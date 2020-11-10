Sony oyun fiyatlarını daha fazla yükseltmeyi düşünmüş

Bugün yeni nesil konsolların ilki, yani Xbox Series X ve Xbox Series S çıkıyor. Böylece de yeni nesil artık başlamış oldu. Yeni nesilde oyuncuları bekleyen birçok güzel durum var ancak kötü durumlar da elbette bulunuyor. Bu kötü durumlardan biri de artan oyun fiyatları.İlginizi Çekebilir FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı"
Türkiye'deki oyun fiyatlarının ve ulaşılabilirliğinin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bizim kadar olmasa da yurt dışında da oyuncular biraz üzgün. Birçok oyun şirketi yeni nesilde oyunlarını 10 dolar daha fazlaya, yani 70 dolara satacağını açıkladı. Bu firmalardan biri de oyunları ile birçok oyun severin kalbini kazanmış olan Sony.
Sony, yeni nesilde oyunlarını Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ olacak şekilde güncelledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre is Sony bu fiyatın da üstüne çıkmayı ciddi bir şekilde düşünmüş. Ne kadarlık bir fiyat artışı düşündükleri ne yazık ki raporda belirtilmemiş ancak oyuncular bu fiyata bile tepki göstermişken daha büyük bir fiyat artışına da mutlaka daha fazla tepki gösterecekti.
Yurt dışındaki 10 dolarlık artışın bize çok daha fazla yansıdığını düşünürsek umuyoruz ki daha fazla fiyat artışı görmeyiz.
https://www.ign.com/articles/sony-reportedly-discussed-increasing-game-prices-above-70 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Kısacası ben inanmıyorum bu palavralara. Donanım seviyesi yükseldikçe Grafik kalitesi artar. Bu oyunun maliyetiyle ilgili bir şey değildir. Ps3 gibi konsola 3 oyun yapıp diğer x86 daha basit mimarili konsola 1 oyun yapan firmalar gibi göbek kaşımak istiyorsanız oyuncular platformunuzu terk eder ortada kalırsınız.
Sony Amerika'da 70$, Avrupa'da da 80€ yapmış. Bizde de 90 tl yapsın. Sonuçta Avrupa birliğine almıyorlar, fiyatlarda da almasınlar. :)
Gerçi niye dert ediyorum ben kendime. Hala ps3 ile devam. sanki ps5 veya xbox alabileceğim.