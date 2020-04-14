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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor

    Sony, 16 Nisan'dan itibaren Uncharted: The Nathan Drake Collection paketini ve Journey isimli oyunu tüm PS4 sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyunları 6 Mayıs'a kadar kütüphaneye eklemeniz gerek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 12 dk.)
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor
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    Sony, “Evde Oyun Oyna” adını verdiği bir kampanya kapsamında tüm PlayStation 4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey isimli oyunları ücretsiz vermeye karar verdi.

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    PS Plus üyeliği gerektirmeyen ve 16 Nisan Çarşamba günü sabah saat 06:00 itibariyle indirilmeye açılacak oyunlardan Uncharted: The Nathan Drake Collection; serinin PS4 için güncellenmiş grafiklerle piyasaya sürülen Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception isimli oyunları içeriyor. Söz konusu paket, geride bıraktığımız Ocak ayı içinde PS Plus üyeleri için ücretsiz dağıtılmıştı.

    Journey ise 2012 yılında piyasaya çıkmış bir macera oyunu. Kumların üzerinde kayarken eski ve gizemli Journey dünyasını keşfedebileceğimiz oyun oldukça güzel grafiklere ve Grammy ödüllü müziklere sahip. Journey’in çok olumlu yorumlara sahip bir oyun olduğunu hatırlatmamız gerek.

    Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor
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    Oyunları 6 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Herkese iyi oyunlar.



    https://www.engadget.com/sony-ps4-free-games-covid-19-coronavirus-171235974.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 28 dk. yeni yorumcu
    Çok güzel bir hediye olmuş
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Uncharted serisi vardi zaten ama su Journey'i deneme sansi olacak
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