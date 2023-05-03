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    Sony PlayStation 5 Pro "%100 geliyor"

    Gazeteci Tom Henderson PlayStation 5 Pro'nun geliştirme aşamasında olduğundan %100 emin olduğunu ve yakında geliştirici kitlerinin oyun stüdyolarına gönderilmeye başlanacağını söyledi.
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    Sony PlayStation 5 Pro '%100 geliyor' Tam Boyutta Gör

    Sony'nin şu anda oldukça iyi satan ve bu yıl daha da fazla satması beklenen PlayStation 5 için büyük planları olduğu biliniyor. Bu yılın sonlarında çıkarılabilir sürücüye sahip güncellenmiş bir PS5 gelecek ancak Japon devin yol haritasında başka ürünler de var.

    Asıl heyecan verici soru şu: PlayStation 5 Pro da piyasaya sürülecek mi? Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayında gazeteci Tom Henderson, Sony'nin PS5 Pro üzerinde çalıştığını ve konsolun 2024'ün sonlarında çıkış yapacağını bildirmişti.

    Sony PlayStation 5 Pro '%100 geliyor' Tam Boyutta Gör

    Bu kez %100 garanti verdi

    O dönemde pek çok kişi haberin tam olarak doğru olmadığını düşünmüş olacak ki bu konu üzerinde fazla durulmadı. Ancak Henderson bu kez PlayStation 5 Pro'nun gerçekten de geliştirme aşamasında olduğundan "%100 emin olduğunu" dile getirerek iddiasını kuvvetlendirdi.

    Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteciye göre PS5 Pro'nun ilk geliştirici kitleri önümüzdeki birkaç ay içinde Sony'nin kendi bünyesindeki oyun stüdyolarına gönderilmeye başlanacak. Bu yılın sonuna kadar da üçüncü taraf geliştiricilere teslim edilecek.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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