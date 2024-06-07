Çinli Sora rakibi karşınızda: Sora’dan bile daha iyi olabilir

KLING nedir?
Çinli Kuaishou girişimi tarafından geliştirilen KLING adındaki video oluşturma yapay zekâ algoritması ülkenin gururu olmaya aday. 2 dakikaya kadar Full HD 30fps video oluşturabilen algoritma, fiziksel doğruluğu çok yüksek hareket sekansları modelleyebiliyor.
Geliştiriciler 3D zaman uzay algılama sistemi ile modelleme yaptıklarını belirtirken gerçek dünyadaki fiziksel varlıkların başarılı bir şekilde simüle edilebildiğini ifade ediyor. Bir difüzyon değiştirici ile kurgusal sahneler de oluşturabiliyor.
Girişimin paylaştığı demo videolar, fiziksel etkileşimin ne denli doğru bir biçimde oluşturulabildiğini gösteriyor. KLING şu anda Çin’de pilot aşamada. Muhtemelen Çin dışına çıkmayacak ve globalde görme şansımız olmayacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.