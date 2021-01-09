Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı

Apple, kazançlarının önemli bir kısmını App Store'dan kazanıyor. Şirket, her ne kadar ayrı bir başlık altında App Store'dan ne kadar kazanç sağladığını belirtmezken CNBC'nin hazırladığı bir rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl App Store üzerinden 64 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.
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Bir önceki yıla oranla %28 artış
CNBC tarafından yapılan bir analize dayanan veriler, App Store gelirinin 2019'daki %3.1'lik büyümeye kıyasla 2020'de % 28 arttığını gösteriyor. Rapora göre App Store, 2019'da tahmini 50 milyar dolar ve 2018'de 48.5 milyar dolar hasılat elde etti.
Apple, üç aylık kazançlarının bir parçası olarak App Store için belirli gelir rakamlarını bildirmez. Bunun yerine, App Store rakamları, Apple'ın Eylül ayında sona eren 2020 mali yılında(2020'nin 3. çeyreği) 53,7 milyar dolarlık satış bildiren, sürekli büyüyen 'Hizmetler' başlığının bir parçası olarak bildiriliyor.
Apple'ın App Store kazacının artmasındaki en büyük etmen olarak pandemi dolayısıyla sosyal yaşamdan uzaklaşılması gösteriliyor.
Apple, App Store'da uygulama içi satın alımlarda % 30'luk komisyon alıyor. Şirket, bir süre önce yılda 1 milyon dolardan az kazanç sağlayan geliştiriciler için bu oranı % 15'e düşüren yeni bir App Store Küçük İşletme Programı'nı duyurmuştu.
https://www.theverge.com/2021/1/8/22220873/apple-2020-app-store-revenue-60-billion-dollars Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.