Sony, yeni orta seviye telefonu Xperia 10 VI'yı tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xperia 1 VI ile beraber, 21:9 ekran oranını terkeden Sony, Xperia 10 VI'da ise aynı ekran oranını devam ettiriyor. Dolayısıyla karşımızda önceki model ile aynı boyutlara sahip uzun ince yapıda bir telefon bulunuyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm'un orta seviye çipseti Snapdragon 6 Gen 1'e yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Xperia 10 VI, FHD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana sahip. Sony'nin hala 60 Hz yenileme hızı sunması telefonun önemli bir eksi yönünü oluşturuyor. Gorilla Glass Victus korumasına sahip ekranın üst tarafında 8 MP ön kamera bulunuyor.
Xperia 10 VI, önceki modelde yer alan 2x telefoto kamerayı içermiyor. Ancak OIS destekli 48 MP ana kamerası sensör içi 2x yakınlaştırmayla bu kaybı telefi etmiş. Üstelik ana kameranın eski telefoto kameradan daha fazla ışık toplayabildiği ifade ediliyor. Ayrıca kamera 4K 30 fps videolar da çebiliyor. Telefonun geniş açı kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Sony Xperia 10 VI fiyatı
Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen Xperia 10 VI, Haziran ortasından itibaren Avrupa'da 8/128 GB'lık tek donanım ile 399 euro fiyattan satışa sunulacak.
Sony Xperia 10 VI özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, FHD+, 60Hz, OLED HDR
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB (microSD desteği mevcut)
- Arka kamera: 48MP f/1.8, OIS (birincil) + 8MP f/2.2, 120 derece (ultra geniş)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 155 x 68 x 8.3 mm, 164g
- Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.