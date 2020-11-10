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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony oyun fiyatlarını daha fazla yükseltmeyi düşünmüş

    Bugünden itibaren yeni neslin başladığı bu günlerde çoğu firma oyun fiyatlarını arttırıyor. Aynı şekilde Sony de arttırıyor fakat daha da artabilirmiş.
    2 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony oyun fiyatlarını daha fazla yükseltmeyi düşünmüş
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    Bugün yeni nesil konsolların ilki, yani Xbox Series X ve Xbox Series S çıkıyor. Böylece de yeni nesil artık başlamış oldu. Yeni nesilde oyuncuları bekleyen birçok güzel durum var ancak kötü durumlar da elbette bulunuyor. Bu kötü durumlardan biri de artan oyun fiyatları.

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    Türkiye'deki oyun fiyatlarının ve ulaşılabilirliğinin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bizim kadar olmasa da yurt dışında da oyuncular biraz üzgün. Birçok oyun şirketi yeni nesilde oyunlarını 10 dolar daha fazlaya, yani 70 dolara satacağını açıkladı. Bu firmalardan biri de oyunları ile birçok oyun severin kalbini kazanmış olan Sony.

    Sony, yeni nesilde oyunlarını Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ olacak şekilde güncelledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre is Sony bu fiyatın da üstüne çıkmayı ciddi bir şekilde düşünmüş. Ne kadarlık bir fiyat artışı düşündükleri ne yazık ki raporda belirtilmemiş ancak oyuncular bu fiyata bile tepki göstermişken daha büyük bir fiyat artışına da mutlaka daha fazla tepki gösterecekti. 

    Yurt dışındaki 10 dolarlık artışın bize çok daha fazla yansıdığını düşünürsek umuyoruz ki daha fazla fiyat artışı görmeyiz. 



    https://www.ign.com/articles/sony-reportedly-discussed-increasing-game-prices-above-70 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    vamp (b .) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun maliyetleri arttı palavralarına inanmayın. Bunun en somut örneği RockstarGames. Ps3 gibi zor bir konsola gta4,gta5, RDR gibi 3 oyun çıkartıp ps4 için sadece ve sadece RDR2 oyununu yapması her şeyi açıklıyor. Neden???Çünkü GTA5 satıyor. Bunlarda göbeklerini kaşıyıp tembelce davranıyor. Satmasın bakalım bu oyunlar maaşlar ödenmeyince bakalım böyle boş boş oturabilecekler mi?? İnanmayın kardeşim maliyetler arttı falan. Afedersiniz bir yerinizi sallasanız game developera çarpıyor. Artık oyun yapımcısı o kadar çok ki her yerde neyin nasıl yapıldığına dair iyi kötü bilgi.. Oyun motorları mağazalarında bile binlerce parayla satılan hazır ürünler falan filan.

    Kısacası ben inanmıyorum bu palavralara. Donanım seviyesi yükseldikçe Grafik kalitesi artar. Bu oyunun maliyetiyle ilgili bir şey değildir. Ps3 gibi konsola 3 oyun yapıp diğer x86 daha basit mimarili konsola 1 oyun yapan firmalar gibi göbek kaşımak istiyorsanız oyuncular platformunuzu terk eder ortada kalırsınız.
    Oyun maliyetleri arttı palavralarına inanmayın. Bunun en somut örneği RockstarGames. Ps3 gibi zor bir konsola gta4,gta5, RDR gibi 3 oyun çıkartıp ps4 için sadec...
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    Yanıtla +14
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani 800 - 900 tl e oyun satacaklar Türkiye de. öylemi? bol şans, hayırlı işler diliyorum.

