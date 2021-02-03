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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS5'te oyun içi zorluğu otomatik değiştirecek bir sistemin patentini aldı

    Sony, zorlu veya kolay geçen düşman yapay zekalarını sizin için daha dengeli bir hale otomatik olarak getirebilen bir sistemin patentini satın aldı.
    03 Şubat 2021, 10:40 (Güncellendi, 2 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Sony, PS5'te oyun içi zorluğu otomatik değiştirecek bir sistemin patentini aldı
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    Oyunların zorluğu oyuncular için ister istemez büyük önem taşıyan bir konu. Aynı şekilde oyun geliştirenler için de zorlu bir süreç. Geçtiğimiz saatlerde de Sony, PlayStation 5'teki oyunların zorluğu için yeni bir sistemin patentini aldı.

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    Geçtiğimiz saatlerde patenti alınan bu sistem, makine öğrenmesi kullanarak oyunun zorluğunu sizin için değiştiren bir sistem. Örneğin bir oyunda boss'lardan birine geldiniz ve fazlasıyla zorlanıyorsunuz. Bu yeni sistem sayesinde oyun sizin için zorluğu, oyun oynarken ki verilerinize bakarak en uygun zorluğa getirecek. 

    Aynı şekilde bu sistem zorluğu sizin için arttırabilecek de. Örneğin, Demon's Souls'ta bir boss'la karşılaştınız ve ona karşı nasıl hamle yapacağınızı öğrendiniz. Oyun sizin için oyunun zorluğunu değiştirecek ve sizin hareketlerinize biraz daha hızlı tepki veren düşmanlarla kaşılaşacaksınız. Buradaki zorluğu değiştirme kısmı; "Kolay" olan zoruluğu Normal'e çıkarmak veya düşürmek şeklinde değil. Daha çok oyundaki NPC'lerin hareketlerini sizin verilerinize göre şekillendirecek.

    Sony, bu sistemi büyük bir ihtimalle üçüncü parti oyunlarda kullanamayacaktır ancak kendi oyunlarında ilerleyen yıllarda görebiliriz. Oynanış anlamında çok daha keyifli oyunlar karşımıza çıkabilir bu sistem sayesinde. Bu sistemi görmemizin en az birkaç yıl alacağını hatırlatalım.



    https://www.gamesradar.com/sony-patents-a-system-to-help-make-ps5-boss-fights-easier/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WeDneS (Ercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pandemi yılı sony nin yılı, adamlar her alanda iğne deliğinden öküz geçirdiler.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Brand Planet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun deneyimini geliştirmek adına güzel bir gelişme.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bakınız L4D1 :) başarı artıkça oyun hızı artıyordu

    ve en az zarar görene doğru yapay zeka saldırıya geçiyordu.
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    Playstation5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar zorunlu kılınmayacak!
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunlarda level scalling en sevmediğim şeydir. Özellikle rpg lerde, başta herkesten tokat yeyip hırs yapmak, sonra karakteri geliştirince god mode takılmak en keyif aldığım olay.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zorluk ile oyun ici AI karistiriliyor, günümüz oyunlarina bakicak olursaniz mal mal bakan düsman sürüsü var zorlugu arttirinca yine mallar sadece attiklari damageleri artiyor. F.E.A.R ve half life 1'in yapay zekasina bakin hala öglesi gelmedi heleki half life opposing forcetaki ninja kadinlarin AI'si efsane ötesi :))))
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    Efdiar (Ahmet Dere) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yapay zekaya dayalı zorluğu her türlü destekler ve severim. fakat günümüz çoğu oyununda zorluk anlamının karşılığı düşmanın daha zor ve sizin daha kolay ölmenizden ibaret olunca zorda oynamanın hiçbir zevki kalmıyor.
    zor modda oynuyorsun düşman yine aynı yere saklanıyor aynı hareketleri yapıyor sadece tek hasarda canın yarıya iniyor. yok ya. ne güzel algoritma bu
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Efdiar
    Aynen öyle. Zorluk alınan hasarın yükselmesi ve verilen hasarın düşürülmesi şeklinde veya işte düşmanların tepki hızları arttırlıyor. Halbuki onun yerine tepki, taktik, strateji yani kısaca yapay zeka üzerinden bir zorluk yapabilseler işte o zaman güzel bir zorluk seviyesi olur, zevkli de olur. Karşından trilyon kere vurup öldürmeye çalıştığın ve tek vuruşta öldüğün bir boss değil de canı çok fazla olmayan ama taktik saldırı ve savunmalarıyla seni zorlayan bir boss mükemmel olurdu. CPU'ya karşı kapışsan da gerçek bir profesyonel oyuncuyla kapışıyormuşsun gibi his uyandırsalar yeme de yanında yat.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tekrar tekrar oynamanın zevkini arttıracak bir şey bu.
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    WeDneS (Ercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pandemi yılı sony nin yılı, adamlar her alanda iğne deliğinden öküz geçirdiler.
    Yanıtla +5
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman oyunlardaki " oyunu en zor seviyede bitirin " gibi başarımların bir anlamı kalmayacak. Ben o kupaları almak için ne emekler verdim.
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    lionessciri (Kadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gokhanvai
    Bu yeni bir opsiyon olarak gelir. Sen yine en zorda bitirip kupalarını toplarsın merak etme. Sony oyunları kupa kasmak için oynayan tipleri unutmaz, sırf bu zamazingo yüzünden sevmediği oyunları satın alıp oynayan tipler var çünkü.
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