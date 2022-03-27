NASA, HiRISE'ın çektiği Mars kumullarını paylaştı

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NASA, Mars Reconnaissance Orbiter'in kamerası olan HiRISE ile çekilmiş kızıl gezegenin bir kraterinin içindeki kum tepelerinin görüntüsünü paylaştı. Görüntü, Mars'ın Tyrrhena Terra bölgesinde kaydedildi.

Mars'ın jeolojik çeşitliliği

NASA bilim insanları, kızıl gezegenin kraterinde eski killeri ararken HiRISE, fotoğrafı paylaşılan kum tepelerini yakaladı. Yıldız kumulları olarak adlandırılan bu kumullar, rüzgarın farklı yönlerden esmesi sonucunda kraterlerin içinde oluşuyorlar.

Uzay ajansı paylaşılan görüntünün açıklamasında: "Birçok HiRISE görüntüsünde yakalanan Mars'ın şaşırtıcı bir yönü, küçük bir alandaki jeolojik çeşitliliktir." ifadelerine yer verdi.

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Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi(HiRISE), gezegene ulaştığı 2006 yılından bu yana Mars yüzeyinin 54 binden fazla görüntüsünü kaydetti. Çekilen görüntüler yeni keşiflere olanak tanımakla beraber farklı görevlerde iniş alanlarının belirlenmesine de yardımcı oldu.

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