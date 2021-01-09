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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı

    Protestolar devam ederken etki oluşturmasından korkulan Trump’ın sosyal medya hesapları yasaklandı ve mesaj atması engellendi. İlişkili uygulamalar da mağazalardan kaldırılıyor.
    22 sa.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı

    Seçilmiş başkan Joe Biden’ın görev devir teslimi esnasında yaşanan kongre baskını ABD demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerken sosyal medya devleri de Trump’a cephe aldı. Protestoları kışkırtmasından endişe edilen Trump’ın tüm hesapları yasaklandı.

    Sosyal medya savaşları

    Kongre işgalinin başladığı anlarda Twitter, Facebok, Snapchat, Reddit ve Instagram ağları Trump lehine kışkırtma yapılan gönderileri kaldırmaya veya videoları engellemeye başlamıştı. Aynı anda da Trump’ın kendi sosyal medya hesapları belirli bir süreliğine askıya alınmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    Ne var ki olaylar yatışmayınca Trump’ın protestoları etkileyebileceğinden endişe edildi ve tamamen hesaplar engellendi. Trump’ın toplamda yüz milyonlara varan takipçili hesapları bir anda sessizliğe büründü.

    Diğer taraftan halen mevcut olan ABD Başkanlığı hesabından Trump’ın attığı her gönderi de silindi. Diğer taraftan Trump ile ilişkili Parler uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı ve Apple da kaldırmakla tehdit ediyor.

    Kısacası tüm ABD’li teknoloji devleri Trump’a cephe aldı ve adeta sesini kesti. Trump’ın elinde bir süredir yasaklamaya çalıştığı TikTok uygulaması kaldı. Henüz TikTok üzerinde Trump’a ait bir hesap yok ancak açıldığı zaman neler olur merak konusu.



    https://www.engadget.com/donald-trump-banned-from-twitter-232502274.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    DH Specialist (Emre ) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    classf2re (Emre Mendelyev) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Nevfel (T. I. ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    İfade özgürlüğü savunucuları nerede acaba?
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haber başlığının bir tık alt seviyesi A Haber, Akit vs. Lütfen kaliteyi koruyalım, kollayalım.
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    elvedakonsol (emre can) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    düşünün bu sarı kafa halka elinde kanıt olmamasına rağmen hırsızlık var diyip keza bizde yaşananlarda kanıt var :D ama onda yok anca vıdı vıdı yaptı sosyal ağlarda halkı kışkırttı eyleme çağırdı silahlı eylemleri destekleyen kesimleride destekledi sosyal ağda ve o gün yaşananlar 4 ölüm ve bir sürü kişi yaralandı üstelik hilesiz seçimle kazanan kişiyede darbe diyebilceğimiz bir eylem gerçekleşti bu arada trumpın hırsızlık dediği şeyde kanıtı olan varsa sunsun buraya bilelim. o gün binlerce kişi toplandı aralarında muakak virüslü insnalarda vardı ve o kişiler sayesinde oraya katılan büyük bölümü virüsü kaptı yani trumpı yasaklamasınlarda beni mi yasaklasınlar :D adamın yaptığı hıyarlık yüzünden ölenler yaralananlar oldu bu yüzden engelenmek isteniyor haklı olarak var sizde diyorsunuz ki niye yapıyorlar hani özgürlük nerede diyorsunuz özgür demek her boku yemek demek mi :S ortada insanların canı söz konusu
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    smalsrol (Volkan Küçük) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) elvedakonsol
    Daha az önce Canan kaftancıoğlu "300.000 Canan Kaftancıoğlu var ve 15 Ocak saat:11.00’de büyük bir hedefle yeniden sahada buluşacağız" diye twit attı. Bu halkı galeyana getirmek değil mi mesela ? Trump'ın Capitole yürüyeceğiz demesi ile bunun arasındaki fark ne ? Kimin suçlu olduguna karar verme mekanizması bu şirketlere mi kaldı ?
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    addidas_85 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim teröristlerin fink atmasına izin verenler, duygu kasıp Trump ın hesabını mı askıya alıyor. Eğer terörist arıyorsak artık bunun sosyal platformlar olduğunu unutmamak lazım. Faşist arıyorsanız bunlara bakın...
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    Rimesia (-- --) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şirketler güzel intikam alıyorlar trumptan. Başkanlığı süresince bu şirketleri mahfetti tehditlerle, çinde fabrika kurmak yok burada kuracaksınız, göçmen çalıştırmayacaksınız, müşter hizmetlerni buradan çalııştıracaksınız, kafanıza göre herkesle anlaşamazsınız, bununla iş birliği yapmayın, bunu dışlayın vb. Şimdi bakıyorsun hepsi birlik olmuşlae hayatlarında olmadıkları kadar ve intikamlarını alıyorlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika olunca mı? Yoksa Türkiye'de olursa bu geçerli mi?
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    Rindaman ( -) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adam parti yaptığı salondan gülerek vatandaşın darbe girişimini izledi, bu adam vatan hainidir, fetocudur. Savunanlar da haindir.

