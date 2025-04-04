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    Sony Xperia 1 VII görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VII tanıtım öncesi detaylı görseller ve teknik bilgilerle sızdırıldı. Cihaz, 4K OLED ekranı, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve güçlü kamera sistemiyle dikkat çekiyor

    Sony Xperia 1 VII görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı! Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VII, ilk kez yüksek çözünürlüklü CAD görselleri ve 360 derece dönen bir video eşliğinde sızdırıldı. Bu sayede cihazın tasarımı ve birçok teknik detayı, resmi tanıtımdan haftalar önce ortaya çıkmış oldu. Mayıs ayında tanıtılması beklenen model, Sony'nin tasarım çizgisini korurken donanım tarafında iddialı bir yenilik sunuyor.

    6.5 inç büyüklüğünde 4K OLED ekranla gelen Xperia 1 VII, 120 Hz yenileme hızını koruyor. Üst çerçevede 12 MP'lik bir ön kamera yer alırken, ekranın çerçeveleri önceki modellere kıyasla hâlâ biraz kalın. Telefonun boyutları 161.9 x 74.5 x 8.5 mm olarak ölçülürken, kamera çıkıntısıyla birlikte kalınlık 11 mm’ye ulaşıyor.

    Sony bu modelde klasikleşmiş bazı detayları koruyor: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu, sağ yanda fiziksel kamera tuşu ve 3.5 mm kulaklık girişi bunlardan sadece birkaçı. Çift yönlü stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve microSD destekli SIM yuvası da alt bölümde konumlandırılmış.

    Arka tarafta üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. 48 MP ana kameraya, 12 MP ultra geniş açı ve 70-200 mm arası optik yakınlaştırma yapabilen 12 MP periskop lens eşlik ediyor. Her ne kadar önceki sızıntılar tüm sensörlerin Sony'nin gelişmiş Exmor T serisinden olacağını öne sürse de, son bilgiler bunun tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Kamera modülünde ayrıca lazer otofokus ya da ek mikrofonlar için küçük boşluklar bulunuyor.

    Xperia 1 VII’nin kalbinde Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 12 veya 16 GB RAM ile gelecek olan cihaz, 256 ve 512 GB’lık iki depolama seçeneği sunacak. Batarya kapasitesi ise en az 5.000 mAh olacak ve 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan modelin başlangıç fiyatı 1.399 dolar seviyesinde olacak.

    Sony, sadık kullanıcı kitlesini hedef alarak tasarımda köklü değişikliklere gitmemiş gibi görünüyor. Ancak donanım tarafında yapılan güncellemeler, Xperia 1 VII’yi 2025’in dikkat çeken amiral gemilerinden biri haline getirebilir.

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