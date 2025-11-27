Giriş
    Xbox Cloud Gaming büyüyor: Daha fazla ülkeye geliyor

    Xbox Cloud Gaming, küresel erişimini 29 ülkeye çıkarıyor. Game Pass kullanıcılarının bulut oyun süresi ise geçen yıla göre hissedilir düzeyde arttı. İşte detaylar...

    Xbox Cloud Gaming büyüyor: Daha fazla ülkeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un bulut oyun tarafındaki hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Xbox Cloud Gaming hizmetini bu ay itibarıyla Hindistan'da erişime açtı. Ülkenin 2025 itibarıyla 500 milyon oyuncuya yaklaşan pazarı, Microsoft’un bulut stratejisine güç verecek. Türkiye'de ise henüz erişime açılmış değil. 

    Xbox Cloud Gaming büyüyor

    Şirketin paylaştığı verilere göre Game Pass abonelerinin bulut oyun oynama süresi geçen yıla kıyasla %45 artmış durumda. Konsol kullanıcılarının bulut akışına yönelimi de benzer bir ivme taşıyor. Konsol üzerinden bulut oyun süresinde %45 artış, diğer cihazlarda ise %24 seviyesinde bir yükseliş yaşandı. Microsoft’un platformu çoklu kullanım senaryolarına genişletme çabası da bu tabloyu destekliyor.

    Xbox Cloud Gaming artık PC ve konsolların yanı sıra LG TV'ler, Amazon Fire TV cihazları, akıllı telefonlar, tabletler ve Meta Quest gibi VR başlıkları üzerinden de erişilebilir durumda. Hatta otomobil içi kullanıma yönelik de çalışmalar sürüyor. Bu da Microsoft'un hizmeti farklı kullanım alanlarına taşımak istediğini gösteriyor.

    Son olarak yakın tarihte gündeme gelen, reklam destekli ücretsiz kullanım modeline ilişkin söylentiler gerçekleşirse, Microsoft’un bulut oyun planları daha geniş bir kitleye hitap edebilir.

