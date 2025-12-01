iPhone SE (1. nesil), Apple'ın eskiyen ürünleri arasına girdi

Tam Boyutta Gör Apple, bir ürünün satışını durdurmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra o ürünü eski kabul ediyor. iPhone SE (1. nesil), Eylül 2018'de üretimi durdurulduğu için cihaz yakın zamanda bu yedi yıllık süreyi aşmış oldu.

iPhone SE 1. nesil özellikleri

Apple, iPhone SE’yi dört inç ekrana sahip telefonların en güçlüsü olarak tanıtmıştı. Apple telefonun performansına ilişkin olarak, “iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta da bulunan 64 bit A9 çip ile olağanüstü hız, daha uzun pil ömrü, daha hızlı kablosuz bağlantı, Live Photos ve 4K video özellikli 12 megapiksel iSight kamera ve Apple Pay ile Touch ID özellikleriyle olağanüstü bir performans sunuyor.” açıklamasını yapmıştı.

Apple'ın eski pazarlama müdürü Phil Schiller, iPhone SE’yi “Daha küçük boyutlu bir telefon isteyen herkes iPhone SE’ye bayılacak” demişti.

Apple, Nisan 2020’de ikinci nesil, Mart 2022'de üçüncü nesil iPhone SE modelini piyasaya sürdü. Her iki cihaz da iPhone 8 ile benzer tasarıma sahip. Şubat 2025'te iPhone SE, yerini iPhone 16e'ye bıraktıktan sonra tamamen üretimden kaldırıldı.

