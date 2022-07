Sosyal ağlar için ilginç karbon salınımı hesaplaması: Çevreyi olumsuz etkiliyorlar

Hiç sosyal medya kullanımının çevreyi nasıl etkilediğini düşündünüz mü? Pazar araştırma şirketi Compare the Market, sosyal ağ platformları için karbon salınımını hesaplayan bir araç sunuyor.

Şirketin analizine göre sosyal medyayı kullanarak iklim krizine katkıda bulunuyoruz. Hesaplarımıza her girişimizde esasen fosil yakıtların oluşturduğu enerji kullanılıyor, yıl boyunca ortaya çıkan sera gazı emisyonu da atmosferi ısıtıyor.

Sosyal medyanın kendisi gezegene zarar vermese de araştırma, ülkelerin fosil yakıtları aşamalı olarak bırakması ve dünya liderlerinin yenilenebilir enerjiye yatırım yapması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sosyal ağlar çevreyi nasıl etkiliyor?

En popüler 10 sosyal medya platformunun analiz sonuçları dikkat çekici. Tiktok kullanımı -dakika başına- 2.63 gr karbondioksit salınımına, Reddit 2.45 gr CO2 salınımına, YouTube kullanımı 0.46 gr CO2 salınımına sebebiyet veriyor. Tiktok, karbon salınımında 1 numara. Platformda sadece 5 dakika zaman harcadığınızda, günde 13 gr, yılda 4.8 gr karbon ayak izi kalıyor.

Compare the Market’ın enerji bölümü genel müdürü Mifsud’un açıklamasına göre, 10 platformun her birinin her gün beş dakika kullanılması yılda 20 kg karbon üretimine neden oluyor.

Sosyal medya platformları için karbon salınımı hesaplandı