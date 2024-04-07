Elon Musk bir milyon insanı Mars'a nasıl göndereceğini anlattı

Tam Boyutta Gör SpaceX üssünde, Elon Musk'ın 40 dakika boyunca SpaceX'in uzayı nasıl fethedeceği hakkında kısa bir konuşma yaptığı küçük bir etkinlik gerçekleştirildi.

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Musk'a göre şirket şimdiden gelecekteki ciddi uzay görevlerinin temelini atıyor. Halihazırda başarılmış olan en önemli şey roket parçalarının yeniden kullanılması. Şimdi şirket bir yandan Starship'i mükemmelliğe ulaştıracak (Musk'a göre gelecek yıl Starship havalanacak ve Dünya'ya inecek), diğer yandan da Mars'ın fethi yüzden fazla roket gerektirdiği için üretim kapasitesini artıracak.

Yakıt ikmal sistemi geliştirilecek

Yeni teknolojilere de ihtiyaç duyulacak: şirket gelecek yıl bir uzay aracından diğerine yakıt aktarımı sağlayan bir uzay yakıt ikmal sistemini tanıtmayı planlıyor. Musk'a göre bu Mars programında çok önemli bir aşama ve Mars'a yapılacak bir uçuş için yörüngedeki uzay aracına 5-6 kez yakıt ikmali yapılması gerekecek.

Tam Boyutta Gör Musk, Mars'a yaklaşık bir milyon insan ve birkaç ton kargo göndermeyi planlıyor - ona göre tüm bunlar gezegenin başarılı bir şekilde kolonileştirilmesi için gerekli. Ancak bundan önce şirket Ay'a gidecek ve orada bir üs inşa edecek.

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