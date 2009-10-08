Sony, Vaio X'i tanıttı

Japon elektronik devi Sony, geride bıraktığımız IFA fuarında görücüye çıkardığı ultra taşınabilir Vaio X'i resmi olarak tanıtıp, ön siparişlerini almaya başladı.

1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen Led aydınlatmalı 11-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Vaio X gücünü Intel'in netbooklarda görmeye alıştığımız düşük güç tüketimiyle öne çıkan Atom işlemci ailesinin 2GHz saat hızlı 512Kb ön belleğe sahip Z550 işlemcisinden alıyor. Donanımsal özelliklerinden daha çok tasarımıyla dikkat çeken Vaio X 1.27 santimetre kalınlığı ile Dell'in yakın zamanda duyurduğu Latitude Z'den biraz daha ince ancak bundan da önemlisi kütlesi sadece 680 gram (Batarya ile 726 gram). Mobiliteleri ile ön plana çıkan Netbooklardan bile daha hafif olan Vaio X, bu kütlesiyle dünyanın en hafif bilgisayarı ünvanının da sahibi oluyor. Yüksek mukavemete sahip olan ve hafif yapısıyla bilinen karbon fiber kompozit malzemesinden yapılmış kasası ile dayanıklı olduğunu kanıtlayan ultra portatif yeni dizüstü bilgisayar Sony'nin deyimiyle Electro-Static yada bilinen adıyla Multi-Touch trackpad'e de sahip. Vaio ve Macbook'larda görmeye alıştığımız ergonomik klavyenin Vaio X'de alüminyum olduğunu da belirtelim.

2Gb'lık DDR2 belleğe sahip olan cihaz bünyesinde yeni nesil depolama çözümü olan 64Gb'lık bir tane katı hal sürücüsü (SSD) barındırıyor. Grafik işlemcisi olarak Intel Graphics Media Accelerator 500'ün tercih edildiği Vaio X'de dahili batarya ile cihaz 4 saate kadar kesintisiz çalışabilirken, kutu içeriğinden çıkan ilave batarya ile bu süre 14 saate kadar arttırılabiliyor. Sadece Amerika ve Kanada'da da ki kullanıcıların kullanabileceği GPS desteğinede sahip olan X, Wi-Fi (802.11n) bağlantı kabiliyetinin yanında Verizon abonelerinin kullanabileceği dahili 3G modem ile geliyor. Windows 7 işletim sisteminde çalışacak olan cihazda Memory Stick Duo- SD kart girişi, Ethernet ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Diğer ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Vaio X'de de herhangi bir optik sürücü bulunmuyor.

Siyah ve Altın olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle kullanıcının beğenisine sunulmaya hazırlanan Vaio X, tahminlerinde altındaki 1300 dolarlık (başlangıç) satış fiyatıyla gelecek aydan itibaren raflardaki yerini alacak.

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