Spider-Man 4’ün yönetmeni belli oldu: Filmde Venom yer alabilir

Teknoloji Editörü
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2015 yılında
Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek-Adam olarak seçilen Tom Holland, geçtiğimiz yıllar içerisinde Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame dahil birçok filmde önemli bir rol oynadı. 2021 yılında yayınlanan Spider-Man: No Way Home ile lise hikayesi tamamlanan karakter, önümüzdeki yıllarda sinematik evrene geri dönecek.
Yeni Spider-Man filmi, Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek
No Way Home yapımında
Andrew Garfield’ın ve Tobey Maguire’ın canlandırdığı Örümcek-Adam karakterlerine yer veren Marvel, böylece sevilen karakteri Çoklu Evren hikayesine yerleştirerek hayranları mutlu etmişti. Başarılı yapımın ardından Sony ve Marvel, Tom Holland’ın yeni filmi üzerinde fikir yürütmeye başladı. Bir süredir herhangi bir bilgi alamadığımız yapımdan beklenen haber geldi.
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Güvenilir kaynaklara göre Marvel ve Sony, yeni Spider-Man filmi için
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminin yönetmeni ile görüşmelere başlamış. Shang-Chi yapımının ardından Marvel ile genel bir anlaşma imzalayan Cretton, muhtemelen yeni Örümcek-Adam filminin yönetmenliğini de kabul edecektir. Tom Holland ve Zendaya, Sony ile anlaşmalarını yenilemedi ancak iki oyuncunun da filmde Destin Daniel Cretton yer alması bekleniyor. Spider-Man 4'ün hikayesi neler sunacak?
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Geçtiğimiz yıllarda yeni Spider-Man filminin New York’a odaklanacağı ve filmde
Daredevil, Ant-Man ve Kingpin gibi karakterlere yer verileceği ortaya çıkmıştı ancak iddialara göre Marvel, Daredevil dizisinin şekil değiştirmesi ile bu planı ertelemeye karar vermiş. Yeni iddialar, Spider-Man 4’ün çok daha büyük bir yapım olacağına işaret ediyor. İddialara göre yapım, Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars arasında geçecek ve Peter, Avengers seviyesinde bir düşman ile savaşacak. Filmde Tom Hardy’nin Venom karakterine yer verileceği de gelen iddialar arasında. Önümüzdeki yıl çekimleri başlayacak yapımın çıkış tarihi henüz belli değil.
Kaynakça
https://gazettely.com/2024/09/entertainment/destin-daniel-cretton-to-direct-spider-man-4/
https://comicbookmovie.com/spider_man/spider-man-4-new-rumor-claims-to-reveal-several-villains-considered-for-now-postponed-street-level-story-a213128#gs.el9q1l
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.