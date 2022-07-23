Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, yıllık fırlatma rekorunu kırdı

    SpaceX, dün gerçekleştirdiği görevle birlikte bir yıl içinde yaptığı fırlatma sayısında rekor kırmış oldu. Henüz Temmuz ayında bu rekorun kırılması, rekorun daha da geliştirilebileceğini gösteriyor.
    1

    SpaceX, bir yıl içerisindeki fırlatma rekorunu kırdı
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX, dün gerçekleştirdiği fırlatmayla beraber bu yıl içerisindeki 32. başarılı fırlatmayı tamamlamış oldu. Bu sayede şirket, bir yıl içerisindeki en yüksek fırlatma sayısına ulaştı. Bir önceki fırlatma rekoru geçtiğimiz yıl 31 fırlatma ile gerçekleşmişti.

    Rekor artabilir

    Bu yılın ilk günlerinde SpaceX, NASA'nın Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli (ASAP) sırasında 2022 hedeflerini açıklamış ve yıl içerisinde 52 görev gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu. Şimdiye kadar yıllık en fazla 31 fırlatma gerçekleştiren şirket, henüz Temmuz ayında bu rekoru geçti. Şirketin bu rekoru geliştirebilmesi adına yaklaşık 5 ayı daha bulunuyor.

    SpaceX'in fırlatma sayısını artırması Starlink uydu interneti hizmetinin genişletilmesi için önemli bir rol üstleniyor. Yaklaşık 500 bin kullanıcısının olduğu belirtilen hizmet için yörüngedeki uydu sayısının artması erişilebilirliği de artıracak.

    Yörüngede yaklaşık 2500 uydu bulunuyor. Elon Musk, gelecek yıl içinde sayıyı 4.200'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız