Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı

Seçilmiş başkan Joe Biden’ın görev devir teslimi esnasında yaşanan kongre baskını ABD demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerken sosyal medya devleri de Trump’a cephe aldı. Protestoları kışkırtmasından endişe edilen Trump’ın tüm hesapları yasaklandı.
Sosyal medya savaşları
Kongre işgalinin başladığı anlarda Twitter, Facebok, Snapchat, Reddit ve Instagram ağları Trump lehine kışkırtma yapılan gönderileri kaldırmaya veya videoları engellemeye başlamıştı. Aynı anda da Trump’ın kendi sosyal medya hesapları belirli bir süreliğine askıya alınmıştı.İlginizi Çekebilir Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı
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Ne var ki olaylar yatışmayınca Trump’ın protestoları etkileyebileceğinden endişe edildi ve tamamen hesaplar engellendi. Trump’ın toplamda yüz milyonlara varan takipçili hesapları bir anda sessizliğe büründü.
Diğer taraftan halen mevcut olan ABD Başkanlığı hesabından Trump’ın attığı her gönderi de silindi. Diğer taraftan Trump ile ilişkili Parler uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı ve Apple da kaldırmakla tehdit ediyor.
Kısacası tüm ABD’li teknoloji devleri Trump’a cephe aldı ve adeta sesini kesti. Trump’ın elinde bir süredir yasaklamaya çalıştığı TikTok uygulaması kaldı. Henüz TikTok üzerinde Trump’a ait bir hesap yok ancak açıldığı zaman neler olur merak konusu.
https://www.engadget.com/donald-trump-banned-from-twitter-232502274.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Halkın seçtiği politikacıyı indirmeye çalışmak vatana ihanettir demokrasiye saldırıdır.
[facebook=https://www.facebook.com/photo/?fbid=3433053950137242&set=a.131074610335209&__cft__[0]=AZXrJrZh4G_QoCcJ9Opxw3nlh-de3X0cVWc5AdfMAOUL7ztimOCdiTN-Edht_lkeFA9Myh7sXmeCvR09Tk0ycOW6kCcSbvrI4PfqSHToASS71RUaZUhwDCe_13XZbsvh2MuYD0FDlGijVUcZ01pvVhB-Wir92DRCQZQwvQSnzN-emQ&__tn__=EH-R]
Benim hesabımı da askıya aldı zamanında Twitter. Hala kapalı. Ben de zaten başka hesap açmadım ne mal olduklarını o günanladığım için.
Niye askıya aldılar hesabımı biliyor musunuz?
Bu sınır ötesi harekatlarımızdan birinde, tam hatırlamıyorum hangisi, askerimize saldırısını övünçle anlattığı bir tweet için YPGli teröristin birine "Bekleyin sizin de kökünüzü kazıyacağız" dediğim için.
Evet yanlış okumadınız yazdığım aynen buydu. Sonra bir baktım hesabım kapanmış.Gerekçe ise "şiddet yanlısı mesajım"mış.
Yersen.
Facebook da "itler Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi bombalıyor" yazdığım için 2 kez aynı mesaja arka arkaya 30 gün ceza verdi.
Yani bunların özgürlük, demokrasi, fikir özgürlüğü,hak,hukuk kavramları ancak kendi işlerine geldiği zaman işliyor. Çok tanıdık geliyor bana bu zihniyet, tamamen aynı.
Kardeşim sizi fena kekliyor birileri, artık gözünüzü açın. Tamam herşey size laylaylom gelebilir gençsiniz falan ama.
Şu anda Trump yanlıları bile trumpın bu yaptığını demokrasiye baltalama darbe olarak söylüyor Trump tabanından büyük bir kitleyi şu anda kaybetmiş durumda..
Senatoda bazı senatörler trumpın bu yaptığının darbe girişimden farkı olmadığını söylüyor.
Trump yanlısı bir adam var siyasetçi o bile kanallara çıkıp haklıyken haksız konuma düşdük diyor..
Hakkında halkı kışkırtmakdan halkı galyana getirmekten yüce divana bile çıkartılabiliceği konuşuluyor..
Trump Twitter hesabının kapatılmasının nedeni halkı tekrardan galyana getirip yanlış bir şeyler yapmasın diye önlem olarak yapıldı.. Geçende sosyal medya üstünden insanları senatonun önüne toplamışdı..
Kısaca ifade özgürlüğü başkasına zarar vermediğin sürece vardır iş o noktaya gelirse ifade özgürlüğünden çıkar o iş....
Neyse Abd bizim sorunumuz değil. Biz kendi ülkemize bakalım
Mesela şu Ziraat bankasının verdiği para ne oldu?
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