Samsung’un yeni modeli Z Flip 7 FE, 700 dolarlık etiketiyle geliyor

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Samsung, katlanabilir telefonları daha erişilebilir hale getirmek için Galaxy Z Flip serisine uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 7 FE adıyla anılan bu yeni telefonun ilk görselleri kısa süre önce sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın teknik özelliklerine dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Sızan bilgilere göre Flip 7 FE, Samsung’un orta segment işlemcilerinden Exynos 2400e ile gelecek. Bu çip daha önce Galaxy S24 FE modelinde de kullanılmıştı. 8 GB RAM ile desteklenen donanımın Avrupa versiyonuna ait olduğu belirtiliyor. ABD pazarında ise farklı bir işlemci tercih edilip edilmeyeceği henüz net değil.

Kamera tarafında büyük sürprizler yok. Arka kısımda 12 megapiksellik ana kamera ve ona eşlik eden 10 megapiksellik ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamerada ise yine 10 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Bu yapı, geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Z Flip 5 ile büyük ölçüde aynı.

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Flip 7 FE’nin batarya kapasitesi konusunda henüz kesin bir bilgi yok ancak selefi olan Flip 5’teki 3.700 mAh’lik pilin korunması bekleniyor. Cihazın, genel hatlarıyla Flip 5’in yenilenmiş ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacağı düşünülüyor.

En dikkat çekici detay ise fiyat etiketi. Galaxy Z Flip 7’nin 1.099 dolardan başlayan bir fiyatla satışa çıkması beklenirken, Fan Edition modelinin 700 dolar seviyelerinde konumlanacağı iddia ediliyor. Bu da onu, katlanabilir telefonlara ilgi duyan ancak bütçesi sınırlı olan kullanıcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.

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Samsung’un yeni modeli Z Flip 7 FE'nin fiyatı belli oldu