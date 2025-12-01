Giriş
    iPhone SE (1. nesil), Apple'ın eskiyen ürünleri arasına girdi

    Apple, küçük ekranlı telefonu iPhone SE'yi eskiyen ürünler listesine ekledi. Birincil nesil iPhone SE modeli artık dünya genelinde Apple mağazalarında destek görmeyecek.

    iPhone SE 1. nesil Apple eskiyen ürünler Tam Boyutta Gör
    Apple, bir ürünün satışını durdurmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra o ürünü eski kabul ediyor. iPhone SE (1. nesil), Eylül 2018'de üretimi durdurulduğu için cihaz yakın zamanda bu yedi yıllık süreyi aşmış oldu.

    iPhone SE 1. nesil özellikleri

    Apple, iPhone SE’yi dört inç ekrana sahip telefonların en güçlüsü olarak tanıtmıştı. Apple telefonun performansına ilişkin olarak, “iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta da bulunan 64 bit A9 çip ile olağanüstü hız, daha uzun pil ömrü, daha hızlı kablosuz bağlantı, Live Photos ve 4K video özellikli 12 megapiksel iSight kamera ve Apple Pay ile Touch ID özellikleriyle olağanüstü bir performans sunuyor.” açıklamasını yapmıştı.

    Apple'ın eski pazarlama müdürü Phil Schiller, iPhone SE’yi “Daha küçük boyutlu bir telefon isteyen herkes iPhone SE’ye bayılacak” demişti.

    Apple, Nisan 2020’de ikinci nesil, Mart 2022'de üçüncü nesil iPhone SE modelini piyasaya sürdü. Her iki cihaz da iPhone 8 ile benzer tasarıma sahip. Şubat 2025'te iPhone SE, yerini iPhone 16e'ye bıraktıktan sonra tamamen üretimden kaldırıldı.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    sahfspeed 3 gün önce

kupon

    kupon

    MSC Elektronik 3 gün önce

yorum

    yorum

    cerdem40 3 gün önce

selam

    selam

    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

.

    .

    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

