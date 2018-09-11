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Sony, 2040'a kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçecek

Apple, Google, Facebook ve Microsoft'un ardından Sony de RE100 girişimine katıldı. Japon teknoloji devi 2040 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor.
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisiolan Sony, yenilenebilir enerji planlarını açıkladı. Pazartesi günü bir yazı yayınlayan şirket, 2040 yılı itibarıyla tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarını duyurdu.

Sony'nin dünya genelindeki elektrik kullanımının şu anda yalnızca %5'i yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Japon devi bu anlamda büyük teknoloji şirketleri arasında oldukça olumsuz bir konuma sahip. Bildiğiniz gibi Apple ve Google şimdiden %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmayı başarmış durumda. Bir diğer dev Facebook ise 2020 yılında aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Sony'nin "Road to Zero" ismini verdiği planına göre enerji kullanımındaki yenilenebilir kaynakların payı 2030 yılı itibarıyla %30 seviyesine çıkmış olacak. Özellikle Kuzey Amerika, Çin, Tayland ve Japonya'daki yatırımlarını artırmayı planlayan şirket, 2040 yılına kadar da %100 seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Sony 2040 hedefiyle birlikte aynı zamanda RE100 kulübünün de bir parçası oldu. Apple, Google, Microsoft ve Facebook gibi şu anda toplam 140 dünya devinin yer aldığı RE100 girişimi, 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçme sözü veren şirketlerden oluşuyor. The Climate Group tarafından yapılan açıklamaya göre RE100 girişimine önümüzdeki dönemlerde birçok önemli şirket daha katılacak.

https://www.cnbc.com/2018/09/10/sony-lays-out-plans-for-100-percent-renewable-electricity-use.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Hem sony hemde dünya için güzel bir haber umarım diğer firmalar da bu yönde hareket eder.
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nedensiz07 8 ay
Bizim kullanıcılar 2040'a kadar SONY'i 40 defa batırır birazdan.. Bizim insanımızın en altından en üstüne kadar vizyonu günlük olduğu için 2040 imkansız gelir..
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