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    Sony ZV-1F maliyete odaklanıyor

    Sony ZV-1F fotoğraf makinesi maliyete odaklanan vlog tutkunları için hazırlanmış. 20.1MP çözünürlüğünde 1 inç tipi Exmor RS CMOS sensör barındırıyor. Kablosuz özelliği de var. 
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    Sony ZV-1F Tam Boyutta Gör
    Sony’nin vlog tutkunları için piyasaya sürdüğü ZV-1 fotoğraf makinesinin ardından bu kez maliyeti düşünenlere yönelik ZV-1F tanıtıldı. ZV-1F maliyet için bazı özelliklerden fedakarlık yapıyor.

    Sony ZV-1F özellikleri ve fiyatı

    Sony ZV-1F kamera modelinde 20.1MP çözünürlüğünde 1 inç tipi Exmor RS CMOS sensör kullanılıyor. Sensör 13.2mm x 8.8mm boyutlarında ve bu tür sensörler tam 1 inç olmadığı için 1 inç tipi olarak adlandırılmaya başlandı. Kasada 921 bin noktalı dokunmatik bir ekran var.

    20mm f2.0 sabit odaklı bir lensi olan sensör daha geniş bir açı elde edebiliyor. Sokak fotoğrafçılığı gibi konular için de odak uzunluğu geliştirilmiş. 4K 30fps video kaydı yapabilen kamera 8-bit kaydı ise 4:2:0 formatında yapıyor. Ayrıca dikey olarak da bir modu mevcut. S-Log2, S-Log3 ve HLG gibi standartlar desteklenmiş.

    Kablosuz olarak çekimlerinizi akıllı telefona aktarıp hızlıca sosyal medyada paylaşabilirsiniz. 3 kapsüllü mikrofon çok yönlü ve bir rüzgar engelleyici de var. 3.5mm jakı ile harici mikrofon da bağlanabiliyor. Görüntü ve enerji aktarımı USB Tip-C üzerinden yapılıyor. SteadyShot, Eye AF, Product Showcase, Soft Skin Effect gibi yazılımları olan Sony ZV-1F modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    slamdunk393 1 gün önce

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