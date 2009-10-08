Sony, Vaio X'i tanıttı

Japon elektronik devi Sony, geride bıraktığımız IFA fuarında görücüye çıkardığı ultra taşınabilir Vaio X'i resmi olarak tanıtıp, ön siparişlerini almaya başladı.
1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen Led aydınlatmalı 11-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Vaio X gücünü Intel'in netbooklarda görmeye alıştığımız düşük güç tüketimiyle öne çıkan Atom işlemci ailesinin 2GHz saat hızlı 512Kb ön belleğe sahip Z550 işlemcisinden alıyor. Donanımsal özelliklerinden daha çok tasarımıyla dikkat çeken Vaio X 1.27 santimetre kalınlığı ile Dell'in yakın zamanda duyurduğu Latitude Z'den biraz daha ince ancak bundan da önemlisi kütlesi sadece 680 gram (Batarya ile 726 gram). Mobiliteleri ile ön plana çıkan Netbooklardan bile daha hafif olan Vaio X, bu kütlesiyle dünyanın en hafif bilgisayarı ünvanının da sahibi oluyor. Yüksek mukavemete sahip olan ve hafif yapısıyla bilinen karbon fiber kompozit malzemesinden yapılmış kasası ile dayanıklı olduğunu kanıtlayan ultra portatif yeni dizüstü bilgisayar Sony'nin deyimiyle Electro-Static yada bilinen adıyla Multi-Touch trackpad'e de sahip. Vaio ve Macbook'larda görmeye alıştığımız ergonomik klavyenin Vaio X'de alüminyum olduğunu da belirtelim.
2Gb'lık DDR2 belleğe sahip olan cihaz bünyesinde yeni nesil depolama çözümü olan 64Gb'lık bir tane katı hal sürücüsü (SSD) barındırıyor. Grafik işlemcisi olarak Intel Graphics Media Accelerator 500'ün tercih edildiği Vaio X'de dahili batarya ile cihaz 4 saate kadar kesintisiz çalışabilirken, kutu içeriğinden çıkan ilave batarya ile bu süre 14 saate kadar arttırılabiliyor. Sadece Amerika ve Kanada'da da ki kullanıcıların kullanabileceği GPS desteğinede sahip olan X, Wi-Fi (802.11n) bağlantı kabiliyetinin yanında Verizon abonelerinin kullanabileceği dahili 3G modem ile geliyor. Windows 7 işletim sisteminde çalışacak olan cihazda Memory Stick Duo- SD kart girişi, Ethernet ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Diğer ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Vaio X'de de herhangi bir optik sürücü bulunmuyor.
Siyah ve Altın olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle kullanıcının beğenisine sunulmaya hazırlanan Vaio X, tahminlerinde altındaki 1300 dolarlık (başlangıç) satış fiyatıyla gelecek aydan itibaren raflardaki yerini alacak.
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Arkadaş hayır,şu an herhangi bir GSM operatörün SİM kartını takıp 3G olarak olarak rahatlıkla 3G özelliklerinden faydalanabilirsiniz.Söylediklerim Vaio x1 için geçerli,bende 256 mb aylık 3G internet aboneliği var,inan aşığım X1'me adamlar rüya gibi alet yapmışlar.Sevgiler.
- Kalınlığı 1,3 cm (bildiğim kadarıyla Dell Adamo'dan sonra en ince)
- Karbon fiber kasa, 780 g (dünyanın en hafifi)
- 128 GB SSD disk
- 14 saate kadar pil ömrü (bu ada ayrı bir rekor)
Şimdi tepkisi "eee?" olanlara, sevgiler.
Peki nesi yanlış?
- Yukarıda 1-2 arkadaşın söylediği çok doğru bir şey var: Intel Atom. "Ulaşılabilir bilgisayar" amacıyla yaratılmış ve 2 GB'dan fazla RAM'le çalışmayan bir işlemcinin böyle bir cihaza konmaması lazımdı. Eski TT gibi Core 2 Duo ya da benzeri bir CPU uygulanmalıydı ama o zaman da fiyatı gene TT seviyesine uçacaktı.
Bilgisayarını, pazarları eve gazeteyle birlikte gelen Teknosa broşüründeki işlemci gücü-RAM-ekran kartı-bilmem ne kalıbına göre seçen insanlar için üretilmedi bu. Sitesine girerseniz bu cihazla ilgili "Pil ömrü 14 saat: Tek şarjla L.A.'den Tokyo'ya" yazar. L.A. ne, Tokyo ne, nasıl gidilir, nereler gezilmelidir: bilenler için üretildi. Anlatabildim mi?
Türkiye fiyatı 3775 TL bu arada.
TT'yi kastediyorsanız, iki cihaz arasında çok fark var. X serisi ilk defa çıkıyor.
X serisi, TT ile W serisi arasında bir yerde konumlanıyor.
TT serisi ABD'de satıştan kalktı bu arada.
HP de kıytırık, Acer'da kıytırık, Asus'ta kıytırık... Alayı kıytırık...
Satış rakamlarına bakarak kalite değerlendirmesi mi yapılırmış.
Adam diyor ki; "Karbon Fiber kasa" ki sony; diğer modellierinde de Magnezyum kasa kullanır.
Adam diyor ki; 4 saat batarya ömrü. Yedek batarya ile 14 saat!
Adam diyor ki; 724gr ağırlık! o kıytırık Asus HP ve Acer'ın "Net book" ları kaç gr'dı?
Laptop denen şey "kofigürasyon"/fiyat parametresi ile değerlendirildiği sürece Sony ve Apple asla hakettikleri takdiri alamayacaklar.
Ne zaman laptop denen şey "kalite"/Fiyat, "Mobilite"/fiyat kriterleri ile değerlendirilmeye başlanırsa o zaman Sony ve Apple hakettikleri takdiri toplayacaklar. Zaten laptoplara oyuncak gözü ile değilde Mobil iş terminali gözü ile bakan herkes o kıytırık Asus, HP veya Acer'ın göz boyayan konfigürasyonlaara sahip ucubelerine bakmaz...
Bu tür kişiler bir laptopta önce Mobilite arar! En uzun batarya ömrü ve en düşük ağırlığa bakarlar. Performans mı? Bazı iş kollarının ağır 3D programlarını sadece görüntüleme amacı ile kasmadan çalıştırabilecek bir konfigürasyon gayet yeterlidir.
Laptoplar üçe ayrılır;
1- Laptoplar (Sony, Apple)
2- Laptopsular (Toshiba)
3- Oyuncaklar (Diğerleri)
Atom işlemcili olmasa ve fiyatı 1300 dolar olsaydı almayı düşünürdüm.
Yalnız anlamadığım bir nokta var makine ile birlikte iki farklı pilmi geliyor.
arkadaşım ilk netbook olayını kimin cıkarttığını hatırlatırım ayrıca sana.
netbook deyince akllina eee pcsi gelir unutma..teknolojiyi bulan markalar asus,lenovo,dell gibi markalardır digerleri izler.
afedersin ama gidipte vaionun 6500core 2 duo 800mhz 2 mb cache ve sadece core2 duo işlemcili 4 gbdd2ramli 320hddli 512 4330 ekran kartlı ultra lüks kasali makinasımı 2150 lira:Dkarbon fiberli jannlı altın kaplamalı marstan içine ısınmaması için alasım yapılmıs ekranına bakıyosun aysun kayacıyı görüyosun.böle ultra luks bir makina
ve karsındada
asus serisinden t9600işlemcili 4 4gb ddr3ramli 500hddli 1024 gt240mli iyi kasali bir makinası 2150 lira:D
vidivodo.com/...
izleyelim konuya hakım olalım:D
fiyatına gelirsek bi iPhon'a 2bin lira denilen yerde bu cihaz 5bin lira falan olmalı...
klavye hususuna gelince bu klavye ilk olarak 80'li yılların başında sinclair spectrum cihazlarda kullanıldı..yanılmıyorsam ZX64 modeli olmalı..
Niye 1000-1100$ arası daha iyi olurdu diyorsun ki?
