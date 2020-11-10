PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı

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PlayStation 5'in çıkışına günler kaldı. Konsolun kendisinin yarattığı heyecan gibi oyunları da çokça heyecan yaratıyor. PlayStation 5'in çıkışı ile birlikte birkaç PlayStation 5 özel oyununa kavuşacağız ancak normal olarak oyuncular daha fazlasını istiyor.

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Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor

Geçtiğimiz aylarda yapılan PlayStation 5 sunumunda birçok oyun duyurulmuştu ancak ne yazık ki çıkış tarihleri bilinmiyordu. Şimdi de en çok beklenen dört PlayStation 5 oyununun çıkış aralığı bir video ile açıklandı. Videoya göre:

- Horizon serisinin yeni oyunu Horizon Forbidden West, 2021'in ikinci yarısında yayınlanacak

2021'in ikinci yarısında yayınlanacak - PlayStation'ın popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7 , 2021'in ilk yarısında çıkacak.

, 2021'in ilk yarısında çıkacak. - Ratchet & Clank serisinin yeni oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart 2021'in ilk yarısında çıkacak.

2021'in ilk yarısında çıkacak. - Bilim kurgu psikolojik korku oyunu Returnal da aynı şekilde 2021'in ilk yarısında çıkacak.

Bu yıl çıkacak olan Demon's Souls ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i de düşünürsek, PlayStation 5'in ilk yılında oldukça büyük ve çeşitli oyunlar oynayacağız gibi duruyor. Umuyoruz ki hepsi de başarılı olur.

PlayStaiton 5'in normal srümü 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile Türkiye'de çıkış yapacak. Dijital sürümü ise 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak fiyat bilinmiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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