Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı

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Apple, kazançlarının önemli bir kısmını App Store'dan kazanıyor. Şirket, her ne kadar ayrı bir başlık altında App Store'dan ne kadar kazanç sağladığını belirtmezken CNBC'nin hazırladığı bir rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl App Store üzerinden 64 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.

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Bir önceki yıla oranla %28 artış

CNBC tarafından yapılan bir analize dayanan veriler, App Store gelirinin 2019'daki %3.1'lik büyümeye kıyasla 2020'de % 28 arttığını gösteriyor. Rapora göre App Store, 2019'da tahmini 50 milyar dolar ve 2018'de 48.5 milyar dolar hasılat elde etti.

Apple, üç aylık kazançlarının bir parçası olarak App Store için belirli gelir rakamlarını bildirmez. Bunun yerine, App Store rakamları, Apple'ın Eylül ayında sona eren 2020 mali yılında(2020'nin 3. çeyreği) 53,7 milyar dolarlık satış bildiren, sürekli büyüyen 'Hizmetler' başlığının bir parçası olarak bildiriliyor.

Apple'ın App Store kazacının artmasındaki en büyük etmen olarak pandemi dolayısıyla sosyal yaşamdan uzaklaşılması gösteriliyor.

Apple, App Store'da uygulama içi satın alımlarda % 30'luk komisyon alıyor. Şirket, bir süre önce yılda 1 milyon dolardan az kazanç sağlayan geliştiriciler için bu oranı % 15'e düşüren yeni bir App Store Küçük İşletme Programı'nı duyurmuştu.

https://www.theverge.com/2021/1/8/22220873/apple-2020-app-store-revenue-60-billion-dollars

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