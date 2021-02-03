Sony, PS5'te oyun içi zorluğu otomatik değiştirecek bir sistemin patentini aldı

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Oyunların zorluğu oyuncular için ister istemez büyük önem taşıyan bir konu. Aynı şekilde oyun geliştirenler için de zorlu bir süreç. Geçtiğimiz saatlerde de Sony, PlayStation 5'teki oyunların zorluğu için yeni bir sistemin patentini aldı.

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Geçtiğimiz saatlerde patenti alınan bu sistem, makine öğrenmesi kullanarak oyunun zorluğunu sizin için değiştiren bir sistem. Örneğin bir oyunda boss'lardan birine geldiniz ve fazlasıyla zorlanıyorsunuz. Bu yeni sistem sayesinde oyun sizin için zorluğu, oyun oynarken ki verilerinize bakarak en uygun zorluğa getirecek.

Aynı şekilde bu sistem zorluğu sizin için arttırabilecek de. Örneğin, Demon's Souls'ta bir boss'la karşılaştınız ve ona karşı nasıl hamle yapacağınızı öğrendiniz. Oyun sizin için oyunun zorluğunu değiştirecek ve sizin hareketlerinize biraz daha hızlı tepki veren düşmanlarla kaşılaşacaksınız. Buradaki zorluğu değiştirme kısmı; "Kolay" olan zoruluğu Normal'e çıkarmak veya düşürmek şeklinde değil. Daha çok oyundaki NPC'lerin hareketlerini sizin verilerinize göre şekillendirecek.

Sony, bu sistemi büyük bir ihtimalle üçüncü parti oyunlarda kullanamayacaktır ancak kendi oyunlarında ilerleyen yıllarda görebiliriz. Oynanış anlamında çok daha keyifli oyunlar karşımıza çıkabilir bu sistem sayesinde. Bu sistemi görmemizin en az birkaç yıl alacağını hatırlatalım.

https://www.gamesradar.com/sony-patents-a-system-to-help-make-ps5-boss-fights-easier/

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