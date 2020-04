Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

Sony, “Evde Oyun Oyna” adını verdiği bir kampanya kapsamında tüm PlayStation 4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey isimli oyunları ücretsiz vermeye karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi"

İlginizi Çekebilir

Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir

PS Plus üyeliği gerektirmeyen ve 16 Nisan Çarşamba günü sabah saat 06:00 itibariyle indirilmeye açılacak oyunlardan Uncharted: The Nathan Drake Collection; serinin PS4 için güncellenmiş grafiklerle piyasaya sürülen Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception isimli oyunları içeriyor. Söz konusu paket, geride bıraktığımız Ocak ayı içinde PS Plus üyeleri için ücretsiz dağıtılmıştı.

Journey ise 2012 yılında piyasaya çıkmış bir macera oyunu. Kumların üzerinde kayarken eski ve gizemli Journey dünyasını keşfedebileceğimiz oyun oldukça güzel grafiklere ve Grammy ödüllü müziklere sahip. Journey’in çok olumlu yorumlara sahip bir oyun olduğunu hatırlatmamız gerek.

Tam Boyutta Gör

Oyunları 6 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Herkese iyi oyunlar.

https://www.engadget.com/sony-ps4-free-games-covid-19-coronavirus-171235974.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.