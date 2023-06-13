General Mobile GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklıklarını tanıttı

GM Pods 3 Pro, adından da anlaşılacağı üzere daha dolu özelliklerle gelen model. IPX5 sertifikalı kulaklık sadece beyaz renk seçeneğiyle geliyor ve gücünü Qualcomm QCC3050 çipinden alıyor. Snapdragon Sound destekli GM Pods 3 Pro, 10mm LCP kaplama grafen sürücüleriyle donatılmış. Kulaklık, 24-bit/96kHz desteği, dört mikrofon ile cVc 8.0 özellikli aptX Voice teknolojisiyle sesli görüşmelerde 32kHz'a kadar çıkan net görüşmeler sunuyor.
GM Pods 3 Pro pil ömrü tarafında ise iddialı sayılabilir. 60 saatlik bekleme süresine sahip GM Pods 3 Pro tek şarj ile 7 saatlik aktif kullanım sağlarken, şarj kutusu size fazladan 23 saatlik ek güç sunuyor. GM Pods 3 Pro fiyatı ise 1.199 TL olarak açıklandı. GM Pods 3 Pro’nun iOS ve Android cihazlar ile uyumlu olduğunu şarj için USB-C portunu kullandığını da belirtelim.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi