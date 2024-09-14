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    Anlık Bildirim

    Spider-Man 4’ün yönetmeni belli oldu: Filmde Venom yer alabilir

    Marvel ve Sony tarafından önümüzdeki yıllarda yayınlanması beklenen Spider-Man 4’ten yeni detaylar geldi. Tom Holland’ın merakla beklenen filminin yönetmeni belli oldu.
    Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok Tam Boyutta Gör
    2015 yılında Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek-Adam olarak seçilen Tom Holland, geçtiğimiz yıllar içerisinde Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame dahil birçok filmde önemli bir rol oynadı. 2021 yılında yayınlanan Spider-Man: No Way Home ile lise hikayesi tamamlanan karakter, önümüzdeki yıllarda sinematik evrene geri dönecek. 

    Yeni Spider-Man filmi, Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek

    No Way Home yapımında Andrew Garfield’ın ve Tobey Maguire’ın canlandırdığı Örümcek-Adam karakterlerine yer veren Marvel, böylece sevilen karakteri Çoklu Evren hikayesine yerleştirerek hayranları mutlu etmişti. Başarılı yapımın ardından Sony ve Marvel, Tom Holland’ın yeni filmi üzerinde fikir yürütmeye başladı. Bir süredir herhangi bir bilgi alamadığımız yapımdan beklenen haber geldi.

    Destin Daniel Cretton Tam Boyutta Gör
    Güvenilir kaynaklara göre Marvel ve Sony, yeni Spider-Man filmi için Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminin yönetmeni Destin Daniel Cretton ile görüşmelere başlamış. Shang-Chi yapımının ardından Marvel ile genel bir anlaşma imzalayan Cretton, muhtemelen yeni Örümcek-Adam filminin yönetmenliğini de kabul edecektir. Tom Holland ve Zendaya, Sony ile anlaşmalarını yenilemedi ancak iki oyuncunun da filmde yer alması bekleniyor.

    Spider-Man 4'ün hikayesi neler sunacak?

    Venom: Son Dans filminden bir kare Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda yeni Spider-Man filminin New York’a odaklanacağı ve filmde Daredevil, Ant-Man ve Kingpin gibi karakterlere yer verileceği ortaya çıkmıştı ancak iddialara göre Marvel, Daredevil dizisinin şekil değiştirmesi ile bu planı ertelemeye karar vermiş. Yeni iddialar, Spider-Man 4’ün çok daha büyük bir yapım olacağına işaret ediyor. İddialara göre yapım, Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars arasında geçecek ve Peter, Avengers seviyesinde bir düşman ile savaşacak. Filmde Tom Hardy’nin Venom karakterine yer verileceği de gelen iddialar arasında. Önümüzdeki yıl çekimleri başlayacak yapımın çıkış tarihi henüz belli değil.
    Kaynakça https://gazettely.com/2024/09/entertainment/destin-daniel-cretton-to-direct-spider-man-4/ https://comicbookmovie.com/spider_man/spider-man-4-new-rumor-claims-to-reveal-several-villains-considered-for-now-postponed-street-level-story-a213128#gs.el9q1l
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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