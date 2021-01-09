Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı

Seçilmiş başkan Joe Biden’ın görev devir teslimi esnasında yaşanan kongre baskını ABD demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerken sosyal medya devleri de Trump’a cephe aldı. Protestoları kışkırtmasından endişe edilen Trump’ın tüm hesapları yasaklandı.

Sosyal medya savaşları

Kongre işgalinin başladığı anlarda Twitter, Facebok, Snapchat, Reddit ve Instagram ağları Trump lehine kışkırtma yapılan gönderileri kaldırmaya veya videoları engellemeye başlamıştı. Aynı anda da Trump’ın kendi sosyal medya hesapları belirli bir süreliğine askıya alınmıştı.

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Ne var ki olaylar yatışmayınca Trump’ın protestoları etkileyebileceğinden endişe edildi ve tamamen hesaplar engellendi. Trump’ın toplamda yüz milyonlara varan takipçili hesapları bir anda sessizliğe büründü.

Diğer taraftan halen mevcut olan ABD Başkanlığı hesabından Trump’ın attığı her gönderi de silindi. Diğer taraftan Trump ile ilişkili Parler uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı ve Apple da kaldırmakla tehdit ediyor.

Kısacası tüm ABD’li teknoloji devleri Trump’a cephe aldı ve adeta sesini kesti. Trump’ın elinde bir süredir yasaklamaya çalıştığı TikTok uygulaması kaldı. Henüz TikTok üzerinde Trump’a ait bir hesap yok ancak açıldığı zaman neler olur merak konusu.

https://www.engadget.com/donald-trump-banned-from-twitter-232502274.html

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