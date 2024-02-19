Tam Boyutta Gör Sony, bir süre önce finansal sonuçlarına dair raporunu yayınladı ve geleceğe dair beklentilerini paylaştı. Japon teknoloji, önümüzdeki mali yıl için PlayStation 5 konsolunun satışlarının düşmeye başlayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Sony’nin hisseleri düşüşe geçerken 10 milyar dolar değer kaybı yaşandı. Ancak en büyük sorun çok uzunca bir süredir devam eden düşük olan oyun marjları.

Sony’de hisseler düştü, kayıp 10 milyar dolar

Sony, mart ayında sona erecek mali yılda, daha önce 25 milyon adet olarak tahmin ettiği PS5 satışlarında revizyona giderek rakamı 21 milyon adete çekmişti. Firma ayrıca satışların önümüzdeki mali yıl için de düşüşe geçeceğini aktarmıştı. Esasında 25 milyon hedefi zaten yüksek bulunuyordu ve hedefin düşürülmesinden ziyade en büyük sorunun oyun işindeki azalan marjlar olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre Sony’nin aralık çeyreğinde marjı yüzde 6’nın biraz altında gerçekleşti. Buna karşın 2022 yılının aynı döneminde marj, yüzde 9’un üzerindeydi. Jefferies'de hisse senedi analisti olan Atul Goyal, Sony’nin dijital satışlardan, ek içeriklerden ve dijital indirmelerden elde ettiği gelirin tüm zamanların en yüksek seviyesinde ancak buna rağmen marjların on yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtiyor.

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Aktarılanlara göre düşük marjların başlıca sorumluları arasında yazılım üretim maliyetlerinin yükselmesi yer alıyor. PlayStation 5'in üç yıldan daha eski olduğu göz önüne alındığında donanımda ucuzlamanın olduğunu veya maliyetin değişmediği varsayılabilir. Buna karşın oyun yapım süreçleri artık eskisine göre daha pahalı. Örneğin, Sony'nin sahibi olduğu Insomniac Games tarafından geliştirilen Spiderman 2’nin yapımı yaklaşık 300 milyon dolara mal oldu. Dolayısıyla bu bütçelerin zaman içinde oyun marjları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor.

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Sony, PS5 satış tahminini düşürdüğü için 10 milyar dolar kaybetti