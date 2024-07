Kling'i denedik: Sora’yı yok eden video üreten yapay zeka Kling AI herkese açıldı

Tam Boyutta Gör ChatGPT ve Gemini gibi metin üreten yapay zekalara oldukça alışığın ancak metinden videoya yapay zekalara tam olarak alışabilmiş değiliz. Öte yandan bu alandaki rekabet giderek şiddetleniyor. ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Sora yapay zekasıyla bir süre önce ses getirmişken Runway ve Luma AI gibi rakipler de piyasada bulunuyor. Şimdi ise Çin’e özel olan Kling AI, küresel olarak herkesin kullanımına açıldı. Üstelik Kling AI, halihazırda en kaliteli video üreten yapay zeka konumunda.

Kling AI herkese açıldı

OpenAI, Sora’yı her ne kadar tanıtmış olsa da çeşitli endişelerden dolayı henüz yapay zekasını piyasaya sürmüş değil. Öte yandan Kling AI, benzer hatta daha gelişmiş niteliklerle yüksek kaliteli video içerikleri üretebiliyor. Araç bir süredir Çin pazarında aktif bir şekilde kullanılıyordu ancak diğer ülkelerdeki kullanıcıların Kling’i denemesi çok zordu. Şimdi ise Kling AI’ın arkasındaki video platformu şirketi ve teknoloji devi Kuaishou, yapay zekayı küresel kullanıma açıyor.

Daha fazla detay öğrenmek için ayrıntılı içeriğimizi okuyabilirsiniz:

OpenAI Sora’yı unutun: Kling AI büyüleyici videolar üretiyor 4 hf. önce eklendi

Kling, şimdilik HD veya FHD çözünürlükte 2 dakikaya videolar oluşturabiliyor. Ancak küresel olarak kullanıma açılan sürümde 5 saniye ve 10 saniye (10 sn seçeneği sonra aktif olacak) olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Yüksek kaliteli üretim ise şimdilik aktif değil ve daha sonra geleceği ifade ediliyor. Kling’in en büyük alameti farikası ise son derece gerçekçi gelişmiş 3D yeniden yapılandırma teknolojisine sahip olması. Yani Kling, fizik açısından Sora ve diğerlerinden çok daha iyi. Bu da hayvanlar, insanlar veya bir barda süt boşaltmak gibi fizik kurallarına ihtiyaç duyan içeriklerde büyük avantaj sağlıyor.

Uluslararası Kling 1.0 versiyonu için kullanıcılar günlük 66 ücretsiz kredi alabiliyor. Her üretim 10 kredi tüketiyor. Firma ayrıca yakında bir abonelik planı da sunacak.

Kling AI nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör Kling AI’ı kullanmak için klingai.com’a gitmek ve bir e-posta ile kayıt olmak gerekiyor. Kayıt ekranında ayrıca e-posta’nıza bir onay kodu da gelecek, o kodu kullanarak üyeliği tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir işlem yapmaya gerek yok.

Kling AI üyeliğini tamamladığınızda oldukça basit bir arayüz üzerinden metinden videoya ya da metinden görüntüye üretim seçeneklerini kullanabilirsiniz. İstediğiniz videoyu 2.500 karakter uzunluğunda bir istem ile açıklayabiliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz kadar detaylara girebilirsiniz. Kling AI, uzun ve iyi inşa edilmiş bir istemle daha iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Aşağıdaki istemi kullanarak yukarıdaki videoyu ürettim. Şimdilik sadece 5 saniye uzunluğunda video üretebildiği için ayarlardan 5sn seçeneğini seçtim. Video formatını 16:9 olarak ayarladım. Kamera hareketini ise “Pan” olarak seçtim. Yaratıcılık ayarını ise 0,7 olarak seçtim. Videoyu üretmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Muhtemelen yoğunluk nedeniyle süreç olması gerektiğinden daha uzun sürüyor. Bu arada haberin sonunda Kling AI hakkındaki videomuzu da izleyebilirsiniz.

İstem:

“A woman in a red dress and sunglasses wearing a short black leather jacket. She is crossing a pedestrian crossing in a crowded city center at night. There are cars waiting in traffic around. People are waiting on the sidewalk. The lighting of the buildings reflects in the puddles on the road.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Sora’yı yok eden video üreten yapay zeka Kling AI herkese açıldı