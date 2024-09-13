Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini bu hafta itibarıyla dağıtmaya başladı. One UI 6.1.1, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte tanıtılmıştı ve şimdi bu yeni güncelleme, önceki amiral gemisi modeller ve katlanabilir telefonlar için de sunulmaya başlandı.

Samsung’un bu yeni güncellemesi, özellikle geçen yılın amiral gemisi Galaxy S23 serisi için geldi. Bu kapsamda Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri bu güncellemeyi alıyor. Bunun yanında önceki nesil Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri de One UI 6.1.1 sürümüne kavuşuyor.

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Şu an için güncelleme yalnızca Güney Kore'de kullanıma sunulmuş durumda, ancak yakın zamanda ABD, İngiltere, Asya ve Avrupa gibi bölgelerde de yaygın bir şekilde kullanıma açılması bekleniyor. One UI 6.1.1 güncellemesinin boyutu yaklaşık 2 GB civarında, bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olmanız önemli.

Galaxy S23 serisinin her bir modeli, güncellemeyi farklı sürüm numaraları ile alıyor; Galaxy S23 için S918NKSU4CXH7, Galaxy S23+ için S918NOKR4CXH7 ve Galaxy S23 Ultra için de S918NKSU4CXH7 sürüm numaralarıyla bu güncellemeler sunuluyor. Ayrıca Galaxy S23 FE modeli de S711NKSU3BXH7 sürüm numarasıyla bu güncellemeye dahil edildi. ABD'deki kullanıcılar, bu hafta içinde Galaxy S23 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri için güncellemeyi alabilecek.

One UI 6.1.1, pek çok yeni özellik sunan önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka destekli Galaxy AI araçları dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık Composer, Çevirmen Dinleme Modu, Önerilen Yanıtlar, Çizimden Görüntüye gibi pek çok yeni araçla cihazlarını daha işlevsel hale getirebilecek. Bunun yanı sıra, bu güncelleme Eylül 2024 Android güvenlik yamasını da içeriyor.

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Galaxy S23 sahipleri de One UI 6.1.1 güncellemesine kavuşuyor