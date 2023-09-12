Tam Boyutta Gör Görüntüleme sistemleri alanında Sony, özellikle akıllı telefon üreticilerin çok büyük bir kısmına kamera sensörleri tedarik ediyor. Firma bir süre önce LYTIA markasını kurmuş ve bu iştirakinin mobil tarafa odaklanacağını açıklamıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçmişken Sony, LYTIA sensörlerini Oppo’ya tedarik edeceğini duyurdu. Bu tedarik aynı zamanda bir iş birliğini de kapsıyor.

Sony ve Oppo ortaklığı

Oppo ve Sony'nin LYTIA görüntüleme sensörü markası, gelecekteki Oppo amiral gemilerine çift katmanlı istiflenmiş Sony sensörleri getirecek yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Oppo yeni sensörlerin "bilişimsel fotoğrafçılığın bir sonraki çağını açacağını" vaat ediyor ancak bu yeni sensöre sahip ilk cihazı ne zaman göreceğimizi ise açıklamıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin 2 katmanlı transistör piksel teknolojisine sahip ExmorT IMX 888 istiflenmiş CMOS sensörü bu yılın başlarında Xperia 1 V'de tanıtılmıştı. Sony istifli CMOS sensör tasarımını kullanan iki sensör daha geliştiriyor: IMX903 ve IMX907 (Bu sensörler hakkında daha fazla bigiye buradan ulaşabilirsiniz). Yeni çift katmanlı istiflenmiş sensör tasarımında Sony, foto diyotları ayrı bir katmana topluyor. Firmaya göre bu tasarım sayesinde daha fazla ışık yakalanabiliyor. Bu da düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.

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BBK Electronic Corporation’un bir diğer şirketi olan Vivo ile de Sony'nin LYTIA bölümü bu yazın başlarında bir ortaklık duyurmuştu. Bu ortaklık sayesinde Sony’nin yeni CMOS sensörleri Vivo X100 amiral gemisi serisinde kullanılacak. Vivo X100 serisinin ise gelecek ay tanıtılması bekleniyor.

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Sony ve Oppo gelişmiş bir kamera için ortaklık kurdu