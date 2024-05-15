Sony, yeni orta seviye telefonu Xperia 10 VI'yı tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony, amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI ile beraber orta seviye telefonu Xperia 10 VI'yı da duyurdu. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Xperia 1 VI ile beraber, 21:9 ekran oranını terkeden Sony, Xperia 10 VI'da ise aynı ekran oranını devam ettiriyor. Dolayısıyla karşımızda önceki model ile aynı boyutlara sahip uzun ince yapıda bir telefon bulunuyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm'un orta seviye çipseti Snapdragon 6 Gen 1'e yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Xperia 10 VI, FHD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana sahip. Sony'nin hala 60 Hz yenileme hızı sunması telefonun önemli bir eksi yönünü oluşturuyor. Gorilla Glass Victus korumasına sahip ekranın üst tarafında 8 MP ön kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, telefonda bulunan stereo hoparlörlerin artık daha yüksek ses çıkardığını ve daha iyi netlik sunduğunu belirtiyor. Telefon, %50 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış plastik bir çerçeveye ve arka yüzeye sahip.

Xperia 10 VI, önceki modelde yer alan 2x telefoto kamerayı içermiyor. Ancak OIS destekli 48 MP ana kamerası sensör içi 2x yakınlaştırmayla bu kaybı telefi etmiş. Üstelik ana kameranın eski telefoto kameradan daha fazla ışık toplayabildiği ifade ediliyor. Ayrıca kamera 4K 30 fps videolar da çebiliyor. Telefonun geniş açı kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör 5000 mAh pile 30 W şarj hızına sahip Xperia 10 VI, IP68 sertifikasını ve kulaklık girişini de barındırıyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefon, üç Android sürümü ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Sony Xperia 1 VI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Sony Xperia 10 VI fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen Xperia 10 VI, Haziran ortasından itibaren Avrupa'da 8/128 GB'lık tek donanım ile 399 euro fiyattan satışa sunulacak.

Sony Xperia 10 VI özellikleri

Ekran : 6.1 inç, FHD+, 60Hz, OLED HDR

: 6.1 inç, FHD+, 60Hz, OLED HDR İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB (microSD desteği mevcut)

: 128GB (microSD desteği mevcut) Arka kamera : 48MP f/1.8, OIS (birincil) + 8MP f/2.2, 120 derece (ultra geniş)

: 48MP f/1.8, OIS (birincil) + 8MP f/2.2, 120 derece (ultra geniş) Ön kamera : 8MP f/2.0

: 8MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 30w hızlı şarj

: 5000 mAh, 30w hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık : 155 x 68 x 8.3 mm, 164g

: 155 x 68 x 8.3 mm, 164g Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Sony Xperia 10 VI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı