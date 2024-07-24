Kling'i denedik: Sora’yı yok eden video üreten yapay zeka Kling AI herkese açıldı

Kling AI herkese açıldı
OpenAI, Sora’yı her ne kadar tanıtmış olsa da çeşitli endişelerden dolayı henüz yapay zekasını piyasaya sürmüş değil. Öte yandan Kling AI, benzer hatta daha gelişmiş niteliklerle yüksek kaliteli video içerikleri üretebiliyor. Araç bir süredir Çin pazarında aktif bir şekilde kullanılıyordu ancak diğer ülkelerdeki kullanıcıların Kling’i denemesi çok zordu. Şimdi ise Kling AI’ın arkasındaki video platformu şirketi ve teknoloji devi Kuaishou, yapay zekayı küresel kullanıma açıyor.
Daha fazla detay öğrenmek için ayrıntılı içeriğimizi okuyabilirsiniz:
Kling, şimdilik HD veya FHD çözünürlükte 2 dakikaya videolar oluşturabiliyor. Ancak küresel olarak kullanıma açılan sürümde 5 saniye ve 10 saniye (10 sn seçeneği sonra aktif olacak) olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Yüksek kaliteli üretim ise şimdilik aktif değil ve daha sonra geleceği ifade ediliyor. Kling’in en büyük alameti farikası ise son derece gerçekçi gelişmiş 3D yeniden yapılandırma teknolojisine sahip olması. Yani Kling, fizik açısından Sora ve diğerlerinden çok daha iyi. Bu da hayvanlar, insanlar veya bir barda süt boşaltmak gibi fizik kurallarına ihtiyaç duyan içeriklerde büyük avantaj sağlıyor.
Uluslararası Kling 1.0 versiyonu için kullanıcılar günlük 66 ücretsiz kredi alabiliyor. Her üretim 10 kredi tüketiyor. Firma ayrıca yakında bir abonelik planı da sunacak.
Kling AI nasıl kullanılır?
Kling AI üyeliğini tamamladığınızda oldukça basit bir arayüz üzerinden metinden videoya ya da metinden görüntüye üretim seçeneklerini kullanabilirsiniz. İstediğiniz videoyu 2.500 karakter uzunluğunda bir istem ile açıklayabiliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz kadar detaylara girebilirsiniz. Kling AI, uzun ve iyi inşa edilmiş bir istemle daha iyi çalışıyor gibi görünüyor.
Aşağıdaki istemi kullanarak yukarıdaki videoyu ürettim. Şimdilik sadece 5 saniye uzunluğunda video üretebildiği için ayarlardan 5sn seçeneğini seçtim. Video formatını 16:9 olarak ayarladım. Kamera hareketini ise “Pan” olarak seçtim. Yaratıcılık ayarını ise 0,7 olarak seçtim. Videoyu üretmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Muhtemelen yoğunluk nedeniyle süreç olması gerektiğinden daha uzun sürüyor. Bu arada haberin sonunda Kling AI hakkındaki videomuzu da izleyebilirsiniz.
İstem:
“A woman in a red dress and sunglasses wearing a short black leather jacket. She is crossing a pedestrian crossing in a crowded city center at night. There are cars waiting in traffic around. People are waiting on the sidewalk. The lighting of the buildings reflects in the puddles on the road.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.