Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı

    Arama devi Google, Adobe şirketinin Flash programı ile yapılan içerikleri barındıran web sitelerini artık listelemeyeceğini ve göz ardı edeceğini açıkladı. İşte konunun detayları.
    5 sa.
    638
    5
    3
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönemin efsane programları arasında yer alan ve internet sitelerini animasyonlu, interaktif içerikle tanıştıran Adobe Flash devri resmen kapanıyor. Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Flash içerik barındıran web siteleri artık arama motorunda listelenmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor"

    Google aramalarda görünmeyecek

    Şirket bu gelişmeyle ilgili herhangi bir tarih vermedi ancak uygulamanın kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Açıklama ise Google mühendislik müdürü Dong-Hwi Lee tarafından, şirketin resmi blog sayfasından yapıldı:

    "Google Arama bu yıl Flash'ı desteklemeyi bırakacak. Google arama, Flash içeriği olan Web sayfalarını dikkate almayacak. Ayrıca bağımsız SWF dosyalarının indekslenmesini de durduracaktır. Birçok kullanıcı bu gelişmeden herhangi bir şekilde etkilenmeyecek."

    Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Flash programının yapımcısı Adobe şirketinin ise en geç 2020 yılının sonlarında efsane yazılımı emekliye ayırması bekleniyor.



    https://webmasters.googleblog.com/2019/10/goodbye-flash.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    furky86 5 sa. en beğenilen
    Rahmetli Steve Jobs bu teknolojinin geleceği yok dediğinde gülenler vardı...
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sn. Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon 3 sa. Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night' iptal edildi 4 sa. Nvidia Ampere ile Ray Tracing performansını arttıracak 4 sa. Google'ın ana şirketi Alphabet, giyilebilir teknolojiler üreten Fitbit'i satın alabilir 5 sa. EA oyunları resmen Steam'e geri dönüyor: İşte dev anlaşma 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı Sonraki Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü 5 sa. Duolingo'nun Hikâyeler özelliği iOS platformuna geldi 6 sa. Starbucks, 2020'de Bitcoin'i kabul edecek 6 sa. RDNA 2 mimarili Navi GPU’su sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı 7 sa. Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi 7 sa. iOS 13.2 güncellemesi HomePod cihazları kullanılamaz hale getirdi 8 sa. Volkswagen otonom sürüş teknolojileri için ayrı bir şirket kurdu 9 sa. Xiaomi Mi Note 10 geliyor | 108MP kamera, 5x Optik Zoom 10 sa. Samsung'un modüler akıllı telefon patenti ortaya çıktı 10 sa. Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi 11 sa. Huawei bu yıl 270 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor 11 sa. Elon Musk, 'pedofil' tweeti nedeniyle yargı karşısına çıkıyor 12 sa. Yeni Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro tanıtıldı 13 sa. DJI'nın yeni drone modeli Mavic Mini'nin fotoğrafı sızdırıldı: Yalnızca bir avuç büyüklüğünde 13 sa. Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları 14 sa. Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı 14 sa. Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek 15 sa. Microsoft, Rus hackerların 2020 Olimpiyatlarını hedef alabilecekleri konusunda uyardı 16 sa. Spotify beklentilerin üzerinde büyüyor 17 sa. Örümceklerin gözleri, yeni bir tür derinlik algılayıcı kameraya ilham veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fi...
    DonanımHaber
    “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”
    DonanımHaber
    Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İSLAMİYET GÜNEŞ GİBİDİR ÜFLEMEKLE SÖNMEZ !
    DH Forum
    Çirkin/deforme insanlara ötenazi hakkı verilmeli
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim