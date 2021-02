Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler markalarından biri olan Star Wars'un Disney tarafından hazırlanan üçleme, son filmi ile 2019 yılında karşımıza çıkmıştı ve üçleme bitirilmişti. Ne yazık ki son üçleme hayranlar tarafından pek sevilmemişti. İnsanlar son üçlemede "En sevdiğin film hangisi?" diye sormak yerine "Sence hangi film en kötüydü?" diye sormaya başlamıştı. Bu soruya en çok verilen cevaplardan biri de şüphesiz ikinci film olan The Last Jedi olmuştur.

İkinci filmi, yani The Last Jedi'ı da Knives Out filminde de yönetmenlik yapan Rion Johnson yönetiyordu. Geçtiğimiz yıl Rion Johnson'ın yöneteceği yeni bir Star Wars üçelemesi duyuruldu. Ancak sonrasında projeden bir daha bahsedilmedi ve başka Star Wars yapımları duyuruldu. Bu yüzden de insanlar bu projenin iptal edildiğini düşündü.

Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre bu proje iptal edilmiş değil. Usa Today muhabiri olan Sariah Wilson, geçtiğimiz günlerde Rion Johnson ile bir röportaj yapmış ve söylediğine göre bu proje hala devam ediyor.

Ne yazık ki bu projeye dair herhangi bir detay belli değil. Eğer planlar devam ediyorsa ilerleyen süreçte mutlaka daha fazla detay açıklanacaktır.

