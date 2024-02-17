Nintendo Switch 2 ertelendi: 2025 yılında çıkacak

Yeni nesil Switch en erken Mart 2025’te tanıtılacak
Yeni nesil Nintendo konsolu hakkında güvenilir bir sızıntı kaynağı olan PH Brazil, Nintendo hayranlarını üzecek bir rapor paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni konsolu 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendi. PH Brazil, 5 farklı kaynaktan bu bilgiyi doğruladığını belirtti. PH Brazil, ertelenmenin sebebini ise paylaşmadı.
YouTube platformundali O X do Controle kanalı ise bu iddiaları doğruladı ve 2024 yılında birinci nesil Switch’e destek sağlanacağını belirtti. Buna göre Nintendo, bu yıl içerisinde Nintendo Switch için yeni oyunlar tanıtacak. Bahsi geçen oyunların yüksek bütçeli yapımlar yerine daha ufak projeler olacağı da gelen bilgiler arasında. Böylece Nintendo, 2024 yılında Switch’i destekleyerek stoklarını boşaltacak ve yeni nesil konsoluna hazırlık yapacak.
İddialar doğrulandı
Video Games Chronicle’ın yazarı Andy Robinson, PH Brazil’in iddialarını doğruladı. Robinson’a göre Nintendo, geçtiğimiz haftalarda üçüncü parti yayıncılara Switch 2’nin 2025 yılına ertelendiğini duyurmuş. Robinson’a göre gecikmenin nedeni Nintendo’nun güçlü bir oyun kütüphanesinin konsolun çıkışına yetiştirmek istemesinden kaynaklanıyor. Bloomberg ise konsolun ertelendiğini doğruladı ve çıkışın en erken 2025 Mart’ta gerçekleşeceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.