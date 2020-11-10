Sony oyun fiyatlarını daha fazla yükseltmeyi düşünmüş

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Bugün yeni nesil konsolların ilki, yani Xbox Series X ve Xbox Series S çıkıyor. Böylece de yeni nesil artık başlamış oldu. Yeni nesilde oyuncuları bekleyen birçok güzel durum var ancak kötü durumlar da elbette bulunuyor. Bu kötü durumlardan biri de artan oyun fiyatları.

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Türkiye'deki oyun fiyatlarının ve ulaşılabilirliğinin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bizim kadar olmasa da yurt dışında da oyuncular biraz üzgün. Birçok oyun şirketi yeni nesilde oyunlarını 10 dolar daha fazlaya, yani 70 dolara satacağını açıkladı. Bu firmalardan biri de oyunları ile birçok oyun severin kalbini kazanmış olan Sony.

Sony, yeni nesilde oyunlarını Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ olacak şekilde güncelledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre is Sony bu fiyatın da üstüne çıkmayı ciddi bir şekilde düşünmüş. Ne kadarlık bir fiyat artışı düşündükleri ne yazık ki raporda belirtilmemiş ancak oyuncular bu fiyata bile tepki göstermişken daha büyük bir fiyat artışına da mutlaka daha fazla tepki gösterecekti.

Yurt dışındaki 10 dolarlık artışın bize çok daha fazla yansıdığını düşünürsek umuyoruz ki daha fazla fiyat artışı görmeyiz.

https://www.ign.com/articles/sony-reportedly-discussed-increasing-game-prices-above-70

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