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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, ASELSAN'ın uydusunu da uzaya fırlattığı görevde yeni bir rekor kırdı

    SpaceX, tam 143 farklı uyduyu tek bir kalkışta yörüngeye fırlatarak uzayda yeni bir rekor kırdı. Fırlatılan uydular arasında ASELSAN'a ait bir küp uydu da yer alıyordu.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
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    SpaceX, ASELSAN'ın uydusunu da uzaya fırlattığı görevde yeni bir rekor kırdı
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    Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX, uzayda yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin bugün gerçekleşen Transporter-1 isimli görevinde tam 143 farklı uydu uzaya taşındı. SpaceX böylece "uzaya tek seferde en çok uydu taşınan görev" rekorunu eline geçirmiş oldu.

    143 uydu arasında ASELSAN'ın küp uydusu da vardı

    Transporter-1 görevinde uzaya gönderilen 143 uydu arasında farklı ülkeler, şirketler ve araştırma kurumlarına ait uydular yer alıyordu. Bu uydulardan birisi de ülkemizin savunma sanayisinde bir numara olan ASELSAN'a aitti. Öz kaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilen ASELSAT 3U isimli uydu, alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak.

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    Kalkış ve iniş anlarından görüntüler

    ASELSAT, kamera görev yükü ile elde edeceği optik görüntüyü, X-Bant aşağı hat alt sistemi aracılığıyla yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yükü üzerinde bulunan radyasyon dozimetresi ve sıcaklık sensörü ile uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak.

    Starlink uyduları da fırlatıldı

    Yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam eden SpaceX, bugünkü görevde ayrıca yeni Starlink uyduları da fırlattı. 143 uydu arasında 10 farklı Starlink uydusu da yer alıyordu. Uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 961'e yükselmiş oldu.

    Transporter-1 görevi SpaceX'in yeni roket paylaşma programının ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. SpaceX, "SmallSat Rideshare Program" isimli projesi kapsamında belli boyutların altındaki küçük uyduları uygun fiyatlarla yörüngeye fırlatma teklifi sunuyor. Şirketin yayınladığı fiyat tekliflerine göre, örneğin 200 kilogramlık bir yük sadece 1 milyon dolara uzaya taşınabiliyor.



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    CooL_ROMEO

    n

    9 saat önce
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    BekirHan (Bekir Han) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
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