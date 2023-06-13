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    General Mobile GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklıklarını tanıttı

    General Mobil, mevcut kablosuz kulaklık serisine yeni üyeler kazandırdı. Firma, kısa bir süre önce GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklıklarını resmen tanıttı ve satışa sundu.
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    GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    General Mobil, GM Pods serisi kablosuz bluetooth kulaklıklarını yeni modellerle birlikte güncelledi. Firma, bir süre önce GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklık modellerini görücüye çıkardı ve satışa sundu. GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro fiyatı ve özellikler ise şu şekilde:

    GM Pods 3 Pro özellikleri ve fiyatı

    GM Pods 3 Pro, adından da anlaşılacağı üzere daha dolu özelliklerle gelen model. IPX5 sertifikalı kulaklık sadece beyaz renk seçeneğiyle geliyor ve gücünü Qualcomm QCC3050 çipinden alıyor. Snapdragon Sound destekli GM Pods 3 Pro, 10mm LCP kaplama grafen sürücüleriyle donatılmış. Kulaklık, 24-bit/96kHz desteği, dört mikrofon ile cVc 8.0 özellikli aptX Voice teknolojisiyle sesli görüşmelerde 32kHz'a kadar çıkan net görüşmeler sunuyor.

    GM Pods 3 Pro Tam Boyutta Gör
    İki cihazla bağlantı kurulabilen GM Pods 3 Pro, bir çağrı geldiğinde otomatik olarak telefona geçiş yapıyor. Dolayısıyla tablet veya dizüstünüzden bir şeyler izlerken telefonunuzdan arama geldiğinde tek dokunuşla aramayı yanıtlamak mümkün. Bluetooth 5.2 destekli ürün, aptX Adaptive teknolojisi ile birlikte 84ms gecikme sağlıyor.

    GM Pods 3 Pro pil ömrü tarafında ise iddialı sayılabilir. 60 saatlik bekleme süresine sahip GM Pods 3 Pro tek şarj ile 7 saatlik aktif kullanım sağlarken, şarj kutusu size fazladan 23 saatlik ek güç sunuyor. GM Pods 3 Pro fiyatı ise 1.199 TL olarak açıklandı. GM Pods 3 Pro’nun iOS ve Android cihazlar ile uyumlu olduğunu şarj için USB-C portunu kullandığını da belirtelim.

    GM Pods 3 özellikleri ve fiyatı

    GM Pods 3
    GM Pods 3, bazı noktalardan abisinden geride kalırken bazı alanlarda ise öne geçmeyi başaran bir ürün gibi duruyor. 13mm LCP-kompozit diyafram sürücüsü ile gelen GM Pods 3, tek bir şarj ile 5.5 saat oynatma süresi sunarken, şarj kutusu ile 18.5 saatlik ek kullanım sunuluyor. Bluetooth 5.3 ile birlikte 72ms gecikme süreleri sunan kulaklıkta dört adet de mikrofon bulunuyor. IPX4 sertifikasına sahip olan GM Pods 3, kompakt yapısıyla dikkat ön plana çıkıyor. GM Pods 3 fiyatı ise 799 TL olarak açıklandı.
    Kaynakça https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gmpods3 https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gmpods3pro
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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