Sony ve Oppo gelişmiş bir kamera için ortaklık kurdu

Sony ve Oppo ortaklığı
Oppo ve Sony'nin LYTIA görüntüleme sensörü markası, gelecekteki Oppo amiral gemilerine çift katmanlı istiflenmiş Sony sensörleri getirecek yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Oppo yeni sensörlerin "bilişimsel fotoğrafçılığın bir sonraki çağını açacağını" vaat ediyor ancak bu yeni sensöre sahip ilk cihazı ne zaman göreceğimizi ise açıklamıyor.
BBK Electronic Corporation’un bir diğer şirketi olan Vivo ile de Sony'nin LYTIA bölümü bu yazın başlarında bir ortaklık duyurmuştu. Bu ortaklık sayesinde Sony’nin yeni CMOS sensörleri Vivo X100 amiral gemisi serisinde kullanılacak. Vivo X100 serisinin ise gelecek ay tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.