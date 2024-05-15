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    Sony, yeni orta seviye telefonu Xperia 10 VI'yı tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sony, amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI ile beraber orta seviye yeni telefonu Xperia 10 VI'yı duyurdu. Telefonun fiyatı ve özellikleri neler?                  
    Sony Xperia 10 VI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony, amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI ile beraber orta seviye telefonu Xperia 10 VI'yı da duyurdu. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Xperia 1 VI ile beraber, 21:9 ekran oranını terkeden Sony, Xperia 10 VI'da ise aynı ekran oranını devam ettiriyor. Dolayısıyla karşımızda önceki model ile aynı boyutlara sahip uzun ince yapıda bir telefon bulunuyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm'un orta seviye çipseti Snapdragon 6 Gen 1'e yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Xperia 10 VI, FHD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana sahip. Sony'nin hala 60 Hz yenileme hızı sunması telefonun önemli bir eksi yönünü oluşturuyor. Gorilla Glass Victus korumasına sahip ekranın üst tarafında 8 MP ön kamera bulunuyor.

    Sony Xperia 10 VI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony, telefonda bulunan stereo hoparlörlerin artık daha yüksek ses çıkardığını ve daha iyi netlik sunduğunu belirtiyor. Telefon, %50 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış plastik bir çerçeveye ve arka yüzeye sahip.

    Xperia 10 VI, önceki modelde yer alan 2x telefoto kamerayı içermiyor. Ancak OIS destekli 48 MP ana kamerası sensör içi 2x yakınlaştırmayla bu kaybı telefi etmiş. Üstelik ana kameranın eski telefoto kameradan daha fazla ışık toplayabildiği ifade ediliyor. Ayrıca kamera 4K 30 fps videolar da çebiliyor. Telefonun geniş açı kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

    Sony Xperia 10 VI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    5000 mAh pile 30 W şarj hızına sahip Xperia 10 VI, IP68 sertifikasını ve kulaklık girişini de barındırıyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefon, üç Android sürümü ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Sony Xperia 10 VI fiyatı

    Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen Xperia 10 VI, Haziran ortasından itibaren Avrupa'da 8/128 GB'lık tek donanım ile 399 euro fiyattan satışa sunulacak.

    Sony Xperia 10 VI özellikleri

    • Ekran: 6.1 inç, FHD+, 60Hz, OLED HDR
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB (microSD desteği mevcut)
    • Arka kamera: 48MP f/1.8, OIS (birincil) + 8MP f/2.2, 120 derece (ultra geniş) 
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 155 x 68 x 8.3 mm, 164g
    • Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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