Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı ancak hala büyük bir stok sıkıntısı yaşanıyor. Sony de bu durum için tedarikçilere üretimin artması yönünde isteklerini dile getirdi.

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Ayrıca Bkz. "PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi"

Her nesil geçişine baktığımızda aslında ilk birkaç ay yeni nesil bir PlayStation bulmanın zor olduğunu biliyoruz ancak tarihinde ilk kez bu kadar büyük stok sıkıntısı yaşıyor PlayStation. Bu sıkıntıda yüksek talebin etkili olduğunu da elbette söyleyebiliriz ancak asıl sebep bu değil. PlayStation 5'in stok sıkıntısı çekmesininin asıl sebebi Covid-19'un neden olduğu yarı iletkenlerdeki stok sıkıntısı. Yalnızca PlayStation 5'te değil neredeyse tüm teknolojik ürünlerde bu sıkıntı yaşanıyor.

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan ise geçtiğimiz saatlerde Nikkei ile yaptığı röportajda stok sıkıntısı hakkında konuştu. Jim Ryan, "Covid-19 salgını sırasında tedarik gerçekten çok karmaşık ve zordu. Dağıtımı da online alışverişle sınırlı tutmak zorunda kaldık. Yarı iletkenlere yönelik arz ve talep dünya çapında da sıkışık bir durumda. Tedarikçilerimizden PlayStation 5 üretimini arttırmalarını istedik." dedi.

Jim Ryan'ın açıklamasının ardından PlayStation 5 üretiminde bir artış olursa, bu yıl markete yansıyacağını da ekledi Jim Ryan. Daha öncesinde bu sıkıntının 2021'in ilk yarısına kadar devam edeceğini söylemişlerdi. Ancak tüm şirketler bu sıkıntının daha da kötüye gidebileceğini düşünüyor şu anda.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sony_asking_suppliers_to_increase_ps5_stock_production

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