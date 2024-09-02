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Tam Boyutta Gör Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları büyük indirimlerle başladı. PlayStation 5 Slim 1 TB Digital Edition son günlerin en düşük fiyatına indi.

PS5 Slim 1 TB: 18.499 TL

Saat 17.00'de başlayan kampanya ile Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili) 18.499 TL'ye düştü. Sınırlı süreliğine ve stok sınırlı olan bu kampanyadan yararlanmak için acele etmenizde fayda var. İndirimden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Satın almak için: Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB

Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı 7 sa. önce eklendi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları oyuncular için önemli indirimler sunuyor. Bilgisayar, konsol, konsol aksesuarları ve gaming ekipmanlarda cazip fiyatlarda yararlanmak için kampanya sayfasını ziyaret edin:

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

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Amazon'da PS5 Slim 1 TB indirime girdi!