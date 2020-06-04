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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

    SpaceX'in yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'te yine heyecan verici bir günü geride bıraktık. 60 yeni uydu daha uzaydaki filoya katıldı.
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    30
    14
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam ediyor. Bugün Starlink-7 isimli önemli bir göreve daha çıkan şirket, tam 60 yeni Starlink uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink internet uydusu sayısı böylece 480'e çıkmış oldu.

    Başarılı bir iniş daha

    Starlink-7 misyonunda SpaceX ayrıca yine başarılı bir iniş denemesine daha imza attı. Falcon 9 roketinin ilk aşaması okyanusta bulunan drone gemisine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. SpaceX, bugün iniş yapan roketin daha önce dört kez daha uzaya çıktığını ve geri döndüğünü belirtti. Yani aynı roket bugün beşinci kez kullanılmış oldu.

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    Starlink-7 görevi yerel saatle 21.33'de start verdi. Kalkış gece saatlerinde yapıldığı için ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Falcon 9'un kalkış ve iniş anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Starlink'in yakında hizmet vermeye başlaması bekleniyor

    SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 2020 yılı itibarıyla Kuzey Amerika'da kısıtlı hizmet vermeyi planladıklarını ve bunun için en az 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Belirtilen uydu sayısına şu anda ulaşılmış durumda. Starlink projesi için çok yakında heyecan verici gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    SpaceX ilk aşamada yörüngede 1584 uyduluk bir ağ kuracak. 1500 uyduya ulaştıktan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda ise uydu ağını genişletip Starlink'in kapasitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 12 bin uyduya ulaşma planı var. 



    https://www.space.com/spacex-starlink-internet-satellites-launch-success-june-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cem650 4 sa. en beğenilen
    bizde 14 yaşında bir kız çocuğuyla evlenilirmi evlenilmezmi bunu tartışalım.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    venomboy_85 3 sa. cem650
    Siz kimsiniz?

    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-uydu-imecenin-son-montaji-yapildi-testleri-basliyor/1864557
    Yanıtla +3
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    hanahmet (ahmet han ayas) 26 dk. cem650
    Dünyada hem rakam hem oran olarak en çok çocuk gelin amerikada. amerikanın bir çok eyaletinde şu an çocuk gelini yasaklayan kanunları bile yok. kaç senedir bunu tartışıyorlar.

    Bilgin olsun.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 sa.
    Yerel internet sağlayıcıların gözü yaşlı
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    vedkum 2 sa.
    Hayranlıkla takip ediyorum helal olsun valla. 👍👍👍
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    azatbertan 3 sa. yeni yorumcu
    Helal olsun adamlara
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    bahoho (bahadır a) 3 sa.
    Olsun biz de uçaklarla maske verdik eyyy ameriga
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    suleymanayan 3 sa. yeni yorumcu
    millet neyin peşinde biz neyin peşindeyiz ama yaa
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    rwo (rwo ) 3 sa.
    Bunu gören Türktelekom dururmu çılgınlık ötesi bir kampanya ile nadirde olsa hattı destekleyen abonelerinin internet hızını tam 1 ay boyunca 1ÇİKOBPS daha artıracağını vaat etti.
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    Bloodin 3 sa.
    Yalnız proje inanılmaz hoşuma gitse de bu uydular rahatlıkla görünüyor ve çoğaldıkça hava gözlemlerini olumsuz etkileyebilir, sürekli her yerden tren halinde uyduların geçtiğini düşünsenize :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    Triac3 (Ercan Demir) 3 sa. Bloodin
    O tren gibi gözükme olayı uydular yörüngeye oturana kadar sonra gözükmüyor
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    cem650 4 sa. en beğenilen
    bizde 14 yaşında bir kız çocuğuyla evlenilirmi evlenilmezmi bunu tartışalım.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    venomboy_85 3 sa. cem650
    Siz kimsiniz?

    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-uydu-imecenin-son-montaji-yapildi-testleri-basliyor/1864557
    Yanıtla +3
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    hanahmet (ahmet han ayas) 26 dk. cem650
    Dünyada hem rakam hem oran olarak en çok çocuk gelin amerikada. amerikanın bir çok eyaletinde şu an çocuk gelini yasaklayan kanunları bile yok. kaç senedir bunu tartışıyorlar.

    Bilgin olsun.
    Yanıtla
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 sa.
    Yerel internet sağlayıcıların gözü yaşlı
    Yanıtla +6
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    1514 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    spacex, starlink ve
    5 etiket daha uzaydan internet uydudan internet Falcon 9 uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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