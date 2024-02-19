Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, PS5 satış tahminini düşürdüğü için 10 milyar dolar kaybetti

    Sony'nin önümüzdeki mali yıl için PlayStation 5 konsoluna dair satış tahminini düşürmesinin ardından bu hafta hisselerinin değeri yaklaşık 10 milyar dolar eridi.
    Sony, PS5 satış tahminini düşürdüğü için 10 milyar dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Sony, bir süre önce finansal sonuçlarına dair raporunu yayınladı ve geleceğe dair beklentilerini paylaştı. Japon teknoloji, önümüzdeki mali yıl için PlayStation 5 konsolunun satışlarının düşmeye başlayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Sony’nin hisseleri düşüşe geçerken 10 milyar dolar değer kaybı yaşandı. Ancak en büyük sorun çok uzunca bir süredir devam eden düşük olan oyun marjları.

    Sony’de hisseler düştü, kayıp 10 milyar dolar

    Sony, mart ayında sona erecek mali yılda, daha önce 25 milyon adet olarak tahmin ettiği PS5 satışlarında revizyona giderek rakamı 21 milyon adete çekmişti. Firma ayrıca satışların önümüzdeki mali yıl için de düşüşe geçeceğini aktarmıştı. Esasında 25 milyon hedefi zaten yüksek bulunuyordu ve hedefin düşürülmesinden ziyade en büyük sorunun oyun işindeki azalan marjlar olduğu belirtiliyor.

    Analistlere göre Sony’nin aralık çeyreğinde marjı yüzde 6’nın biraz altında gerçekleşti. Buna karşın 2022 yılının aynı döneminde marj, yüzde 9’un üzerindeydi. Jefferies'de hisse senedi analisti olan Atul Goyal, Sony’nin dijital satışlardan, ek içeriklerden ve dijital indirmelerden elde ettiği gelirin tüm zamanların en yüksek seviyesinde ancak buna rağmen marjların on yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtiyor.

    Aktarılanlara göre düşük marjların başlıca sorumluları arasında yazılım üretim maliyetlerinin yükselmesi yer alıyor. PlayStation 5'in üç yıldan daha eski olduğu göz önüne alındığında donanımda ucuzlamanın olduğunu veya maliyetin değişmediği varsayılabilir. Buna karşın oyun yapım süreçleri artık eskisine göre daha pahalı. Örneğin, Sony'nin sahibi olduğu Insomniac Games tarafından geliştirilen Spiderman 2’nin yapımı yaklaşık 300 milyon dolara mal oldu. Dolayısıyla bu bütçelerin zaman içinde oyun marjları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    semih öztürk boyu makineye ne kadar toz deterjan konur de dietrich kombi yorumları dikiş alindiktan sonra yara açıldı arka kamerada burnum yamuk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız