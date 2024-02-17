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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 ertelendi: 2025 yılında çıkacak

    Oyun sektörünün dört gözle beklediği yeni Nintendo konsolundan hayal kırıklığı yaratacak bir bilgi geldi. İddialara göre yeni nesil Switch konsolu gelecek yıl satışa sunulacak.
    Nintendo Switch OLED Tam Boyutta Gör
    2017 yılında satışa çıkan Nintendo Switch, kısa sürede oyun tarihinin en popüler konsollarından biri olmayı başardı. Hibrit formu ile birçok oyuncuya hitap eden bu konsol, özellikle Playstation 5 ve Xbox Series konsollarının tanıtılmasının ardından performans olarak geri kalmaya başlamıştı. Switch hala satış rekorları kırsa da oyuncular, yeni nesil bir Nintendo konsolu için geri sayıma başladı. Son raporlara göre bir süredir 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni Nintendo konsolu ertelendi.

    Yeni nesil Switch en erken Mart 2025’te tanıtılacak

    Yeni nesil Nintendo konsolu hakkında güvenilir bir sızıntı kaynağı olan PH Brazil, Nintendo hayranlarını üzecek bir rapor paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni konsolu 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendi. PH Brazil, 5 farklı kaynaktan bu bilgiyi doğruladığını belirtti. PH Brazil, ertelenmenin sebebini ise paylaşmadı.

    YouTube platformundali O X do Controle kanalı ise bu iddiaları doğruladı ve 2024 yılında birinci nesil Switch’e destek sağlanacağını belirtti. Buna göre Nintendo, bu yıl içerisinde Nintendo Switch için yeni oyunlar tanıtacak. Bahsi geçen oyunların yüksek bütçeli yapımlar yerine daha ufak projeler olacağı da gelen bilgiler arasında. Böylece Nintendo, 2024 yılında Switch’i destekleyerek stoklarını boşaltacak ve yeni nesil konsoluna hazırlık yapacak.

    Nintendo Switch 2 ertelendi Tam Boyutta Gör

    İddialar doğrulandı

    Video Games Chronicle’ın yazarı Andy Robinson, PH Brazil’in iddialarını doğruladı. Robinson’a göre Nintendo, geçtiğimiz haftalarda üçüncü parti yayıncılara Switch 2’nin 2025 yılına ertelendiğini duyurmuş. Robinson’a göre gecikmenin nedeni Nintendo’nun güçlü bir oyun kütüphanesinin konsolun çıkışına yetiştirmek istemesinden kaynaklanıyor. Bloomberg ise konsolun ertelendiğini doğruladı ve çıkışın en erken 2025 Mart’ta gerçekleşeceğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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