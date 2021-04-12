Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı video oyun serisi Resident Evil, yedinci oyun ile bir aranın ardından yenilikçi bir şekilde dönmüştü. Şu anda da sekizinci oyunun çıkış tarihi yaklaşmış durumda.

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Sekizinci oyunun çıkış tarihi yaklaşırken dokuzuncu oyun ile ilgili bir söylenti çıktı. Söylentiye göre dokuzuncu oyun da gelecek. Aslında bu söylenti tahmin etmesi kolay bir durum. Satışlar da istenildiği gibi olursa zaten Capcom seriden vazgeçmeyecektir. Ancak sızıntının önemli noktası bu oyunların bir üçlemenin parçası olmaları.

Yedinci oyun genel olarak olumlu yorumlar alsa da Resident Evil'ın tarzını değiştirdiği aşikardı. Hikayede de açık kalan noktalar vardı. Söylentiye göre sekizinci oyun, yedinci oyundaki birçok boşluğu dolduracak. Dokuzuncu oyun da hikayeyi devam ettirip sonlandıracak. Kısaca Resident Evil 7, 8 ve 9 bir üçleme olacak.

Bu bilginin doğruluğunu sekizinci oyunun çıkması ile az da olsa sanıyoruz ki doğrulayabiliriz. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-is-part-of-a-trilogy-that-will-end-with-resident-evil-9/

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