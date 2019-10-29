Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Bir dönemin efsane programları arasında yer alan ve internet sitelerini animasyonlu, interaktif içerikle tanıştıran Adobe Flash devri resmen kapanıyor. Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Flash içerik barındıran web siteleri artık arama motorunda listelenmeyecek.

Ayrıca Bkz. "Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor"

Google aramalarda görünmeyecek

Şirket bu gelişmeyle ilgili herhangi bir tarih vermedi ancak uygulamanın kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Açıklama ise Google mühendislik müdürü Dong-Hwi Lee tarafından, şirketin resmi blog sayfasından yapıldı:

"Google Arama bu yıl Flash'ı desteklemeyi bırakacak. Google arama, Flash içeriği olan Web sayfalarını dikkate almayacak. Ayrıca bağımsız SWF dosyalarının indekslenmesini de durduracaktır. Birçok kullanıcı bu gelişmeden herhangi bir şekilde etkilenmeyecek."

Tam Boyutta Gör

Flash programının yapımcısı Adobe şirketinin ise en geç 2020 yılının sonlarında efsane yazılımı emekliye ayırması bekleniyor.

https://webmasters.googleblog.com/2019/10/goodbye-flash.html