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    Renault'nun Rusya'ya devrettiği Moskova fabrikasında yeniden Moskviç üretilecek

    Fransız üretici, Renault Rusya'daki ve AvtoVAZ'daki hisselerini Rusya'ya devrederek ülkeden tamamen çekilmiş oldu. Gelen bilgiye göre Moskova'daki fabrikada yeniden Moskviç için üretim yapılacak.
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    Sovyet döneminin efsanevi otomobili Moskviç yeniden üretilecek
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    Savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durduran Renault'nun ülkedeki tüm varlıklarını devredeceğini daha önce siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Söz konusu hamle kısa süre önce Renault tarafından resmiyete döküldü.

    Renault Grubu tarafından yapılan açıklamada, şirketin Renault Rusya'daki hisselerinin tamamını Moskova belediye yönetimine, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi AvtoVAZ'daki yüzde 67.69'luk payını da Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) sattığı belirtildi.

    Böylece Renault, ülkedeki tüm varlıklarını elinden çıkardı. Fransız üreticinin AvtoVAZ'daki hisselerini 6 yıl içerisinde geri alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada Fransız üreticinin hisselerini sembolik olarak 1 Ruble karşılığında satacağını, hisseleri geri almasının ise daha pahalıya patlayacağını dile getirmişti.

    Sovyet döneminin efsanevi otomobili Moskviç yeniden üretilecek
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    Moskviç markası geri dönüyor

    Yapılan anlaşmalar kapsamında Renault'nun Moskova'daki fabrikası artık şehir yönetimi tarafından idare edilecek ve resmi açıklamalara göre bu fabrikada tarihi Moskviç markası için üretime devam edilecek. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki fabrikanın uzun ve şanlı bir tarihinin olduğunu, fabrikadaki çalışanların işsiz kalmaması için de Moskviç markası altında üretime devam edileceğini açıkladı.

    Sovyet döneminin efsanevi markası Moskviç, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından özelleştirildi ve 2022 yılında da iflas etti. Sobyanin'in belirttiğine göre Moskova'daki fabrikada yeniden Moskviç üretimiyle yeni bir sayfa açılacak. İlk etapta içten yanmalı motorlu klasik araçlar üretilecek. İlerleyen süreçte ise tamamen elektrikli araçlara geçiş yapılacak. Rus kamyon üreticisi KAMAZ, Moskviç için üretim yapacak tesisin ana teknoloji partneri olacak.

    Kaynakça https://www.sobyanin.ru/o-perspektivah-moskovskogo-zavoda-reno https://en.media.renaultgroup.com/news/renault-group-signs-agreements-to-sell-renault-russia-and-its-controlling-interest-in-avtovaz-1fb6-989c5.html
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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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