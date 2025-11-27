PS Plus abonelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Aralık 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon Whiteolacak. Bu beş oyunun 2 Aralık'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- LEGO Horizon Adventures
- Killing Floor 3
- The Outlast Trials
- Synduality Echo of Ada
- Neon White
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.