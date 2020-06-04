SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam ediyor. Bugün Starlink-7 isimli önemli bir göreve daha çıkan şirket, tam 60 yeni Starlink uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink internet uydusu sayısı böylece 480'e çıkmış oldu.

Başarılı bir iniş daha

Starlink-7 misyonunda SpaceX ayrıca yine başarılı bir iniş denemesine daha imza attı. Falcon 9 roketinin ilk aşaması okyanusta bulunan drone gemisine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. SpaceX, bugün iniş yapan roketin daha önce dört kez daha uzaya çıktığını ve geri döndüğünü belirtti. Yani aynı roket bugün beşinci kez kullanılmış oldu.

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Starlink-7 görevi yerel saatle 21.33'de start verdi. Kalkış gece saatlerinde yapıldığı için ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Falcon 9'un kalkış ve iniş anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Starlink'in yakında hizmet vermeye başlaması bekleniyor

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 2020 yılı itibarıyla Kuzey Amerika'da kısıtlı hizmet vermeyi planladıklarını ve bunun için en az 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Belirtilen uydu sayısına şu anda ulaşılmış durumda. Starlink projesi için çok yakında heyecan verici gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

SpaceX ilk aşamada yörüngede 1584 uyduluk bir ağ kuracak. 1500 uyduya ulaştıktan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda ise uydu ağını genişletip Starlink'in kapasitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 12 bin uyduya ulaşma planı var.

https://www.space.com/spacex-starlink-internet-satellites-launch-success-june-2020.html

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