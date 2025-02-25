Katlanabilir iPhone için sona gelen Apple’ın başka bir büyük sürprizi daha olabilir!

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Apple, 2026 yılı için iPhone serisinde büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, şirket katlanabilir iPhone modelini nihayet tamamlamak üzere. Ancak asıl dikkat çeken detay, Apple’ın bu modelin yanı sıra tamamen farklı bir tasarıma sahip başka bir iPhone üzerinde çalışıyor olması.

Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisi, özellikle ultra ince iPhone 17 Air modeliyle dikkat çekecek. Pro modellerinde de tasarım açısından bazı yenilikler olması bekleniyor. Ancak asıl büyük değişim, 2026’da gelecek. Gurman’a göre Apple, katlanabilir iPhone’un geliştirme sürecinde sona yaklaşmış durumda ve bu modelin tanıtımı için 2026 hedefleniyor. Fakat sürpriz bununla sınırlı değil; şirketin, iPhone serisinde bir devrim yaratabilecek başka bir yeni tasarım daha hazırladığı konuşuluyor.

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Henüz detayları bilinmese de bu yeni tasarımın, Apple’ın bugüne kadar sunduğu modellerden farklı bir anlayışa sahip olacağı tahmin ediliyor. Mevcut serilerde genellikle baz modeller daha küçük değişikliklerle yenilenirken, bu yeni cihazın hangi segmente konumlanacağı belirsizliğini koruyor.

Apple’ın üst düzey yöneticileri, son dönemde yaptıkları açıklamalarda şirketin iPhone serisini çok daha iddialı bir noktaya taşımaya hazırlandığını vurgulamıştı. 2026’da piyasaya sürülecek bu yenilikler, Apple’ın mobil cihaz pazarındaki liderliğini pekiştirecek gibi görünüyor.

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Apple, katlanabilir iPhone için artık sona gelmiş olabilir