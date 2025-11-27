Xbox Cloud Gaming büyüyor: Daha fazla ülkeye geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un bulut oyun tarafındaki hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Xbox Cloud Gaming hizmetini bu ay itibarıyla Hindistan'da erişime açtı. Ülkenin 2025 itibarıyla 500 milyon oyuncuya yaklaşan pazarı, Microsoft’un bulut stratejisine güç verecek. Türkiye'de ise henüz erişime açılmış değil.

Şirketin paylaştığı verilere göre Game Pass abonelerinin bulut oyun oynama süresi geçen yıla kıyasla %45 artmış durumda. Konsol kullanıcılarının bulut akışına yönelimi de benzer bir ivme taşıyor. Konsol üzerinden bulut oyun süresinde %45 artış, diğer cihazlarda ise %24 seviyesinde bir yükseliş yaşandı. Microsoft’un platformu çoklu kullanım senaryolarına genişletme çabası da bu tabloyu destekliyor.

Xbox Cloud Gaming artık PC ve konsolların yanı sıra LG TV'ler, Amazon Fire TV cihazları, akıllı telefonlar, tabletler ve Meta Quest gibi VR başlıkları üzerinden de erişilebilir durumda. Hatta otomobil içi kullanıma yönelik de çalışmalar sürüyor. Bu da Microsoft'un hizmeti farklı kullanım alanlarına taşımak istediğini gösteriyor.

Son olarak yakın tarihte gündeme gelen, reklam destekli ücretsiz kullanım modeline ilişkin söylentiler gerçekleşirse, Microsoft’un bulut oyun planları daha geniş bir kitleye hitap edebilir.

