Sony ZV-1F maliyete odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Sony’nin vlog tutkunları için piyasaya sürdüğü ZV-1 fotoğraf makinesinin ardından bu kez maliyeti düşünenlere yönelik ZV-1F tanıtıldı. ZV-1F maliyet için bazı özelliklerden fedakarlık yapıyor.

Sony ZV-1F özellikleri ve fiyatı

Sony ZV-1F kamera modelinde 20.1MP çözünürlüğünde 1 inç tipi Exmor RS CMOS sensör kullanılıyor. Sensör 13.2mm x 8.8mm boyutlarında ve bu tür sensörler tam 1 inç olmadığı için 1 inç tipi olarak adlandırılmaya başlandı. Kasada 921 bin noktalı dokunmatik bir ekran var.

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20mm f2.0 sabit odaklı bir lensi olan sensör daha geniş bir açı elde edebiliyor. Sokak fotoğrafçılığı gibi konular için de odak uzunluğu geliştirilmiş. 4K 30fps video kaydı yapabilen kamera 8-bit kaydı ise 4:2:0 formatında yapıyor. Ayrıca dikey olarak da bir modu mevcut. S-Log2, S-Log3 ve HLG gibi standartlar desteklenmiş.

Kablosuz olarak çekimlerinizi akıllı telefona aktarıp hızlıca sosyal medyada paylaşabilirsiniz. 3 kapsüllü mikrofon çok yönlü ve bir rüzgar engelleyici de var. 3.5mm jakı ile harici mikrofon da bağlanabiliyor. Görüntü ve enerji aktarımı USB Tip-C üzerinden yapılıyor. SteadyShot, Eye AF, Product Showcase, Soft Skin Effect gibi yazılımları olan Sony ZV-1F modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

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