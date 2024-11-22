Sony'den heyecanlandıran açıklama: Spider-Man 4'te Venom da yer alabilir

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına bir sinematik evren kurmak isteyen Sony, bu projesinde pek başarılı olamadı belki ama Venom ile -en azından finansal olarak- başarılı bir film serisi yarattı. Bu yüzden, Venom serisi The Last Dance ile final yaptığında, pek çok kişi bu karakterin bir şekilde yoluna devam edeceğini düşündü. Görünen o ki o yol, Tom Holland'lı Spider-Man serisine çıkıyor.

Venom'ın Spider-Man 4'ün bir parçası olabileceği iddiaları, bir süredir Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Ancak bu ihtimal bu hafta bir söylenti olmanın ötesine geçti. Sony Pictures'ın Japonya ayağı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir bültende Spider-Man 4 ve Venom'a dair net bir gönderme olması, Sony'nin bu yöndeki planlarını ortaya çıkardı.

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Spider-Man 4'te Venom ve Peter Parker Bir Araya Gelebilir

Sony Pictures Japonya'nın paylaştığı metinde şöyle deniyor: "Peter'ı canlandıran Tom Holland, bu hikâyeye çoktan onayını verdi... Peki Venom serisinde Eddie'yi canlandıran Tom Hardy de bunun bir parçası olmaya hazır mı?" Doğrudan Sony kaynaklı bir metinde Venom'ın Spider-Man 4'te yer alabileceğine dair bir ifadenin olması, bunun artık bir söylentiden fazlası olduğunu gösteriyor.

Venom filmlerinin başrol oyuncusu Tom Hardy de Spider-Man serisine dâhil olma konusunda istekli görünüyor. Başarılı oyuncu kısa süre verdiği bir röportajda Tom Holland'dan "en iyi Örümcek-Adam" olarak söz etti ve onunla çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ayrıca "eğer bana ihtiyaç olursa, bunun bir parçası olmaktan memnun olurum" diyerek, aslında Sony Pictures Japonya'nın açıklamasında sorduğu soruyu da bizim için cevaplamış oldu.

Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanacak olan Spider-Man 4, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmi Destin Daniel Cretton yönetecek. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini de yönetmişti.

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