Tron 1: Engel tanımayan çift tekerlekli denge robotu piyasaya sürüldü

Modüler tasarımıyla engel tanımayan yeni nesil robot teknolojisi
Tron 1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı yüzeylerde gösterdiği üstün denge yeteneği. Kauçuk uçlu ayaklarla donatılan robot, eklemli uzuvlarının uçlarında bulunan pivot pabuçlar veya motorlu tekerlekler sayesinde zorlu arazi koşullarında bile rahatlıkla hareket edebiliyor. Şirketin yakın zamanda paylaştığı tanıtım videosunda robotun sadece düz zeminlerde değil, aynı zamanda engellerin üzerinden atlayarak, düzensiz merdivenleri tırmanarak ve hızla inerek ne kadar çevik olduğunu görmek mümkün.
Bu tür gelişmiş hareket kabiliyetleri, Tron 1'i özellikle arama-kurtarma operasyonları gibi zorlu görevler için ideal bir araç haline getiriyor. Felaket bölgelerinde hayatta kalanları aramak için kullanılabilecek bu çok modlu robot, insanların ulaşamayacağı alanlarda rahatlıkla görev yapabilecek teknolojik donanıma sahip. Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi Tron 1'in de bazı sınırlamaları bulunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre robotun maksimum tırmanma açısı 15 derece civarında ve 15 cm'den daha yüksek engeller robot için zorlayıcı olabiliyor. Ayrıca -5 ila 40°C sıcaklık aralığının dışındaki koşullarda performansı düşebiliyor.
12. nesil Intel i3 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile güçlü bir hesaplama kapasitesi sağlayan LimX Dynamics'in Tron 1 robotu şu anda 15.000 ABD doları fiyat etiketiyle satışta. Gelişen robot teknolojisinin bu etkileyici örneği, arazi şartlarına uyumlu, çevik ve dayanıklı robotların geleceğin arama-kurtarma, keşif ve hatta günlük yaşam uygulamalarında nasıl rol oynayabileceğini göstermesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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