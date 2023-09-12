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    Sony ve Oppo gelişmiş bir kamera için ortaklık kurdu

    Görüntüleme sistemleri alanında bir dev olan Sony ile akıllı telefon üreticisi Oppo yeni çift katmanlı istiflenmiş Lytia görüntü sensörü için ortaklık yapma kararı aldı.
    Sony ve Oppo gelişmiş bir kamera için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Görüntüleme sistemleri alanında Sony, özellikle akıllı telefon üreticilerin çok büyük bir kısmına kamera sensörleri tedarik ediyor. Firma bir süre önce LYTIA markasını kurmuş ve bu iştirakinin mobil tarafa odaklanacağını açıklamıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçmişken Sony, LYTIA sensörlerini Oppo’ya tedarik edeceğini duyurdu. Bu tedarik aynı zamanda bir iş birliğini de kapsıyor.

    Sony ve Oppo ortaklığı

    Oppo ve Sony'nin LYTIA görüntüleme sensörü markası, gelecekteki Oppo amiral gemilerine çift katmanlı istiflenmiş Sony sensörleri getirecek yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Oppo yeni sensörlerin "bilişimsel fotoğrafçılığın bir sonraki çağını açacağını" vaat ediyor ancak bu yeni sensöre sahip ilk cihazı ne zaman göreceğimizi ise açıklamıyor.

    Sony ve Oppo gelişmiş bir kamera için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Sony'nin 2 katmanlı transistör piksel teknolojisine sahip ExmorT IMX 888 istiflenmiş CMOS sensörü bu yılın başlarında Xperia 1 V'de tanıtılmıştı. Sony istifli CMOS sensör tasarımını kullanan iki sensör daha geliştiriyor: IMX903 ve IMX907 (Bu sensörler hakkında daha fazla bigiye buradan ulaşabilirsiniz). Yeni çift katmanlı istiflenmiş sensör tasarımında Sony, foto diyotları ayrı bir katmana topluyor. Firmaya göre bu tasarım sayesinde daha fazla ışık yakalanabiliyor. Bu da düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.

    BBK Electronic Corporation’un bir diğer şirketi olan Vivo ile de Sony'nin LYTIA bölümü bu yazın başlarında bir ortaklık duyurmuştu. Bu ortaklık sayesinde Sony’nin yeni CMOS sensörleri Vivo X100 amiral gemisi serisinde kullanılacak. Vivo X100 serisinin ise gelecek ay tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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