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    Galaxy S23 sahipleri de One UI 6.1.1 güncellemesine kavuşuyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, heyecanla beklenen One UO 6.1.1 güncellemesini kademe kademe servis etmeye devam ediyor. Şimdi sırada Galaxy S23 serisi ve diğerleri var.

    Galaxy S23 sahipleri de One UI 6.1.1 güncellemesine kavuşuyor

    Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini bu hafta itibarıyla dağıtmaya başladı. One UI 6.1.1, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte tanıtılmıştı ve şimdi bu yeni güncelleme, önceki amiral gemisi modeller ve katlanabilir telefonlar için de sunulmaya başlandı.

    Samsung’un bu yeni güncellemesi, özellikle geçen yılın amiral gemisi Galaxy S23 serisi için geldi. Bu kapsamda Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri bu güncellemeyi alıyor. Bunun yanında önceki nesil Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri de One UI 6.1.1 sürümüne kavuşuyor.

    Şu an için güncelleme yalnızca Güney Kore'de kullanıma sunulmuş durumda, ancak yakın zamanda ABD, İngiltere, Asya ve Avrupa gibi bölgelerde de yaygın bir şekilde kullanıma açılması bekleniyor. One UI 6.1.1 güncellemesinin boyutu yaklaşık 2 GB civarında, bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olmanız önemli.

    Galaxy S23 serisinin her bir modeli, güncellemeyi farklı sürüm numaraları ile alıyor; Galaxy S23 için S918NKSU4CXH7, Galaxy S23+ için S918NOKR4CXH7 ve Galaxy S23 Ultra için de S918NKSU4CXH7 sürüm numaralarıyla bu güncellemeler sunuluyor. Ayrıca Galaxy S23 FE modeli de S711NKSU3BXH7 sürüm numarasıyla bu güncellemeye dahil edildi. ABD'deki kullanıcılar, bu hafta içinde Galaxy S23 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri için güncellemeyi alabilecek.

    One UI 6.1.1, pek çok yeni özellik sunan önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka destekli Galaxy AI araçları dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık Composer, Çevirmen Dinleme Modu, Önerilen Yanıtlar, Çizimden Görüntüye gibi pek çok yeni araçla cihazlarını daha işlevsel hale getirebilecek. Bunun yanı sıra, bu güncelleme Eylül 2024 Android güvenlik yamasını da içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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