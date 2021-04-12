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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak

    Capcom'un ve oyun dünyasının başarılı oyun serilerinden biri olan Resident Evil, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda çıkan yedinci oyun ile yeniden oyun dünyasına döndü.
    12 Nisan 2021, 20:00 (1 gün)
    1,7b
    4
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı video oyun serisi Resident Evil, yedinci oyun ile bir aranın ardından yenilikçi bir şekilde dönmüştü. Şu anda da sekizinci oyunun çıkış tarihi yaklaşmış durumda.

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    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı"

    Sekizinci oyunun çıkış tarihi yaklaşırken dokuzuncu oyun ile ilgili bir söylenti çıktı. Söylentiye göre dokuzuncu oyun da gelecek. Aslında bu söylenti tahmin etmesi kolay bir durum. Satışlar da istenildiği gibi olursa zaten Capcom seriden vazgeçmeyecektir. Ancak sızıntının önemli noktası bu oyunların bir üçlemenin parçası olmaları.

    Yedinci oyun genel olarak olumlu yorumlar alsa da Resident Evil'ın tarzını değiştirdiği aşikardı. Hikayede de açık kalan noktalar vardı. Söylentiye göre sekizinci oyun, yedinci oyundaki birçok boşluğu dolduracak. Dokuzuncu oyun da hikayeyi devam ettirip sonlandıracak. Kısaca Resident Evil 7, 8 ve 9 bir üçleme olacak. 

    Bu bilginin doğruluğunu sekizinci oyunun çıkması ile az da olsa sanıyoruz ki doğrulayabiliriz. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. 



    https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-is-part-of-a-trilogy-that-will-end-with-resident-evil-9/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    # Ace # (Hakan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    8. oyunun satış rakamları üstüne re 4 remake öncesi piyasaya sürerler.

    Zaten oyunda ki konuşmalarda geçen Mother Miranda 8. oyunda karşımıza çıkmaz ise 9. oyun her türlü garanti oluyor..
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    E evo_4 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Seneye de ilk çeyrekte copy paste bir Re 4 Remake görürüz oldu bitti. Nasıl olsa köy teması hazır. Capcom alıştı bir önceki oyunu allayıp pullayıp yeni oyun diye yaslamaya.
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    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakışır capcom a.
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    Ocelot- 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yapıştır gelsin
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