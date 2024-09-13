Galaxy S23 sahipleri de One UI 6.1.1 güncellemesine kavuşuyor

Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini bu hafta itibarıyla dağıtmaya başladı. One UI 6.1.1, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte tanıtılmıştı ve şimdi bu yeni güncelleme, önceki amiral gemisi modeller ve katlanabilir telefonlar için de sunulmaya başlandı.
Samsung’un bu yeni güncellemesi, özellikle geçen yılın amiral gemisi Galaxy S23 serisi için geldi. Bu kapsamda Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri bu güncellemeyi alıyor. Bunun yanında önceki nesil Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri de One UI 6.1.1 sürümüne kavuşuyor.
Şu an için güncelleme yalnızca Güney Kore'de kullanıma sunulmuş durumda, ancak yakın zamanda ABD, İngiltere, Asya ve Avrupa gibi bölgelerde de yaygın bir şekilde kullanıma açılması bekleniyor. One UI 6.1.1 güncellemesinin boyutu yaklaşık 2 GB civarında, bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olmanız önemli.
Galaxy S23 serisinin her bir modeli, güncellemeyi farklı sürüm numaraları ile alıyor; Galaxy S23 için S918NKSU4CXH7, Galaxy S23+ için S918NOKR4CXH7 ve Galaxy S23 Ultra için de S918NKSU4CXH7 sürüm numaralarıyla bu güncellemeler sunuluyor. Ayrıca Galaxy S23 FE modeli de S711NKSU3BXH7 sürüm numarasıyla bu güncellemeye dahil edildi. ABD'deki kullanıcılar, bu hafta içinde Galaxy S23 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri için güncellemeyi alabilecek.
One UI 6.1.1, pek çok yeni özellik sunan önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka destekli Galaxy AI araçları dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık Composer, Çevirmen Dinleme Modu, Önerilen Yanıtlar, Çizimden Görüntüye gibi pek çok yeni araçla cihazlarını daha işlevsel hale getirebilecek. Bunun yanı sıra, bu güncelleme Eylül 2024 Android güvenlik yamasını da içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.