    Halkın seçtiği politikacıyı indirmeye çalışmak vatana ihanettir demokrasiye saldırıdır.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam da söylemeye çalıştığım şeyi anlatmış adamlar.


    [facebook=https://www.facebook.com/photo/?fbid=3433053950137242&set=a.131074610335209&__cft__[0]=AZXrJrZh4G_QoCcJ9Opxw3nlh-de3X0cVWc5AdfMAOUL7ztimOCdiTN-Edht_lkeFA9Myh7sXmeCvR09Tk0ycOW6kCcSbvrI4PfqSHToASS71RUaZUhwDCe_13XZbsvh2MuYD0FDlGijVUcZ01pvVhB-Wir92DRCQZQwvQSnzN-emQ&__tn__=EH-R]
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hı hı tabi tabi. Halkı galeyana getirmesin diye yapıldı.

    Benim hesabımı da askıya aldı zamanında Twitter. Hala kapalı. Ben de zaten başka hesap açmadım ne mal olduklarını o günanladığım için.
    Niye askıya aldılar hesabımı biliyor musunuz?
    Bu sınır ötesi harekatlarımızdan birinde, tam hatırlamıyorum hangisi, askerimize saldırısını övünçle anlattığı bir tweet için YPGli teröristin birine "Bekleyin sizin de kökünüzü kazıyacağız" dediğim için.
    Evet yanlış okumadınız yazdığım aynen buydu. Sonra bir baktım hesabım kapanmış.Gerekçe ise "şiddet yanlısı mesajım"mış.
    Yersen.
    Facebook da "itler Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi bombalıyor" yazdığım için 2 kez aynı mesaja arka arkaya 30 gün ceza verdi.
    Yani bunların özgürlük, demokrasi, fikir özgürlüğü,hak,hukuk kavramları ancak kendi işlerine geldiği zaman işliyor. Çok tanıdık geliyor bana bu zihniyet, tamamen aynı.

    Kardeşim sizi fena kekliyor birileri, artık gözünüzü açın. Tamam herşey size laylaylom gelebilir gençsiniz falan ama.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yabancı diliniz varsa açın Amerikan kanallarını izleyin ..



    Şu anda Trump yanlıları bile trumpın bu yaptığını demokrasiye baltalama darbe olarak söylüyor Trump tabanından büyük bir kitleyi şu anda kaybetmiş durumda..



    Senatoda bazı senatörler trumpın bu yaptığının darbe girişimden farkı olmadığını söylüyor.



    Trump yanlısı bir adam var siyasetçi o bile kanallara çıkıp haklıyken haksız konuma düşdük diyor..



    Hakkında halkı kışkırtmakdan halkı galyana getirmekten yüce divana bile çıkartılabiliceği konuşuluyor..



    Trump Twitter hesabının kapatılmasının nedeni halkı tekrardan galyana getirip yanlış bir şeyler yapmasın diye önlem olarak yapıldı.. Geçende sosyal medya üstünden insanları senatonun önüne toplamışdı..



    Kısaca ifade özgürlüğü başkasına zarar vermediğin sürece vardır iş o noktaya gelirse ifade özgürlüğünden çıkar o iş....
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    smalsrol (Volkan Küçük) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) darkmoon34
    Trump yapmadı bu olayları, Trumpa komplo kuruldu, adam Capitol'e yürüyeceğiz dedi, capitolu basın demedi, polis capitol'e girenlere müdahale etmedi bile, Trump herkese lütfen sakin olun, demokrasiye uygun davranın diye video ile mesaj gönderdi ama Trump günah keçisi ilan edildi. Bu kürelescilerin Trump'dan intikam almasından başka bir şey değil. Ama bu yapılanlar halkı daha cok galeyana getirebilir..
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    kırılanhayaller (u m) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında kullanacağı telefon markası hangisi olur acaba?

    Neyse Abd bizim sorunumuz değil. Biz kendi ülkemize bakalım

    Mesela şu Ziraat bankasının verdiği para ne oldu?
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    smalsrol (Volkan Küçük) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) kırılanhayaller
    O iş bayağı karışık, ama şunu bil varlık fonu Turkcell hisselerini haybeden almadı ;)
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