Spider-Man 4’ün yönetmeni belli oldu: Filmde Venom yer alabilir

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Tam Boyutta Gör 2015 yılında Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek-Adam olarak seçilen Tom Holland, geçtiğimiz yıllar içerisinde Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame dahil birçok filmde önemli bir rol oynadı. 2021 yılında yayınlanan Spider-Man: No Way Home ile lise hikayesi tamamlanan karakter, önümüzdeki yıllarda sinematik evrene geri dönecek.

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Yeni Spider-Man filmi, Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek

No Way Home yapımında Andrew Garfield’ın ve Tobey Maguire’ın canlandırdığı Örümcek-Adam karakterlerine yer veren Marvel, böylece sevilen karakteri Çoklu Evren hikayesine yerleştirerek hayranları mutlu etmişti. Başarılı yapımın ardından Sony ve Marvel, Tom Holland’ın yeni filmi üzerinde fikir yürütmeye başladı. Bir süredir herhangi bir bilgi alamadığımız yapımdan beklenen haber geldi.

Tam Boyutta Gör Güvenilir kaynaklara göre Marvel ve Sony, yeni Spider-Man filmi için Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminin yönetmeni Destin Daniel Cretton ile görüşmelere başlamış. Shang-Chi yapımının ardından Marvel ile genel bir anlaşma imzalayan Cretton, muhtemelen yeni Örümcek-Adam filminin yönetmenliğini de kabul edecektir. Tom Holland ve Zendaya, Sony ile anlaşmalarını yenilemedi ancak iki oyuncunun da filmde yer alması bekleniyor.

Spider-Man 4'ün hikayesi neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda yeni Spider-Man filminin New York’a odaklanacağı ve filmde Daredevil, Ant-Man ve Kingpin gibi karakterlere yer verileceği ortaya çıkmıştı ancak iddialara göre Marvel, Daredevil dizisinin şekil değiştirmesi ile bu planı ertelemeye karar vermiş. Yeni iddialar, Spider-Man 4’ün çok daha büyük bir yapım olacağına işaret ediyor. İddialara göre yapım, Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars arasında geçecek ve Peter, Avengers seviyesinde bir düşman ile savaşacak. Filmde Tom Hardy’nin Venom karakterine yer verileceği de gelen iddialar arasında. Önümüzdeki yıl çekimleri başlayacak yapımın çıkış tarihi henüz belli değil.

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