500-600$ arası daha da iyi olurdu. Hatta bedava verseler ne güzel olurdu değil mi?
Neye göre 1.000-1.100$ olsaydı daha iyi olurdu dediğini gerçekten merak ediyorum.
Laoptopun maliyetini biliyor musun? Muhtemelen hayır. Sence o 200-300$ sırf Sony'e kalan rakam mı? Hatta sana göre daha bile fazla ki 1000$ a satsa daha iyi olurdu diyorsun.
Şimdi bu laptopun fiyat analizini yaparsın sen kesin; "Yaa bu laptopun maliyeti en fazla 300$-500$ dir. Pe...ler o kadar çılgın kâr yapacaklarına biraz sürümden kazansınlar!" dersin.
Der misin?
Arkadaşın neden 1000-1100$ dediği hususunda benim de fikrim yok lakin fiyat analizini yapabilirsen sevinirim. Bu konuda yetkin birine benziyorsun.
kafama göre söyledim hocam takma kafana sen.
nedir bu çıkış anlamadım ki?
Yoksa 1300 dolar tam olması gereken rakam mı?
"Sony ne derse o" mu?
Neden mesela bir kaç ay sonra fiyatları düşürürler bu şirketler? Birden üretim maliyetleri düşer de şirketler de dürüstlük gereği mi indirim yaparlar?
Allah aşkına 1300 dolar neye göre çok değil? Tam olarak o kadar mı ediyor bu cihaz? Fiyat analizinin ibresi ısrarla bu rakamı mı gösteriyor?
Yukarıda özellikleri anlatılan cihazın fiyatını hangi kıstaslara göre çok yüksek bulduğunuzu sorabilir miyim?
- Piyasadaki .....boktan Asus, Hp, Acer vs ile mi kıyaslıyorsunuz?
- Karbon Fiber gövde, 4 saat (Yedek batarya ile 14 saat) batarya ömrü, 724Gr ağırlık sizce 1300$ etmiyor mu?
- Bir laptop ne kadar mükemmel olursa olsun asla 1300$ etmez mi yoksa?
Şunu deseydiniz anlardım; "Buna 1300$ verene kadar 2.13Ghz C2D li, 2GB ramli, 9400M GT ekran kartlı, 128GB SSD'li Macbook Air'e 1399$ veririm daha iyi."
Ama bu bile mantıklı bir itiraz değil bence.
Bu arada o tuş takımını ilk önce Apple; Macbook Pro serisinde kullanmaya başladı. Sony ise ilk olarak FW serisinde kullanmaya başlamıştır.
-Kullananlar bilir- Piyasadaki en ergonomik klavye formudur.
Bildiğim kadarı ile Casper'da bazı üst modellerinde kullanıyor bu klavyeyi.
Saygılar.
725gr inanılmaz bir rakam, taşınabilirlikte sınıra gelmişler herhalde.
çok düşük ağırlık, win7 ve ssd yi de düşünürsek 1300$ abartı bi rakam değil ama pahalı kaçıyo açıkcası.1000-1100$ arası olması daha iyi olurdur diye düşünüyorum.
arkadasım şahsen ben bu laflara prof notebook satıcısı olak ben kanmadım:D 1300 dolar ve z520 işlemcci:D senın kıytırık dediğin hpnın sadece arge bedeli sony vaio notebook bölumunu satın alır
2. acer dedigin firma su an dunyanın en çok nteokk satan firması
3. asus teknolojiyi üretir sora digerleri kopyalar.örnek ilk kım netbook cınsı makınaları cıkartı..kıytırık asusmu yoksa kral sonymı...
güldürme beni.. ben bu makinaya 1300 dolar vericek adamı hayatımda tanımıyorum. bırde atom gözunu sevim nasıl savunuyosun bu makinayı bana ya...
aynı boyutta dellin vostroları var 2sini yan yana koy mantıklı adam 1300dolarlık netbookumu alır aynı boyutta 2000 tl olan p serili dellimi alır...
Ama fazlasını asla beklememek lazım.
Fiyat olarak ta N97 mi Vaio mu :D
Bence vaio + alo diyen telefon.