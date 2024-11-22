Sony'den heyecanlandıran açıklama: Spider-Man 4'te Venom da yer alabilir

Venom'ın Spider-Man 4'ün bir parçası olabileceği iddiaları, bir süredir Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Ancak bu ihtimal bu hafta bir söylenti olmanın ötesine geçti. Sony Pictures'ın Japonya ayağı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir bültende Spider-Man 4 ve Venom'a dair net bir gönderme olması, Sony'nin bu yöndeki planlarını ortaya çıkardı.
Spider-Man 4'te Venom ve Peter Parker Bir Araya Gelebilir
Sony Pictures Japonya'nın paylaştığı metinde şöyle deniyor: "Peter'ı canlandıran Tom Holland, bu hikâyeye çoktan onayını verdi... Peki Venom serisinde Eddie'yi canlandıran Tom Hardy de bunun bir parçası olmaya hazır mı?" Doğrudan Sony kaynaklı bir metinde Venom'ın Spider-Man 4'te yer alabileceğine dair bir ifadenin olması, bunun artık bir söylentiden fazlası olduğunu gösteriyor.
Venom filmlerinin başrol oyuncusu Tom Hardy de Spider-Man serisine dâhil olma konusunda istekli görünüyor. Başarılı oyuncu kısa süre verdiği bir röportajda Tom Holland'dan "en iyi Örümcek-Adam" olarak söz etti ve onunla çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ayrıca "eğer bana ihtiyaç olursa, bunun bir parçası olmaktan memnun olurum" diyerek, aslında Sony Pictures Japonya'nın açıklamasında sorduğu soruyu da bizim için cevaplamış oldu.
Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanacak olan Spider-Man 4, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmi Destin Daniel Cretton yönetecek. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini de yönetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.