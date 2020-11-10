PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı

PlayStation 5'in çıkışına günler kaldı. Konsolun kendisinin yarattığı heyecan gibi oyunları da çokça heyecan yaratıyor. PlayStation 5'in çıkışı ile birlikte birkaç PlayStation 5 özel oyununa kavuşacağız ancak normal olarak oyuncular daha fazlasını istiyor.
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Geçtiğimiz aylarda yapılan PlayStation 5 sunumunda birçok oyun duyurulmuştu ancak ne yazık ki çıkış tarihleri bilinmiyordu. Şimdi de en çok beklenen dört PlayStation 5 oyununun çıkış aralığı bir video ile açıklandı. Videoya göre:
- - Horizon serisinin yeni oyunu Horizon Forbidden West, 2021'in ikinci yarısında yayınlanacak
- - PlayStation'ın popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, 2021'in ilk yarısında çıkacak.
- - Ratchet & Clank serisinin yeni oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart 2021'in ilk yarısında çıkacak.
- - Bilim kurgu psikolojik korku oyunu Returnal da aynı şekilde 2021'in ilk yarısında çıkacak.
Bu yıl çıkacak olan Demon's Souls ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i de düşünürsek, PlayStation 5'in ilk yılında oldukça büyük ve çeşitli oyunlar oynayacağız gibi duruyor. Umuyoruz ki hepsi de başarılı olur.
PlayStaiton 5'in normal srümü 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile Türkiye'de çıkış yapacak. Dijital sürümü ise 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak fiyat bilinmiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
PS5'in ilk yılında çıkacak adam akıllı 3 tane oyun yok, artık gelenek haline gelen oyunların ertelenmesini de göz önüne alırsak konsolun ilk senesinde bir elin parmaklarını geçmeyecek oyunlarla konsol sattırmış olacak Sony cephesi. Hoş xbox tarafı da aynı şekilde. PS4 X1 çıkış zamanı böyle miydi?
Her iki cephe de konsol çıkışına bir sürü oyun tanıtmıştı. Şimdi bakıyorsun sony tarafına dlc oyunu konsolun ana çıkış oyunu olarak tanıtıyorlar.
Yeni nesil konsollar için bir sene daha beklenmeliydi diye düşünüyorum ben. Hem daha güçlü konsollar hem de bir sürü oyunla birlikte çıkış yaparlardı.