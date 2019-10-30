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    Sony, PlayStation Vue hizmetini sonlandıracağını açıkladı

    Japon elektronik devi Sony, TV yayını abonelik hizmeti olan PlayStation Vue servisini sonlandıracağını açıkladı. Şirket, temel işi olan oyun sektörüne odaklanacağını açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, PlayStation Vue hizmetini sonlandıracağını açıkladı
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    Sony, önümüzdeki yılın başlarında ABD’deki TV yayını abonelik hizmeti olan PlayStation Vue servisini durduracağını açıkladı. Bir süredir sızdığı üzere Japon devi bu PlayStation Vue hizmetini satmak için alıcı arıyordu ancak bulamadığı anlaşılıyor.

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    İçerik ücretleri yüksek

    Sony Interactive Entertainment, 2015 yılında PlayStation Vue girişimini başlattı ve abonelere PlayStation konsolları ve diğer desteklenen cihazlar aracılığıyla hem yerel kaynaklardan, hem de kablo sağlayıcılarından canlı ve isteğe bağlı TV ve videoya erişim hizmeti sağlıyordu. Şirket 30 Ocak 2020 tarihinde bu PlayStation Vue servisini kapatacağını açıkladı. Şirket yöneticilerinden John Kodera'nın açıklaması ise şu şekilde:

    "Maalesef son derece rekabetçi ödemeli TV pazarında, pahalı içerik ve ağ anlaşmalarında, beklediğimizden daha yavaş bir değişim yaşandı. Bu nedenle, temel oyun işimize odaklanmaya karar verdik. 2015 yılında PlayStation Vue'nun lansmanından bu yana bizimle birlikte olan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz."

    Sony, PlayStation Vue hizmetini sonlandıracağını açıkladı

    Sony, güncellenmiş PlayStation Vue sayfasında, yeni deneme ve ücretli abone kayıtlarının yakında devre dışı bırakılacağı açıklandı. Ancak, mevcut aboneler hizmetin canlı ve talep üzerine DVR içeriğine gelecek yıl Ocak ayında kapanana kadar tam erişime devam edecekleri belirtildi.



    https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-29-sony-shutting-down-playstation-vue-tv-streaming-service-early-next-year Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 6 sa.
    Aslında içerik kalitesi ile istenilen fiyat örtüşüyorsa fiyat yüksekte olsa neden olmasın
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