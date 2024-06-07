Çinli Sora rakibi karşınızda: Sora’dan bile daha iyi olabilir

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Tam Boyutta Gör ABD’nin tüm engellemelerine rağmen Çin’in yapay zekâ alanındaki gelişmeleri korkutucu. OpenAI tarafından tanıtılan Sora video yapay zeka algoritmasına Çin’in cevabı gecikmedi. Üstelik etkileyici biçimde.

KLING nedir?

Çinli Kuaishou girişimi tarafından geliştirilen KLING adındaki video oluşturma yapay zekâ algoritması ülkenin gururu olmaya aday. 2 dakikaya kadar Full HD 30fps video oluşturabilen algoritma, fiziksel doğruluğu çok yüksek hareket sekansları modelleyebiliyor.

OpenAI’ın Sora yapay zekası ilk resmi müzik videosunu yayınladı 1 ay önce eklendi

Geliştiriciler 3D zaman uzay algılama sistemi ile modelleme yaptıklarını belirtirken gerçek dünyadaki fiziksel varlıkların başarılı bir şekilde simüle edilebildiğini ifade ediyor. Bir difüzyon değiştirici ile kurgusal sahneler de oluşturabiliyor.

Girişimin paylaştığı demo videolar, fiziksel etkileşimin ne denli doğru bir biçimde oluşturulabildiğini gösteriyor. KLING şu anda Çin’de pilot aşamada. Muhtemelen Çin dışına çıkmayacak ve globalde görme şansımız olmayacak.

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