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    Anlık Bildirim

    Sony, Paramount'u satın almak için 26 milyar dolar nakit teklif etti

    Medya sektöründe önemli bir satın alım gerçekleşmek üzere. Sony Pictures ve Apollo Global Management, Paramount Global'i 26 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için teklif verdi.
    Sony, Paramount için 26 milyar dolar nakit teklif etti Tam Boyutta Gör
    Medya dünyasının son dönemdeki en önemli satın alma hamlelerinden biri artık son aşamasına gelmiş görünüyor. Wall Street Journal'in haberine göre Sony Pictures Entertainment ve özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Paramount Global'i satın almak için tamamı nakit 26 milyar dolar teklif etti.

    İki firma Çarşamba günü Paramount Global yönetimine bir teklif mektubu gönderdi. Borçlarının devralınmasını da içereren ve her türlü müzakereye açık teklif, Paramount'un hali hazırda Skydance Media ile devam eden birleşme görüşmeleri sırasında verildi. Böylelikle Paramount'un masasındaki teklif sayısı arttı.

    Sony, Paramount için 26 milyar dolar nakit teklif etti Tam Boyutta Gör

    Paramount hisseleri yükseldi

    Kaynaklara göre Paramount Global'in en büyük hissedarı Shari Redstone, şu an için David Ellison'ın Skydance Media'sı tarafından yapılan teklife sıcak bakıyor. Redbird Capital Partners ve KKR gibi yatırım firmalarının da bu teklifini desteklemesi, Redstone'un kararını etkilemiş olabilir.

    Sony ve Apollo tarafından yapılan teklifin basına yansımasının ardından Paramount Global hisselerinde önemli bir artış meydana geldi. Hisse senedi fiyatları günlük ticarette %13'ten fazla artarak 13.90 dolara kadar yükseldi. Bu da bir bakıma yatırımcıların teklifi olumlu karşıladıklarını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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