Tron 1: Engel tanımayan çift tekerlekli denge robotu piyasaya sürüldü

Tam Boyutta Gör LimX Dynamics tarafından geliştirilen çift tekerlekli denge botu Tron 1, benzersiz çevikliği ve üstün arazi kabiliyetiyle diikatleri üzerine çekiyor. Çin merkezli şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü P1 modelinin ticari versiyonu olan Tron 1, modüler ayak uçları sayesinde ihtiyaca göre yürüme veya yuvarlanma özelliğine sahip çok yönlü bir robot olarak piyasaya sürüldü.

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Tron 1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı yüzeylerde gösterdiği üstün denge yeteneği. Kauçuk uçlu ayaklarla donatılan robot, eklemli uzuvlarının uçlarında bulunan pivot pabuçlar veya motorlu tekerlekler sayesinde zorlu arazi koşullarında bile rahatlıkla hareket edebiliyor. Şirketin yakın zamanda paylaştığı tanıtım videosunda robotun sadece düz zeminlerde değil, aynı zamanda engellerin üzerinden atlayarak, düzensiz merdivenleri tırmanarak ve hızla inerek ne kadar çevik olduğunu görmek mümkün.

Bu tür gelişmiş hareket kabiliyetleri, Tron 1'i özellikle arama-kurtarma operasyonları gibi zorlu görevler için ideal bir araç haline getiriyor. Felaket bölgelerinde hayatta kalanları aramak için kullanılabilecek bu çok modlu robot, insanların ulaşamayacağı alanlarda rahatlıkla görev yapabilecek teknolojik donanıma sahip. Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi Tron 1'in de bazı sınırlamaları bulunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre robotun maksimum tırmanma açısı 15 derece civarında ve 15 cm'den daha yüksek engeller robot için zorlayıcı olabiliyor. Ayrıca -5 ila 40°C sıcaklık aralığının dışındaki koşullarda performansı düşebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tron 1'in kontrol seçenekleri de oldukça çeşitli. Robot kablosuz uzaktan kumanda ile manuel olarak yönlendirilebiliyor, belirli görevler için yarı otomatik olarak programlanabiliyor veya tamamen otonom görevler için serbest bırakılabiliyor. Teknik özelliklerine bakıldığında ise Tron 1, 392 x 420 x 845 mm boyutlarında kompakt bir yapıya sahip ve yaklaşık 20 kg ağırlığında. 48 V aktüatörlerle donatılan Tron 1, 80 Nm tepe torkuna ulaşabiliyor. Robotun 240 Wh kapasiteli "Üçlü Lityum" pili sıcak değiştirilebilir özelliğe sahip ve her ünite şarj başına yaklaşık 2 saatlik kullanım süresi sunuyor.

12. nesil Intel i3 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile güçlü bir hesaplama kapasitesi sağlayan LimX Dynamics'in Tron 1 robotu şu anda 15.000 ABD doları fiyat etiketiyle satışta. Gelişen robot teknolojisinin bu etkileyici örneği, arazi şartlarına uyumlu, çevik ve dayanıklı robotların geleceğin arama-kurtarma, keşif ve hatta günlük yaşam uygulamalarında nasıl rol oynayabileceğini göstermesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

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