    Sony Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ yapmış. Bizde de 90 tl yapsın. Sonuçta Avrupa birliğine almıyorlar, fiyatlarda da almasınlar. :)

    Gerçi niye dert ediyorum ben kendime. Hala ps3 ile devam. sanki ps5 veya xbox alabileceğim.
    Yani 800 - 900 tl e oyun satacaklar Türkiye de. öylemi? bol şans, hayırlı işler diliyorum. Sony Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ yapmış. Bizde de 90 tl ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyun fiyatları aşırı yüksek olursa korsan artar, fiyat ulaşılabilir olduğunda korsan düşer..
    halen bunu öğrenmediler mi?? son yıllarca oyun fiyatları düştü çoğu oyuncu orjinal kullanmaya başladı.. yine eskiye mi saracaklar..
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    AdiqeCaLe 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sektörü, tembellikten Remake oyunlarıyla geçiştiriyorken bu tür açıklamalar hiç inandırıcı değil
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    zack06 (Zack Coskun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Egonomimiz çoh iyi maşallah nazar boncuğu değmesin artsın artsın onların doları varsa gerçi biz dolarla ilgilenmiyor ve oraya bakmıyoruz
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    Source (Barış ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda eğer özel bir fiyatlandırma olmazsa çok ciddi teper bu zam olayı.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani 800 - 900 tl e oyun satacaklar Türkiye de. öylemi? bol şans, hayırlı işler diliyorum.

    Sony Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ yapmış. Bizde de 90 tl yapsın. Sonuçta Avrupa birliğine almıyorlar, fiyatlarda da almasınlar. :)

    Gerçi niye dert ediyorum ben kendime. Hala ps3 ile devam. sanki ps5 veya xbox alabileceğim.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5 tane mcdonalds burger menu fiyatına oyun bence makul.bize de uyarlaması böyle olsa adil olur.ya da 2inci el piyasası sağolsun 3te birine mal edilebiliyor.o da olmadı 1 seneye kırarlar.oyun başına 25tl'ye mal olur :)
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    napolyon94 1 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    5 değil 15 menu
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    vamp (b .) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun maliyetleri arttı palavralarına inanmayın. Bunun en somut örneği RockstarGames. Ps3 gibi zor bir konsola gta4,gta5, RDR gibi 3 oyun çıkartıp ps4 için sadece ve sadece RDR2 oyununu yapması her şeyi açıklıyor. Neden???Çünkü GTA5 satıyor. Bunlarda göbeklerini kaşıyıp tembelce davranıyor. Satmasın bakalım bu oyunlar maaşlar ödenmeyince bakalım böyle boş boş oturabilecekler mi?? İnanmayın kardeşim maliyetler arttı falan. Afedersiniz bir yerinizi sallasanız game developera çarpıyor. Artık oyun yapımcısı o kadar çok ki her yerde neyin nasıl yapıldığına dair iyi kötü bilgi.. Oyun motorları mağazalarında bile binlerce parayla satılan hazır ürünler falan filan.

    Kısacası ben inanmıyorum bu palavralara. Donanım seviyesi yükseldikçe Grafik kalitesi artar. Bu oyunun maliyetiyle ilgili bir şey değildir. Ps3 gibi konsola 3 oyun yapıp diğer x86 daha basit mimarili konsola 1 oyun yapan firmalar gibi göbek kaşımak istiyorsanız oyuncular platformunuzu terk eder ortada kalırsınız.
    Yanıtla +14
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Anca bizim gibi ülkelerde korsanı falan körükler bu yaklaşım. Bu arada neden 80 euro? Ekstra vergi falan mı veriliyor Avrupa ülkelerine? Euro dolardan daha değerli neticede. Bilen varsa.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Amerikalılar Etikette falan vergiyi dahil etmezler. Hatta bildiğim kadarıyla vergileri sene sonunda ödüyorlar komple. Avrupa'da satış fiyatına dahil KDV vesaire.
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    Liquist 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok zor şartlarda çalışıyorlar ya , kesinlikle artmalı. Yaratıcılık kolay mı. Yoksa etrafta önceki oyunların aynısı - reskin hali ve remake-remastered yapımlar olurdu.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Liquist
    eskiden oyunlar sıfırdan yapılırdı.. günümüzde oyun robotları isterseniz jüpiter yüzey alanında daha geniş haritalar sana hazırlasın.. zaten günümüz oyunları devasa ama çoğunun içi boş olmasının nedeni bu..
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