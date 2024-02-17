Nintendo Switch 2 ertelendi: 2025 yılında çıkacak

Tam Boyutta Gör 2017 yılında satışa çıkan Nintendo Switch, kısa sürede oyun tarihinin en popüler konsollarından biri olmayı başardı. Hibrit formu ile birçok oyuncuya hitap eden bu konsol, özellikle Playstation 5 ve Xbox Series konsollarının tanıtılmasının ardından performans olarak geri kalmaya başlamıştı. Switch hala satış rekorları kırsa da oyuncular, yeni nesil bir Nintendo konsolu için geri sayıma başladı. Son raporlara göre bir süredir 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni Nintendo konsolu ertelendi.

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Yeni nesil Switch en erken Mart 2025’te tanıtılacak

Yeni nesil Nintendo konsolu hakkında güvenilir bir sızıntı kaynağı olan PH Brazil, Nintendo hayranlarını üzecek bir rapor paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni konsolu 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendi. PH Brazil, 5 farklı kaynaktan bu bilgiyi doğruladığını belirtti. PH Brazil, ertelenmenin sebebini ise paylaşmadı.

YouTube platformundali O X do Controle kanalı ise bu iddiaları doğruladı ve 2024 yılında birinci nesil Switch’e destek sağlanacağını belirtti. Buna göre Nintendo, bu yıl içerisinde Nintendo Switch için yeni oyunlar tanıtacak. Bahsi geçen oyunların yüksek bütçeli yapımlar yerine daha ufak projeler olacağı da gelen bilgiler arasında. Böylece Nintendo, 2024 yılında Switch’i destekleyerek stoklarını boşaltacak ve yeni nesil konsoluna hazırlık yapacak.

Video Games Chronicle’ın yazarı Andy Robinson, PH Brazil’in iddialarını doğruladı. Robinson’a göre Nintendo, geçtiğimiz haftalarda üçüncü parti yayıncılara Switch 2’nin 2025 yılına ertelendiğini duyurmuş. Robinson’a göre gecikmenin nedeni Nintendo’nun güçlü bir oyun kütüphanesinin konsolun çıkışına yetiştirmek istemesinden kaynaklanıyor. Bloomberg ise konsolun ertelendiğini doğruladı ve çıkışın en erken 2025 Mart’ta gerçekleşeceğini belirtti.

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