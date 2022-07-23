SpaceX, yıllık fırlatma rekorunu kırdı

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SpaceX, dün gerçekleştirdiği fırlatmayla beraber bu yıl içerisindeki 32. başarılı fırlatmayı tamamlamış oldu. Bu sayede şirket, bir yıl içerisindeki en yüksek fırlatma sayısına ulaştı. Bir önceki fırlatma rekoru geçtiğimiz yıl 31 fırlatma ile gerçekleşmişti.

Rekor artabilir

Bu yılın ilk günlerinde SpaceX, NASA'nın Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli (ASAP) sırasında 2022 hedeflerini açıklamış ve yıl içerisinde 52 görev gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu. Şimdiye kadar yıllık en fazla 31 fırlatma gerçekleştiren şirket, henüz Temmuz ayında bu rekoru geçti. Şirketin bu rekoru geliştirebilmesi adına yaklaşık 5 ayı daha bulunuyor.

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SpaceX'in fırlatma sayısını artırması Starlink uydu interneti hizmetinin genişletilmesi için önemli bir rol üstleniyor. Yaklaşık 500 bin kullanıcısının olduğu belirtilen hizmet için yörüngedeki uydu sayısının artması erişilebilirliği de artıracak.

Yörüngede yaklaşık 2500 uydu bulunuyor. Elon Musk, gelecek yıl içinde sayıyı 4.200'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

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