

    Sony henüz WF-1000XM5'i resmi olarak duyurmadı, ancak yakında duyurulması bekleniyor ve yeni bir sızıntı ufukta bazı büyük değişiklikler olduğunu gösteriyor. Bu sızıntıya göre WF-1000XM5, şu anda sunulan WF-1000XM4'ten yüzde 40 daha büyük sürücülere sahip olacak. Bu daha etkileyici bir ses sağlayacaktır, ancak hepsi bu kadar değil. Ayrıca WF-1000XM5'in, her bir kulaklıkta 1,5 g'lık tasarruf sayesinde önceki kulaklıklardan yaklaşık yüzde 20 daha hafif olacağı söyleniyor.

    Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı büyük yeniliklerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Kulaklıkta bulunacak sürücülere geri dönersek, sızıntının arkasında güvenilir Roland Brandt bulunuyor ve ona göre Sony, WF-1000XM5'i 8,4 mm sürücülere sahip olan Dynamic Driver X ile tanıtacak. Tüm bunlara ek olarak, çift geribildirimli mikrofonlar ve kemik iletim sensörleri de cihazda kullanılacak. Ayrıca şarj kutusuyla toplam 24 saat dinleme süresi, üç dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım, 2 saatte tam dolum, Bluetooth 5.3 ve IPX4 sertifikası kulaklıkta bulunması beklenenler arasında.

    WF-1000XM5'in beyaz ve siyah olmak üzere iki renkte piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Ancak fiyatının ne kadar olacağını ya da tam olarak ne zaman duyurulacağını henüz bilmiyoruz. Bu arada, önceki nesil Sony WF-1000XM4, 2021 yılında 280 dolar fiyat ile çıkış yapmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 6 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nays kampanya kaya çilingiroğlu"nun otelleri gpu ölçekleme nedir tek maçlık passolig demirdöküm ademix 18/24 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız