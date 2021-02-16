Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor

    2017 yılında yayınlana son üçlemenin ikinci filmi Star Wars: The Last Jedi'ı yöneten Rian Johnson'ın daha önce duyurulan Star Wars üçlemesi planı hala devam ediyor.
    16 Şubat 2021, 20:30 (1 gün)
    2,9b
    1
    21
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en popüler markalarından biri olan Star Wars'un Disney tarafından hazırlanan üçleme, son filmi ile 2019 yılında karşımıza çıkmıştı ve üçleme bitirilmişti. Ne yazık ki son üçleme hayranlar tarafından pek sevilmemişti. İnsanlar son üçlemede "En sevdiğin film hangisi?" diye sormak yerine "Sence hangi film en kötüydü?" diye sormaya başlamıştı. Bu soruya en çok verilen cevaplardan biri de şüphesiz ikinci film olan The Last Jedi olmuştur.

    İlginizi Çekebilir Avatar Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor

    Ayrıca Bkz. "Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak"

    İkinci filmi, yani The Last Jedi'ı da Knives Out filminde de yönetmenlik yapan Rion Johnson yönetiyordu. Geçtiğimiz yıl Rion Johnson'ın yöneteceği yeni bir Star Wars üçelemesi duyuruldu. Ancak sonrasında projeden bir daha bahsedilmedi ve başka Star Wars yapımları duyuruldu. Bu yüzden de insanlar bu projenin iptal edildiğini düşündü. 

    Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre bu proje iptal edilmiş değil. Usa Today muhabiri olan Sariah Wilson, geçtiğimiz günlerde Rion Johnson ile bir röportaj yapmış ve söylediğine göre bu proje hala devam ediyor.

    Ne yazık ki bu projeye dair herhangi bir detay belli değil. Eğer planlar devam ediyorsa ilerleyen süreçte mutlaka daha fazla detay açıklanacaktır.



    https://www.ign.com/articles/star-wars-rian-johnson-trilogy-reportedly-still-in-the-works Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunu yeteri kadar berbat yapmadık daha berbatını yapalım demişler
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L luckylukegs (Aydoğan Oğuz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    The Mandalorian'ı yapan ekibe versinler şu filmleride adam gibi Star Wars filmleri görelim..
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi )
    son 3 film nasil kotu film yapilir diye sinema bolumlerinde ornek olarak okutulur. o kadar kotu, basit, sacma bir seriydi. sanirim citayi dahada asagiya cekip yerin dibine gecirmek icin geri donmus. onca yillik star wars hayraniyimdir the mandalorian seriyi kurtarmamis olsa tamamen soguyacaktim.
    son 3 film nasil kotu film yapilir diye sinema bolumlerinde ornek olarak okutulur. o kadar kotu, basit, sacma bir seriydi. sanirim citayi dahada asagiya cekip y...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shely 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son üçlemesinin bence film olarak eleştirdiğin vakit en iyi işini çıkaran adama veemek makul ama iş daha çok senaryoda son dakika öpücük konduracaksa hiç yapmayın biraz old republic dönemine bi giderlerse en azından güzel bir temel atarlar sonraki işlere çünkü bunlar bu markayı emcüklicekler her halükarda. Keşke lucasın üçlemesini de çekseler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ortaya daha nasıl bir saçmalık çıkabilir diye merak edip izlerim artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M meLek122 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    son filminden sonra hiç heyecanlanmadım bu habere
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H Hei$enb€rg! 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ya bu adam iyi hoş da Star Wars'u zerre anlamamış bi adam The Last Jedi'ı zaten batırdı (Mark Hamill tarafından uyarılmasına rağmen) Disney bu adamın neyine güvenip gene Star Wars'u bu adama bıraktı anlamıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dodofran 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    sen çekme
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    El Prezidente (can ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    ya bunun fatih terimli bir versiyonu vardı aşırı iyiydi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi son üçleme çöpünü çeken adamlar 1 çöp üçleme daha mı çekicek gerçekten disney herhalde star wars'u tamamen bitirmeye çalışıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Griveous 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ya Disney şu kathleen kennedyi bir kovamadın gitti serinin iyice içine sıçtı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu adam star wars yapmasın o son üçleme rezaletti the last jedi zaten ayrı bir çöptü dadandı filme
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nat Alianovna 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fanları için kötü haber çünkü bu yönetmenin çektiği Star Wars filmini hiç beğenmediklerini ve yönetmenden nefret ettiklerini duydum. Biraz inadına yapar gibi olmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M makine26 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli eski bir filmin fotokopilerini çıkarıp sağmaktan başka ellerinden birşey gelmiyor mu bunların? Demek ki tuvaletini yapıp filmini yayınlasa ağzı açık alkışlayacak sinamaya gidecek malları çok. Yeni bir baş yapıt yapında hak edilsin.
    Bunların Türk benzetmeleri vardı Cüneyt Arkının oynadığı. Yeni yönetmenler bunları ısıtıp yenisini çıkarmalı talep varsa.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2919 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Star Wars, yeni üçleme ve
    4 etiket daha the last jedi rion johnson yeni film Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 sa. PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor 17 sa. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu 17 sa. Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor 19 sa. Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi 1 gün Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu 1 gün iPad boyutunda elektrikli scooter 1 gün Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı 1 gün Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor 1 gün Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 1 gün RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde 1 gün Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede 1 gün 2020’de 333 milyon SSD satıldı 1 gün 1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor 1 gün Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak 1 gün Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı 1 gün Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor Sonraki Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı 1 gün Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz 1 gün Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu! 1 gün 16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme" 1 gün Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor 1 gün OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı 1 gün Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı 1 gün Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız