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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor

    PlayStation 5'in Kasım 2020 tarihindeki çıkışının üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş durumda ve hala ciddi bir stok sıkıntısı yaşıyor. Sony bu durum için tedarikçiler iletişime geçti.
    22 Nisan 2021, 20:00 (22 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı ancak hala büyük bir stok sıkıntısı yaşanıyor. Sony de bu durum için tedarikçilere üretimin artması yönünde isteklerini dile getirdi. 

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek

    Ayrıca Bkz. "PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi"

    Her nesil geçişine baktığımızda aslında ilk birkaç ay yeni nesil bir PlayStation bulmanın zor olduğunu biliyoruz ancak tarihinde ilk kez bu kadar büyük stok sıkıntısı yaşıyor PlayStation. Bu sıkıntıda yüksek talebin etkili olduğunu da elbette söyleyebiliriz ancak asıl sebep bu değil. PlayStation 5'in stok sıkıntısı çekmesininin asıl sebebi Covid-19'un neden olduğu yarı iletkenlerdeki stok sıkıntısı. Yalnızca PlayStation 5'te değil neredeyse tüm teknolojik ürünlerde bu sıkıntı yaşanıyor.

    Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan ise geçtiğimiz saatlerde Nikkei ile yaptığı röportajda stok sıkıntısı hakkında konuştu. Jim Ryan, "Covid-19 salgını sırasında tedarik gerçekten çok karmaşık ve zordu. Dağıtımı da online alışverişle sınırlı tutmak zorunda kaldık. Yarı iletkenlere yönelik arz ve talep dünya çapında da sıkışık bir durumda. Tedarikçilerimizden PlayStation 5 üretimini arttırmalarını istedik." dedi.

    Jim Ryan'ın açıklamasının ardından PlayStation 5 üretiminde bir artış olursa, bu yıl markete yansıyacağını da ekledi Jim Ryan. Daha öncesinde bu sıkıntının 2021'in ilk yarısına kadar devam edeceğini söylemişlerdi. Ancak tüm şirketler bu sıkıntının daha da kötüye gidebileceğini düşünüyor şu anda.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sony_asking_suppliers_to_increase_ps5_stock_production
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    mekanikk.g 2 saat önce

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    frostburn 7 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

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    necoinside 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MA11 (MAMAMAMA MAMAMAMA) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Günde 2 saat oynamak için ne stresler yaşıyoruz stok sıkıntısından. Zaten dunyanin parasını veriyoruz birde adam akilli stok birikimiyle çıkmazlar anlamiyorum.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    kolundan başka hiç bir yenilikçi özelliği olmayan bir konsol bu !
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