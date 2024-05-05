Sony, Paramount'u satın almak için 26 milyar dolar nakit teklif etti

İki firma Çarşamba günü Paramount Global yönetimine bir teklif mektubu gönderdi. Borçlarının devralınmasını da içereren ve her türlü müzakereye açık teklif, Paramount'un hali hazırda Skydance Media ile devam eden birleşme görüşmeleri sırasında verildi. Böylelikle Paramount'un masasındaki teklif sayısı arttı.
Paramount hisseleri yükseldi
Kaynaklara göre Paramount Global'in en büyük hissedarı Shari Redstone, şu an için David Ellison'ın Skydance Media'sı tarafından yapılan teklife sıcak bakıyor. Redbird Capital Partners ve KKR gibi yatırım firmalarının da bu teklifini desteklemesi, Redstone'un kararını etkilemiş olabilir.
Sony ve Apollo tarafından yapılan teklifin basına yansımasının ardından Paramount Global hisselerinde önemli bir artış meydana geldi. Hisse senedi fiyatları günlük ticarette %13'ten fazla artarak 13.90 dolara kadar yükseldi. Bu da bir bakıma yatırımcıların teklifi olumlu karşıladıklarını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.