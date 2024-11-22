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    Sony'den heyecanlandıran açıklama: Spider-Man 4'te Venom da yer alabilir

    Spider-Man 4'te Venom'ın da yer alacağı iddiaları kuvvetlenmeye başladı. Sony tarafından yayınlanan bir açıklamada, Spider-Man 4'te Venom'ın da yer alacağına dair bir gönderme olduğu ortaya çıktı.
    Spider-Man 4 için Venom iddiaları kuvvetleniyor Tam Boyutta Gör
    Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına bir sinematik evren kurmak isteyen Sony, bu projesinde pek başarılı olamadı belki ama Venom ile -en azından finansal olarak- başarılı bir film serisi yarattı. Bu yüzden, Venom serisi The Last Dance ile final yaptığında, pek çok kişi bu karakterin bir şekilde yoluna devam edeceğini düşündü. Görünen o ki o yol, Tom Holland'lı Spider-Man serisine çıkıyor.

    Venom'ın Spider-Man 4'ün bir parçası olabileceği iddiaları, bir süredir Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Ancak bu ihtimal bu hafta bir söylenti olmanın ötesine geçti. Sony Pictures'ın Japonya ayağı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir bültende Spider-Man 4 ve Venom'a dair net bir gönderme olması, Sony'nin bu yöndeki planlarını ortaya çıkardı.

    Spider-Man 4'te Venom ve Peter Parker Bir Araya Gelebilir

    Sony Pictures Japonya'nın paylaştığı metinde şöyle deniyor: "Peter'ı canlandıran Tom Holland, bu hikâyeye çoktan onayını verdi... Peki Venom serisinde Eddie'yi canlandıran Tom Hardy de bunun bir parçası olmaya hazır mı?" Doğrudan Sony kaynaklı bir metinde Venom'ın Spider-Man 4'te yer alabileceğine dair bir ifadenin olması, bunun artık bir söylentiden fazlası olduğunu gösteriyor.

    Venom filmlerinin başrol oyuncusu Tom Hardy de Spider-Man serisine dâhil olma konusunda istekli görünüyor. Başarılı oyuncu kısa süre verdiği bir röportajda Tom Holland'dan "en iyi Örümcek-Adam" olarak söz etti ve onunla çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ayrıca "eğer bana ihtiyaç olursa, bunun bir parçası olmaktan memnun olurum" diyerek, aslında Sony Pictures Japonya'nın açıklamasında sorduğu soruyu da bizim için cevaplamış oldu.

    Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanacak olan Spider-Man 4, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmi Destin Daniel Cretton yönetecek. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini de yönetmişti.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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