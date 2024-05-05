Sony, Paramount'u satın almak için 26 milyar dolar nakit teklif etti

Tam Boyutta Gör Medya dünyasının son dönemdeki en önemli satın alma hamlelerinden biri artık son aşamasına gelmiş görünüyor. Wall Street Journal'in haberine göre Sony Pictures Entertainment ve özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Paramount Global'i satın almak için tamamı nakit 26 milyar dolar teklif etti.

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İki firma Çarşamba günü Paramount Global yönetimine bir teklif mektubu gönderdi. Borçlarının devralınmasını da içereren ve her türlü müzakereye açık teklif, Paramount'un hali hazırda Skydance Media ile devam eden birleşme görüşmeleri sırasında verildi. Böylelikle Paramount'un masasındaki teklif sayısı arttı.

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Paramount hisseleri yükseldi

Kaynaklara göre Paramount Global'in en büyük hissedarı Shari Redstone, şu an için David Ellison'ın Skydance Media'sı tarafından yapılan teklife sıcak bakıyor. Redbird Capital Partners ve KKR gibi yatırım firmalarının da bu teklifini desteklemesi, Redstone'un kararını etkilemiş olabilir.

Sony ve Apollo tarafından yapılan teklifin basına yansımasının ardından Paramount Global hisselerinde önemli bir artış meydana geldi. Hisse senedi fiyatları günlük ticarette %13'ten fazla artarak 13.90 dolara kadar yükseldi. Bu da bir bakıma yatırımcıların teklifi olumlu karşıladıklarını gösteriyor.

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Sony, Paramount için 26 milyar dolar nakit teklif etti