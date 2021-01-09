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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı

    Apple'ın en büyük gelir kaynaklarından App Store, pandeminin etkisiyle beraber yüksek kazançlar sağlamaya devam ediyor. CNBC'ye göre App Store, geçtiğimiz yıl 64 milyar dolar kazandırdı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı
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    Apple, kazançlarının önemli bir kısmını App Store'dan kazanıyor. Şirket, her ne kadar ayrı bir başlık altında App Store'dan ne kadar kazanç sağladığını belirtmezken CNBC'nin hazırladığı bir rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl App Store üzerinden 64 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.

      Ayrıca Bkz. "Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek"

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    Bir önceki yıla oranla %28 artış

    CNBC tarafından yapılan bir analize dayanan veriler, App Store gelirinin 2019'daki %3.1'lik büyümeye kıyasla 2020'de % 28 arttığını gösteriyor. Rapora göre App Store, 2019'da tahmini 50 milyar dolar ve 2018'de 48.5 milyar dolar hasılat elde etti.

    Apple, üç aylık kazançlarının bir parçası olarak App Store için belirli gelir rakamlarını bildirmez. Bunun yerine, App Store rakamları, Apple'ın Eylül ayında sona eren 2020 mali yılında(2020'nin 3. çeyreği) 53,7 milyar dolarlık satış bildiren, sürekli büyüyen 'Hizmetler' başlığının bir parçası olarak bildiriliyor.

    Apple'ın App Store kazacının artmasındaki en büyük etmen olarak pandemi dolayısıyla sosyal yaşamdan uzaklaşılması gösteriliyor.

    Apple, App Store'da uygulama içi satın alımlarda % 30'luk komisyon alıyor. Şirket, bir süre önce yılda 1 milyon dolardan az kazanç sağlayan geliştiriciler için bu oranı % 15'e düşüren yeni bir App Store Küçük İşletme Programı'nı duyurmuştu.



    https://www.theverge.com/2021/1/8/22220873/apple-2020-app-store-revenue-60-billion-dollars Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    formgonder2055 (regaip duman) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple tam vurguncu. google play uygulama yuklemek icin 25$ odeyip omur boyu kullanabilirken, apple store her yil 100$ istiyor. bu tam olarak vurgundur, tekelleşmenin verdiği güçtür.
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    gun (Gün Oksay) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buradan kazandığı paralar sayesinde cihazlarını ucuzlatabilir zira veya eski cihazları daha uzun süreler satar. Bana sorarsanız biraz daha fiyat odaklı cihazlar çıkartacaktır iPhone SE 3 büyük ekranıyla böyle bir cihaz olabilir. Çünkü o cihazlardan da hayatları boyunca deli AppStore veya yan diğer gelirler elde edebilir.
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    from softwave 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    sen 64 sen milyar milyon, mutfak tüpi.Sen naptın bu parayı
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