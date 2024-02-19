Sony, PS5 satış tahminini düşürdüğü için 10 milyar dolar kaybetti

Sony’de hisseler düştü, kayıp 10 milyar dolar
Sony, mart ayında sona erecek mali yılda, daha önce 25 milyon adet olarak tahmin ettiği PS5 satışlarında revizyona giderek rakamı 21 milyon adete çekmişti. Firma ayrıca satışların önümüzdeki mali yıl için de düşüşe geçeceğini aktarmıştı. Esasında 25 milyon hedefi zaten yüksek bulunuyordu ve hedefin düşürülmesinden ziyade en büyük sorunun oyun işindeki azalan marjlar olduğu belirtiliyor.
Analistlere göre Sony’nin aralık çeyreğinde marjı yüzde 6’nın biraz altında gerçekleşti. Buna karşın 2022 yılının aynı döneminde marj, yüzde 9’un üzerindeydi. Jefferies'de hisse senedi analisti olan Atul Goyal, Sony’nin dijital satışlardan, ek içeriklerden ve dijital indirmelerden elde ettiği gelirin tüm zamanların en yüksek seviyesinde ancak buna rağmen marjların on yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtiyor.
Aktarılanlara göre düşük marjların başlıca sorumluları arasında yazılım üretim maliyetlerinin yükselmesi yer alıyor. PlayStation 5'in üç yıldan daha eski olduğu göz önüne alındığında donanımda ucuzlamanın olduğunu veya maliyetin değişmediği varsayılabilir. Buna karşın oyun yapım süreçleri artık eskisine göre daha pahalı. Örneğin, Sony'nin sahibi olduğu Insomniac Games tarafından geliştirilen Spiderman 2’nin yapımı yaklaşık 300 milyon dolara mal oldu. Dolayısıyla bu bütçelerin zaman içinde oyun marjları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.